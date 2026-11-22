TRỰC TIẾP Trực tiếp GO Ahead Eagles vs Fortuna Sittard: Fortuna Sittard mở tỷ số Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 20 điểm, hơn GO Ahead Eagles ở hạng 9 đúng 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 22h45 ngày 22/11/2026 tại De Adelaarshorst.

GO Ahead Eagles 0 - 1 Fortuna Sittard Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: GO Ahead Eagles 0 - 1 Fortuna Sittard.

87' Thay người Phút 87' (Fortuna Sittard): Nick de Groot vào sân thay Jasper Dahlhaus.

86' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 66% - 34% Fortuna Sittard, dứt điểm 21 - 11 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 12 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 10 - 16, cứu thua 0 - 8.

85' Thay người Phút 85' (GO Ahead Eagles): Gerrit Nauber vào sân thay Mathis Suray.

79' Thẻ vàng Phút 79': Mohammed Ihattaren (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thay người Phút 78' (GO Ahead Eagles): Erik Flataker Hovden vào sân thay Stefán Ingi Sigurdarson.

77' Thay người Phút 77' (GO Ahead Eagles): Tomas Galvez vào sân thay Thibo Baeten.

77' Thay người Phút 77' (GO Ahead Eagles): Robbin Weijenberg vào sân thay Julius Dirksen.

74' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 65% - 35% Fortuna Sittard, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 10 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 0 - 5.

74' Thẻ vàng Phút 74': Joris Kramer (GO Ahead Eagles) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (Fortuna Sittard): Iván Márquez vào sân thay Shiloh 't Zand.

67' Thay người Phút 67' (GO Ahead Eagles): Oskar Siira Sivertsen vào sân thay Alfons Sampsted.

62' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 67% - 33% Fortuna Sittard, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 9 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 0 - 4.

50' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 66% - 34% Fortuna Sittard, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 8 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 3.

50' BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (0-1) Phút 50': Anthony Descotte (Fortuna Sittard) lập công (kiến tạo: Kristoffer Peterson). Tỷ số: 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Fortuna Sittard): Siebe Wylin vào sân thay Ivo Pinto.

45' Thay người Phút 45' (Fortuna Sittard): Kristoffer Peterson vào sân thay Sven Simons.

37' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 67% - 33% Fortuna Sittard, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 8 - 1; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 2.

25' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 67% - 33% Fortuna Sittard, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 2 - 5.

18' Thẻ vàng Phút 18': Shiloh 't Zand (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

13' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 72% - 28% Fortuna Sittard, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu GO Ahead Eagles tiếp đón Fortuna Sittard.

Cập nhật lúc 00:33 23/11/2026

Đội hình chính thức GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting Fortuna Sittard Sơ đồ 5-3-2 · HLV D. Buijs 24 J. Cillessen 2 A. Sampsted 26 J. Dirksen 4 J. Kramer 23 T. Baeten 21 Meulensteen 34 Y. Rahmouni 10 S. Tengstedt 16 V. Edvardsen 17 M. Suray 9 Sigurðarson 1 L. Koopmans 12 Ivo Pinto 6 S. van Ottele 3 Rodrigo Guth 28 Justin Quincy Hubner 8 J. Dahlhaus 52 M. Ihattaren 23 P. Brittijn 22 Shiloh Kiesar ’t Zand 14 S. Simons 9 A. Descotte Dự bị GO Ahead Eagles 29 E. Flataker 27 Tomas Galvez 32 O. Boakye 1 K. Haug 6 T. Jukić 3 G. Nauber 11 O. Sivertsen 25 G. van Zwam 33 N. Verdoni Fortuna Sittard 2 S. Wylin 7 K. Peterson 4 Iván Márquez 33 K. Reitmaier 38 Moussa Gbemou 15 N. de Groot 39 Ganni Buyukhan 35 van Burgsteden Cập nhật đội hình lúc 22:19 22/11/2026

GO Ahead Eagles Thống kê Fortuna Sittard 66% Kiểm soát bóng 34% 21 Dứt điểm 11 9 Trúng đích 1 12 Phạt góc 1 10 Phạm lỗi 16 3 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 8

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách tại De Adelaarshorst lúc 22h45 ngày 22/11/2026 là phép thử đáng chú ý cho tham vọng đó. Đội khách đứng hạng 7 với 20 điểm, còn GO Ahead Eagles ở hạng 9 với 17 điểm. Khoảng cách chỉ 3 điểm và 2 bậc khiến trận đấu mang sức nặng với cả hai.

Fortuna Sittard bền bỉ nhưng khó thắng

Điểm nổi bật trong chuỗi phong độ của Fortuna Sittard là sự khó bị đánh bại. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 4 trận và chưa nếm thất bại. Ba trận gần đây nhất đều khép lại với kết quả hòa.

Chuỗi bất bại ấy giúp Fortuna Sittard giữ được vị trí hạng 7. Tuy nhiên, việc chia điểm liên tiếp cũng cho thấy đội chưa tận dụng được các cơ hội để kéo giãn khoảng cách với nhóm đuổi sau. Một chiến thắng trên sân khách sẽ là bước tiến rõ rệt hơn nhiều so với một trận hòa nữa.

GO Ahead Eagles: biến động nhưng có lợi thế sân nhà

Phong độ của GO Ahead Eagles lên xuống thất thường hơn. Chủ nhà thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất là một chiến thắng, trước đó là một trận thua, rồi hai trận thắng liên tiếp và một trận thua.

Điểm tích cực là đội vừa trở lại với chiến thắng, và đang chỉ kém đối thủ 3 điểm. Trước một đối thủ thiên về chia điểm, đội chủ nhà có cơ hội rút ngắn khoảng cách, thậm chí vượt lên nếu giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, GO Ahead Eagles thắng 1 trận, Fortuna Sittard thắng 1 trận và có tới 3 trận hòa. Xu hướng này ăn khớp với phong độ hiện tại của đội khách, vốn đang hòa nhiều hơn thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Nhìn từ phong độ, trận đấu có thể xoay quanh một câu hỏi: sự chắc chắn của Fortuna Sittard có đủ để chống lại sức bật của chủ nhà hay không. Đội khách đã quen với việc không để thua, nhưng cần biến những trận hòa thành chiến thắng nếu muốn bám chắc nhóm dẫn đầu cuộc đua.

Ngược lại, GO Ahead Eagles cần sự ổn định để không lặp lại những trận thua xen giữa chuỗi thắng. Với khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng, đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Thế trận cân bằng từ phong độ, vị trí đến lịch sử đối đầu. Fortuna Sittard có lợi thế về thứ hạng và chuỗi trận không thua, trong khi GO Ahead Eagles có yếu tố sân nhà cùng đà hồi phục sau trận thắng gần nhất. Một trận đấu giằng co, ít khoảng cách là kịch bản hợp lý, và kết quả có thể phụ thuộc vào những chi tiết nhỏ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GO Ahead Eagles · 1 thắng 3 hòa Fortuna Sittard · 1 thắng GO Ahead Eagles 2 - 2 Fortuna Sittard Hòa Fortuna Sittard 2 - 2 GO Ahead Eagles Hòa Fortuna Sittard 0 - 3 GO Ahead Eagles GAE GO Ahead Eagles 0 - 2 Fortuna Sittard FS Fortuna Sittard 0 - 0 GO Ahead Eagles Hòa

GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất T B T T B 12 Trận 4-5-3 T-H-B 24 Ghi (TB 2.0) 27 Thủng lưới Fortuna Sittard 5 trận gần nhất H H H T H 12 Trận 5-5-2 T-H-B 20 Ghi (TB 1.7) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H 3 Feyenoord 13 7 4 2 +18 25 B B H H T … 6 AZ Alkmaar 12 7 2 3 +8 23 T B B H B 7 Fortuna Sittard 12 5 5 2 0 20 H H T H H 8 Cambuur 13 5 3 5 -1 18 T B T T H 9 GO Ahead Eagles 12 4 5 3 -3 17 T B T B H 10 Groningen 13 4 3 6 -1 15 B B B H B …

Tình hình lực lượng GO Ahead Eagles ✚ P. Saathof (Knee Injury) Fortuna Sittard ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ E. Michut (Inactive) ✚ O. Romeny (Inactive) ✚ D. Sinkgraven (Inactive)