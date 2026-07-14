TRỰC TIẾP Trực tiếp Gyori ETO FC vs Vikingur Reykjavik: Vikingur Reykjavik gỡ hòa 2-2 Gyori ETO FC trở lại ETO Park sau thất bại gần nhất, trong khi Vikingur Reykjavik có lợi thế tinh thần nhờ phong độ và kết quả đối đầu.

Gyori ETO FC 2 - 2 Vikingur Reykjavik Hiệp 2 — phút 61' 61' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Gyori ETO FC 2 - 2 Vikingur Reykjavik.

61' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Vikingur Reykjavik): Aron Elís Thrándarson vào sân thay Nikolaj Hansen.

55' BÀN THẮNG! Vikingur Reykjavik (2-2) Phút 55': Daniel Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) lập công (kiến tạo: Helgi Gudjonsson). Tỷ số: 2 - 2.

49' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 68% - 32% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45+1' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-1) Phút 45+1': Sveinn Gisli Thorkelsson (Vikingur Reykjavik) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

38' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-1) Phút 38': Milan Vitális (Gyori ETO FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

37' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 66% - 34% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3.

34' BÀN THẮNG! Vikingur Reykjavik (0-1) Phút 34': Daniel Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) lập công (kiến tạo: Gylfi Sigurðsson). Tỷ số: 0 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': Stefan Vlădoiu (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

31' Thẻ vàng Phút 31': Rajmund Tóth (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Foul).

31' Thẻ vàng Phút 31': Szabolcs Schön (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

21' Thẻ vàng Phút 21': Tarik Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Gyori ETO FC tiếp đón Vikingur Reykjavik.

Cập nhật lúc 01:22 15/07/2026

Đội hình chính thức Gyori ETO FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez Vikingur Reykjavik Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen 99 Samuel Petráš 2 Ștefan Vlădoiu 21 Márk Csinger 24 Miljan Krpić 23 Daniel Štefulj 27 Milán Vitális 6 Rajmund Tóth 17 Szabolcs Schön 80 Željko Gavrić 10 Claudiu Bumba 11 Nfansu Njie 47 Ögmundur Kristinsson 22 Karl Friðleifur Gunnarsson 4 Oliver Ekroth 2 Sveinn Gísli Þorkelsson 9 Helgi Guðjónsson 20 Tarik Ibrahimagić 23 Nikolaj Hansen 11 Daniel Hafsteinsson 19 Óskar Borgthórsson 10 Gylfi Sigurðsson 25 Valdimar Þór Ingimundarson Dự bị Gyori ETO FC 16 Balázs Megyeri 20 Barnabás Bíró 26 Ádám Umathum 37 Norbert Urblík 53 Bálint Selyem 75 Noel Csorba 18 Modou Lamin Mass 47 Ádám Décsy 90 Kevin Bánáti Vikingur Reykjavik 99 Uggi Johann Audunsson 6 Gunnar Vatnhamar 15 Róbert Orri Þorkelsson 24 Davíð Örn Atlason 7 Erlingur Agnarsson 8 Viktor Örlygur Andrason 69 Armann Ingi Finnbogason 21 Aron Elís Þrándarson 35 Thorri Ingólfsson Cập nhật đội hình lúc 23:31 14/07/2026

Thông tin trận đấu

Gyori ETO FC sẽ đối đầu Vikingur Reykjavik tại UEFA Champions League vào lúc 00:00 ngày 15/07/2026 trên sân ETO Park. Đây là cuộc chạm trán giữa một đội cần phản ứng sau kết quả gần nhất và một đội đang nắm lợi thế về sự tự tin.

Phong độ tạo khác biệt

Gyori ETO FC chỉ có một thất bại trong dữ liệu phong độ gần nhất. Dù thông tin này chưa đủ để đánh giá toàn diện màn trình diễn của đội bóng, nó cho thấy đại diện thi đấu trên sân ETO Park bước vào trận đấu với yêu cầu phải nhanh chóng lấy lại sự ổn định.

Ở phía đối diện, Vikingur Reykjavik giành chiến thắng trong trận gần nhất được cung cấp. Kết quả này có thể giúp đội khách nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những thời điểm cần duy trì sự tập trung và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Vikingur Reykjavik

Trong lần đối đầu gần nhất, Gyori ETO FC không giành chiến thắng, còn Vikingur Reykjavik là đội chiếm ưu thế. Xu hướng này tạo thêm điểm tựa tinh thần cho đội khách, đồng thời khiến Gyori ETO FC phải thận trọng trước những tình huống có thể làm thay đổi cục diện.

Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ phản ánh một lần chạm trán và không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế tại ETO Park. Gyori ETO FC vẫn có cơ hội kiểm soát trận đấu nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và duy trì sự chắc chắn trong cách tổ chức.

Cuộc đấu phụ thuộc vào khả năng kiểm soát

Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa thể xác định cách hai đội sẽ bố trí nhân sự. Điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót trong các thời điểm chuyển trạng thái.

Gyori ETO FC cần một cách tiếp cận cân bằng: đủ chủ động để tạo sức ép trên sân nhà nhưng không để khoảng trống giúp Vikingur Reykjavik phát huy lợi thế tâm lý. Trong khi đó, đội khách có thể hướng tới việc duy trì sự ổn định, chờ cơ hội từ những tình huống mà đối thủ mất tập trung.

Nhận định trước trận

Vikingur Reykjavik đang có hai lợi thế rõ ràng trong dữ liệu được cung cấp: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả đối đầu thuận lợi. Gyori ETO FC lại sở hữu điểm tựa sân nhà ETO Park, nơi họ cần biến áp lực phản ứng sau thất bại thành động lực thi đấu.

Nhìn chung, trận đấu có thể diễn ra với sự giằng co về tâm lý và cách tiếp cận. Vikingur Reykjavik được đánh giá nhỉnh hơn về đà tinh thần, nhưng Gyori ETO FC vẫn có khả năng tạo ra thế trận cân bằng nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm gây sức ép.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Gyori ETO FC · 0 thắng 0 hòa Vikingur Reykjavik · 1 thắng Vikingur Reykjavik 1 - 0 Gyori ETO FC VR

Gyori ETO FC 5 trận gần nhất B T H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Vikingur Reykjavik 5 trận gần nhất T T B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Gyori ETO FC 0% Hòa 50% Vikingur Reykjavik 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Double chance : draw or Vikingur Reykjavik and -2.5 goals