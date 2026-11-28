TRỰC TIẾP Trực tiếp Hamburger SV vs Bayern München: Đội hình xuất phát Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Hamburger SV, đội đang đứng thứ 12. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 28/11/2026 tại Volksparkstadion.

Hamburger SV vs Bayern München SẮP BẮT ĐẦU • 21:30 21:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Hamburger SV và Bayern München đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:04 28/11/2026

Đội hình chính thức Hamburger SV Sơ đồ 3-5-2 · HLV M. Polzin Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany 1 Daniel Heuer Fernandes 44 Mario Vušković 33 S. Bornauw 17 W. Omari 7 Z. El Ouahdi 11 A. Grønbæk 5 M. Adeline 3 Møller Wolfe 37 L. Lemke 27 P. Daka 38 Alexander Røssing-Lelesiit 40 J. Urbig 23 S. Boey 4 J. Tah 3 Kim Min-Jae 44 J. Stanišić 6 J. Kimmich 45 A. Pavlović 42 L. Karl 8 T. Bischof 39 Bara Ndiaye 36 Noah Codjo-Evora Dự bị Hamburger SV 43 S. Nandja 9 T. Moffi 18 B. Jatta 48 Bissi Mouelle 10 I. Pherai 12 S. Tangvik 20 Fábio Vieira 47 von Diczelski 19 Otto Emerson Stange Bayern München 2 D. Upamecano 27 K. Laimer 26 S. Ulreich 21 H. Ito 14 L. Díaz 11 N. Brown 33 B. Assomo 46 T. Binder 49 M. Cardozo Cập nhật đội hình lúc 21:05 28/11/2026

Bayern München đang đứng thứ 2 với 22 điểm, nên chuyến làm khách trên sân của Hamburger SV là dịp để đội bóng xứ Bavaria giữ nhịp bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 28/11/2026 tại Volksparkstadion.

Bayern München giữ vị trí thứ 2, cách đối thủ 10 điểm

Trên bảng xếp hạng, Bayern München đang đứng thứ 2 với 22 điểm. Ở chiều ngược lại, Hamburger SV xếp hạng 12 với 12 điểm, kém đối thủ 10 điểm.

Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở những vị trí rất khác nhau. Bayern München nằm ở nhóm cạnh tranh phía trên. Hamburger SV vẫn ở giữa bảng, nên cần những kết quả tích cực để nới rộng khoảng cách với các đội phía sau.

Phong độ: cả hai cùng thua ở trận gần nhất

Hamburger SV đang có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một thất bại, trước đó là một trận hòa.

Bayern München có phong độ tốt hơn về tổng thể. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, họ cũng vừa thua ở trận gần nhất, nên cần phản ứng nhanh để không làm chậm cuộc đua phía trên.

Như vậy, cả hai đội cùng đến trận đấu này sau một thất bại. Hamburger SV cần dứt mạch kết quả không tốt, còn Bayern München muốn trở lại nhịp thắng để giữ vững vị trí thứ 2.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Bayern München

Lịch sử đối đầu gần đây là điểm nhấn đáng chú ý. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 4 lần và hòa 1 lần, còn Hamburger SV chưa có chiến thắng nào.

Thành tích này tạo lợi thế tâm lý cho đội khách. Dù vậy, Hamburger SV được thi đấu trên sân nhà và có động lực chấm dứt chuỗi không thắng trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ chưa ổn định, Hamburger SV nhiều khả năng cần một trận đấu kỷ luật và tận dụng tốt khả năng chơi trên sân nhà. Với họ, một kết quả tích cực sẽ giúp cải thiện tinh thần sau chuỗi trận không thuận lợi.

Bayern München có lợi thế về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu. Dù vậy, việc cả hai đội cùng thua ở vòng đấu trước cho thấy trận này không thể xem là chuyện đã an bài.

Nhận định

Xét tổng thể, Bayern München là đội được đánh giá cao hơn nhờ vị trí thứ 2, khoảng cách 10 điểm và thành tích đối đầu áp đảo. Nếu giành chiến thắng, đội khách sẽ giữ được cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Hamburger SV cần một màn trình diễn chắc chắn để làm khó đối thủ và chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hamburger SV · 0 thắng 1 hòa Bayern München · 4 thắng Hamburger SV 2 - 2 Bayern München Hòa Bayern München 5 - 0 Hamburger SV BM Bayern Munich 6 - 0 Hamburger SV BM Hamburger SV 0 - 1 Bayern Munich BM Bayern Munich 8 - 0 Hamburger SV BM

Hamburger SV 5 trận gần nhất B H T B B 10 Trận 4-0-6 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 24 Thủng lưới Bayern München 5 trận gần nhất B H T T H 10 Trận 6-4-0 T-H-B 30 Ghi (TB 3.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 11 1899 Hoffenheim 10 4 0 6 -2 12 B T B T T 12 Hamburger SV 10 4 0 6 -14 12 B T B B T 13 FSV Mainz 05 10 3 1 6 -3 10 B B B B T …

Tình hình lực lượng Hamburger SV ✚ A. S. Lokonga (Calf Injury) ✚ M. Muheim (Calf Injury) ✚ B. Nadir (Muscle Injury) ✚ Y. Poulsen (Thigh Injury) ✚ N. Remberg (Knee Injury) Bayern München ✚ A. Davies (Hamstring Injury) ✚ S. Gnabry (Muscle Injury) ✚ H. Kane (Ankle Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) ✚ M. Olise (Leg Injury) ✚ I. Saibari (Ankle Injury)