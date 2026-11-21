TRỰC TIẾPTrực tiếp Groningen vs Heerenveen: Heerenveen bị VAR từ chối bàn thắng
Heerenveen đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Groningen lúc 03:00 ngày 22/11/2026 tại Hitachi Capital Mobility Stadion.
- 41'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Groningen 44% - 56% Heerenveen, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 4.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Groningen 46% - 54% Heerenveen, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 3.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Groningen 57% - 43% Heerenveen, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.
- 7'Thẻ vàng
Phút 7': Jorg Schreuders (Groningen) nhận thẻ vàng (Argument).
- 6'Thẻ vàng
Phút 6': Vasilios Zagaritis (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Argument).
- 4'VAR
Phút 4': Bàn thắng không được công nhận — Dylan Vente (Heerenveen).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Groningen tiếp đón Heerenveen.
Cập nhật lúc 03:41 22/11/2026
Heerenveen bước vào trận làm khách trước Groningen với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và mong muốn kéo dài mạch trận đó. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 22/11/2026 tại Hitachi Capital Mobility Stadion. Ở chiều ngược lại, chủ nhà đang trải qua giai đoạn rất khó khăn.
Heerenveen giữ nhịp thắng hoàn hảo
Heerenveen đang có phong độ gần như trọn vẹn: thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội khách bước vào cuộc đối đầu với tâm lý hưng phấn và sự tự tin cao.
Thành tích đó cũng phản ánh trên bảng xếp hạng. Heerenveen hiện đứng hạng 6 với 21 điểm, vị trí cho thấy họ đang duy trì được sự ổn định trong thời gian qua.
Groningen cần sớm cắt mạch thất bại
Trái ngược với đối thủ, Groningen đang sa sút. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 trận, hòa 1 trận và không có chiến thắng nào. Đáng chú ý, họ vừa thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất, trước đó là một trận hòa và một trận thua.
Dù vậy, Groningen vẫn đứng hạng 9 với 15 điểm, kém Heerenveen 3 bậc và 6 điểm. Khoảng cách này chưa phải quá lớn, nên trận đấu là cơ hội để đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà.
Thế đối đầu bất ngờ nghiêng về chủ nhà
Lịch sử đối đầu mang lại một góc nhìn thú vị. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Groningen thắng 3 trận, Heerenveen thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Như vậy, đội chủ nhà từng chiếm ưu thế trong những lần chạm trán gần đây, dù phong độ hiện tại đang đi theo hướng ngược lại.
Hai đội chưa từng chia điểm trong 5 lần đối đầu gần nhất, cho thấy các trận đấu giữa họ thường đi đến kết quả rõ ràng.
Điểm then chốt của trận đấu
Bài toán lớn nhất của Heerenveen là giữ vững sự tự tin và kỷ luật sau chuỗi thắng dài, đồng thời tránh để chủ nhà tìm được bàn thắng sớm khiến tinh thần đội này được cải thiện. Với phong độ hiện tại, đội khách có lý do để chơi chủ động ngay từ đầu.
Về phía Groningen, thử thách là phục hồi tinh thần sau chuỗi trận không thắng. Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực gần đây là hai điểm tựa mà đội chủ nhà có thể tận dụng để phá vỡ mạch thắng của đối thủ.
Nhận định
Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Heerenveen đang ở thế thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu nghiêng về Groningen trong 5 lần gặp gần nhất khiến trận đấu khó có thể xem là một chiều. Nếu Heerenveen tiếp tục duy trì sự ổn định, họ hoàn toàn có thể kéo dài chuỗi thắng. Còn nếu Groningen tận dụng được lợi thế sân nhà, mạch thắng của đội khách sẽ phải đối mặt thử thách thực sự.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)