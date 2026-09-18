TRỰC TIẾP Trực tiếp Groningen vs PEC Zwolle: Đội hình xuất phát Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới trọn vẹn điểm số khi tiếp đón PEC Zwolle trên sân Hitachi Capital Mobility Stadion lúc 01h00 ngày 19/09.

Groningen vs PEC Zwolle SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Groningen và PEC Zwolle đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:33 19/09/2026

Đội hình chính thức Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien PEC Zwolle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry van der Vegt 1 E. Vaessen 14 J. Schreuders 4 M. Csinger 3 T. Blokzijl 5 M. Rente 8 T. de Jonge 24 P. Clement 17 van der Werff 26 T. van Bergen 11 J. Ondrejka 9 B. Willumsson 1 Schendelaar 3 O. Aertssen 28 S. Graves 24 N. Viergever 2 S. Floranus 8 T. Sommer 34 N. Fichtinger 11 D. Mbayo 25 T. Oosting 22 I. Cissoko 10 K. Kostons Dự bị Groningen 13 L. Štubljar 20 Nils Eggens 44 Besnik Mashuku 30 P. Boevink 53 J. Hall 33 H. Hateboer 18 T. Land 42 J. Mosselaar 16 A. Nordin PEC Zwolle 6 Jan Bürger 9 E. Sørensen 26 Jadiel Pereira da Gama 20 G. Reiziger 42 Dylan Ruward 37 Gilles van der Wal 33 van der Haar 17 van Hooijdonk 16 T. de Graaff Cập nhật đội hình lúc 00:33 19/09/2026

Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý với PEC Zwolle vào lúc 01h00 ngày 19/09/2026. Được thi đấu trên sân nhà Hitachi Capital Mobility Stadion, đội chủ nhà đứng trước cơ hội củng cố vị thế trên bảng xếp hạng trước một đối thủ đang chật vật ở khu vực cuối bảng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và phong độ hai đội

Groningen hiện có được 8 điểm sau những vòng đấu đã qua, tạm xếp ở vị trí thứ 9. Phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất của đội bóng này ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Đáng chú ý, thắng lợi ở trận đấu gần đây nhất đã tạo nên cú hích tinh thần cần thiết, giúp Groningen duy trì sự bám đuổi quyết liệt với các đội nhóm trên.

Ở chiều ngược lại, PEC Zwolle đang đối mặt với nhiều thử thách khi đứng ở vị trí thứ 16 với 4 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 trận thua, trong đó vừa phải đón nhận thất bại ở lần ra sân gần nhất. Sự thiếu ổn định trong khâu vận hành đang khiến PEC Zwolle gặp khó khăn ở giai đoạn này của mùa giải.

Tương quan đối đầu và nhận định cục diện

Xét về thành tích chạm trán trong quá khứ, 5 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc nhưng ưu thế kết quả nghiêng đôi chút về phía PEC Zwolle. Cụ thể, PEC Zwolle giành được 1 chiến thắng và có tới 4 lần hai đội chia điểm, trong khi Groningen chưa có chiến thắng nào trước đối thủ này.

Mặc dù vậy, với cách biệt 4 điểm hiện tại trên bảng xếp hạng cùng điểm tựa sân nhà Hitachi Capital Mobility Stadion, Groningen vẫn sở hữu những cơ sở vững chắc để kiểm soát thế trận. PEC Zwolle chắc chắn sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự nhằm tìm kiếm điểm số, trong khi Groningen nhiều khả năng chủ động dâng cao nhằm khai thác những mắt xích lỏng lẻo của đối phương để duy trì tham vọng ở nhóm trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Groningen · 0 thắng 4 hòa PEC Zwolle · 1 thắng PEC Zwolle 1 - 1 Groningen Hòa Groningen 2 - 2 PEC Zwolle Hòa PEC Zwolle 2 - 0 Groningen PZ Groningen 0 - 0 PEC Zwolle Hòa PEC Zwolle 0 - 0 Groningen Hòa

Groningen 5 trận gần nhất H H B B T 6 Trận 2-2-2 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 13 Thủng lưới PEC Zwolle 5 trận gần nhất B H B T B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H … 8 GO Ahead Eagles 6 2 3 1 +2 9 H H B T H 9 Groningen 6 2 2 2 -1 8 H H B B T 10 NEC Nijmegen 6 2 1 3 -1 7 B H B T T … 15 Cambuur 6 1 1 4 -9 4 T H B B B 16 PEC Zwolle 6 1 1 4 -11 4 B H B T B 17 Willem II 6 0 2 4 -13 2 B H B H B …

Tình hình lực lượng Groningen ✚ N. Brandis (Inactive) ✚ T. Hernes (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ R. Metu (Injury) ✚ N. Brandis (Inactive) ✚ T. Hernes (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) PEC Zwolle ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) ✚ R. Thomas (Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) ✚ R. Thomas (Injury)