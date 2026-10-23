TRỰC TIẾP Trực tiếp GO Ahead Eagles vs Telstar: GO Ahead Eagles nhân đôi cách biệt Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý: GO Ahead Eagles hòa 4 trong 5 trận gần nhất, còn Telstar chưa thắng trận nào. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/10/2026 tại De Adelaarshorst.

GO Ahead Eagles 2 - 0 Telstar Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: GO Ahead Eagles 2 - 0 Telstar.

39' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 48% - 52% Telstar, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 2.

33' BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (2-0) Phút 33': Søren Tengstedt (GO Ahead Eagles) lập công (kiến tạo: Mathis Suray). Tỷ số: 2 - 0.

25' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 45% - 55% Telstar, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 1.

13' Telstar ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 37% - 63% Telstar, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

7' BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (1-0) Phút 7': Søren Tengstedt (GO Ahead Eagles) lập công (kiến tạo: Oskar Siira Sivertsen). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu GO Ahead Eagles tiếp đón Telstar.

Cập nhật lúc 01:45 24/10/2026

Đội hình chính thức GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting Telstar Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV H. Brugge 1 K. Haug 2 A. Sampsted 26 J. Dirksen 4 J. Kramer 5 D. James 21 Meulensteen 8 E. Linthorst 10 S. Tengstedt 16 V. Edvardsen 17 M. Suray 11 O. Sivertsen 1 R. Koeman 16 S. Valk 4 A. Soualhia 43 M. Peersman 18 G. Caschili 17 N. Rossen 10 T. Owusu 23 N. Shenkman 42 A. Martha 27 P. Brouwer 11 N. Þórisson Dự bị GO Ahead Eagles 24 J. Cillessen 25 G. van Zwam 27 Tomas Galvez 29 E. Flataker 6 T. Jukić 18 R. Margaret 3 G. Nauber 34 Y. Rahmouni 9 Sigurðarson Telstar 2 J. Hardeveld 6 Isaiah Ahmed 5 P. Aning 8 E. Demircan 14 H. Kuster 7 Rui Mendes 13 Finn Mulder 28 R. Oudsten 20 D. Reiziger Cập nhật đội hình lúc 00:32 24/10/2026

GO Ahead Eagles Thống kê Telstar 48% Kiểm soát bóng 52% 8 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 0 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

GO Ahead Eagles và Telstar cùng bước vào cuộc đối đầu tại De Adelaarshorst với nhu cầu giống nhau: tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có giá trị lớn về mặt tinh thần. Trận đấu bắt đầu lúc 01:00 ngày 24/10/2026.

GO Ahead Eagles: bền bỉ nhưng thiếu điểm nhấn chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, GO Ahead Eagles hòa 4 trận và thua 1 trận, chưa có chiến thắng nào. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà khá chắc chắn khi không để thua đậm, nhưng chưa tìm được khoảnh khắc quyết định để chuyển điểm hòa thành điểm thắng.

Dù vậy, GO Ahead Eagles vẫn đang đứng hạng 9 với 11 điểm. Đây là nền tảng khá ổn định để đội bóng tự tin hơn khi được thi đấu trên sân nhà.

Telstar: chuỗi trận khó khăn và áp lực thứ hạng

Telstar đang ở trong tình trạng khó khăn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thua 3 trận và hòa 2 trận, cũng chưa biết đến chiến thắng. Điều đáng chú ý là Telstar thua ở trận gần nhất, nên tinh thần của đội có thể chịu ảnh hưởng.

Hiện Telstar xếp hạng 16 với 6 điểm, kém GO Ahead Eagles 5 điểm. Khoảng cách này khiến mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng với đội khách.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, GO Ahead Eagles thắng 2 trận, Telstar thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào, nên Telstar có lý do để tin rằng họ không hề lép vế trước đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với hai đội đều đang khát thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. GO Ahead Eagles có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà cần biến sự chắc chắn thành hiệu quả ở những tình huống quyết định.

Telstar cần sự tập trung cao độ để không sớm bị bỏ lại phía sau, bởi chuỗi trận vừa qua cho thấy đội khó lấy lại thế trận sau khi mất lợi thế. Một bàn thắng mở đầu sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cả hai bên.

Nhận định

Phong độ gần đây của hai đội đều không tốt, thế đối đầu cân bằng, nên đây là trận đấu khó dự đoán. GO Ahead Eagles nhỉnh hơn một chút nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, sự ổn định trong chuỗi trận không thua nhiều và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Telstar có động lực lớn để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau chuỗi trận khó khăn, nên cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GO Ahead Eagles · 2 thắng 1 hòa Telstar · 2 thắng GO Ahead Eagles 1 - 1 Telstar Hòa Telstar 2 - 1 GO Ahead Eagles TEL Telstar 4 - 2 GO Ahead Eagles TEL GO Ahead Eagles 3 - 0 Telstar GAE GO Ahead Eagles 1 - 0 Telstar GAE

GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất B H H H H 9 Trận 2-5-2 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 21 Thủng lưới Telstar 5 trận gần nhất B H B H B 9 Trận 1-3-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 +10 20 H B T H T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 8 Heerenveen 9 3 3 3 +4 12 T B T H B 9 GO Ahead Eagles 9 2 5 2 -1 11 B H H H H 10 Excelsior 9 3 2 4 -2 11 B B H B H … 15 PEC Zwolle 9 2 1 6 -12 7 T B B B H 16 Telstar 9 1 3 5 -8 6 B H B H B 17 ADO Den Haag 9 1 3 5 -9 6 T H H B B …

Tình hình lực lượng GO Ahead Eagles ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ P. Saathof (Knee Injury) Telstar ✚ R. Mendes (Inactive) ✚ R. Mendes (Inactive)