TRỰC TIẾP Trực tiếp Guiseley AFC vs Bradford (Park Avenue): Guiseley AFC mở tỷ số Guiseley AFC chạm trán Bradford (Park Avenue) lúc 21h00 ngày 03/10/2026 trong bối cảnh đôi bên đều có phong độ thăng hoa cùng sự tự tin cao độ ở thời điểm này.

Guiseley AFC 1 - 0 Bradford (Park Avenue) Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Guiseley AFC 1 - 0 Bradford (Park Avenue).

38' BÀN THẮNG! Guiseley AFC (1-0) Phút 38': E. Owen (Guiseley AFC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Guiseley AFC tiếp đón Bradford (Park Avenue).

Cập nhật lúc 21:46 03/10/2026

Cuộc so tài giữa Guiseley AFC và Bradford (Park Avenue) diễn ra vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 chứng kiến màn đối đầu rất đáng chờ đợi khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì điểm rơi phong độ đầy ấn tượng.

Điểm tựa phong độ thăng hoa của đôi bên

Bước vào trận đấu tới, Guiseley AFC thể hiện sự ổn định rõ rệt qua màn trình diễn gần đây. Đội bóng này đang duy trì chuỗi trận bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 3 trận gần nhất. Sự cân bằng trong lối chơi cùng khả năng chắt chiu điểm số giúp Guiseley AFC luôn duy trì được sự tự tin cần thiết mỗi khi bước ra sân.

Ở bên kia chiến tuyến, Bradford (Park Avenue) thậm chí còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn về mặt kết quả ở những lần ra sân vừa qua. Đội bóng này thể hiện sự sắc bén tuyệt đối khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng ở 2 trận gần nhất. Chuỗi phong độ toàn thắng này mang lại cú hích tinh thần rất lớn cho các cầu thủ trước chuyến làm khách.

Ưu thế đối đầu nghiêng về Guiseley AFC

Mặc dù Bradford (Park Avenue) đang đạt trạng thái thi đấu rất hưng phấn, lịch sử chạm trán gần đây lại hoàn toàn ủng hộ Guiseley AFC. Thống kê qua 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên cho thấy Guiseley AFC chiếm thế thượng phong với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Bradford (Park Avenue) chưa một lần đánh bại được đối thủ.

Sự am hiểu lối chơi và thành tích đối đầu vượt trội là cơ sở để Guiseley AFC làm chủ nhịp độ trận đấu, hạn chế tối đa các tình huống hưng phấn từ phía đội khách.

Cục diện giằng co và chặt chẽ

Màn so tài giữa hai tập thể đang đạt phong độ cao hứa hẹn diễn ra với sự toan tính chiến thuật kỹ lưỡng. Guiseley AFC có điểm tựa tâm lý vững vàng từ thành tích bất bại trong các lần chạm trán trước đó, kết hợp cùng chuỗi 2 thắng và 1 hòa gần đây.

Tuy nhiên, sự bứt phá với mạch 2 chiến thắng liên tiếp của Bradford (Park Avenue) chắc chắn sẽ tạo nên rào cản không nhỏ. Nếu tận dụng tốt cảm giác thi đấu thăng hoa hiện tại, đội khách hoàn toàn đủ khả năng tạo ra thế trận giằng co quyết liệt trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Guiseley AFC · 2 thắng 3 hòa Bradford (Park Avenue) · 0 thắng Bradford (Park Avenue) 0 - 1 Guiseley AFC GA Guiseley AFC 2 - 2 Bradford (Park Avenue) Hòa Bradford (Park Avenue) 1 - 2 Guiseley AFC GA Bradford (Park Avenue) 0 - 0 Guiseley AFC Hòa Guiseley AFC 2 - 2 Bradford (Park Avenue) Hòa

Guiseley AFC 5 trận gần nhất B T T T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 4 Thủng lưới Bradford (Park Avenue) 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới