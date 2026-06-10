TRỰC TIẾP Trực tiếp Halesowen Town vs Stafford Rangers: Stafford Rangers mở tỷ số Trận đấu lúc 01:45 ngày 07/10/2026 tại The Grove đáng chú ý khi cả Halesowen Town và Stafford Rangers đều có chuỗi hai chiến thắng cùng một kết quả hòa.

Halesowen Town 0 - 1 Stafford Rangers Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Halesowen Town 0 - 1 Stafford Rangers.

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: Halesowen Town 55% - 45% Stafford Rangers, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1.

31' BÀN THẮNG! Stafford Rangers (0-1) Phút 31': (Stafford Rangers) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

28' Thế trận giằng co Cầm bóng: Halesowen Town 52% - 48% Stafford Rangers, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0.

15' Thế trận giằng co Cầm bóng: Halesowen Town 54% - 46% Stafford Rangers, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Halesowen Town tiếp đón Stafford Rangers.

Cập nhật lúc 02:30 07/10/2026

Halesowen Town Thống kê Stafford Rangers 55% Kiểm soát bóng 45% 3 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1

Cuộc so tài giữa Halesowen Town và Stafford Rangers diễn ra vào lúc 01:45 ngày 07/10/2026 trên sân vận động The Grove đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tâm điểm của màn chạm trán này nằm ở việc cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu rất vào phom với chuỗi kết quả ấn tượng.

Sự tương đồng về điểm rơi phong độ

Nhìn vào các trận đấu vừa qua, cả Halesowen Town lẫn Stafford Rangers đều thể hiện sự ổn định đáng nể. Halesowen Town bước vào trận đấu này sau chuỗi ba trận liên tiếp không phải nếm mùi thất bại, trong đó họ giành 2 chiến thắng gần nhất và trước đó có 1 trận hòa. Khả năng duy trì nhịp độ thi đấu tích cực cùng tinh thần hưng phấn đang biến đội chủ sân The Grove thành thử thách không hề đơn giản.

Ở bên kia chiến tuyến, Stafford Rangers cũng sở hữu phong độ tương đồng. Đội khách nắm trong tay bản thành tích tương tự khi liên tiếp thắng 2 trận gần đây và hòa 1 trận trước đó. Việc duy trì chuỗi trận bất bại giúp Stafford Rangers có được sự tự tin cao độ trước chuyến hành quân xa nhà.

Thế cân bằng từ lần chạm trán trước đó

Trong lần gặp gỡ duy nhất được ghi nhận gần đây giữa hai câu lạc bộ, đôi bên đã bất phân thắng bại khi khép lại với 1 kết quả hòa, không bên nào giành được chiến thắng. Điều này phản ánh rõ sự cân bằng về mặt trình độ lẫn khả năng cạnh tranh trên sân cỏ giữa hai bên.

Khi tái đấu tại The Grove, yếu tố sân bãi có thể mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho Halesowen Town. Tuy nhiên, sự hưng phấn từ chuỗi hai trận toàn thắng gần nhất của Stafford Rangers cũng là lời cảnh báo có sức nặng đối với hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Toan tính chiến thuật và nhận định thế trận

Với việc cả hai đội đều đang sở hữu mạch thăng hoa, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ cao cùng những màn tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Halesowen Town nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi nhờ lợi thế khán giả nhà nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.

Trong khi đó, Stafford Rangers với sự ổn định đã thể hiện chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu lép vế. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ chuyển đổi trạng thái tiếp tục là vũ khí quan trọng của đội khách. Đánh giá một cách tổng thể, đây sẽ là một màn so tài giằng co và kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sự chuẩn xác ở những tình huống cố định.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Halesowen Town · 0 thắng 1 hòa Stafford Rangers · 0 thắng Stafford Rangers 1 - 1 Halesowen Town Hòa

Halesowen Town 5 trận gần nhất H T T T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Stafford Rangers 5 trận gần nhất H B T T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới