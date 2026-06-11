TRỰC TIẾP Trực tiếp Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach: Hamburger SV mở tỷ số Borussia Mönchengladbach tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách Hamburger SV khi đang đứng hạng 18. Giờ đấu 02:30 ngày 07/11/2026 tại Volksparkstadion.

Hamburger SV 1 - 0 Borussia Mönchengladbach Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hamburger SV 1 - 0 Borussia Mönchengladbach.

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Hamburger SV 57% - 43% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 2 - 3.

38' Thẻ vàng Phút 38': Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

27' Borussia Mönchengladbach ép sân Cầm bóng: Hamburger SV 54% - 46% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 2 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hamburger SV 56% - 44% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

11' BÀN THẮNG! Hamburger SV (1-0) Phút 11': Miro Muheim (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Albert Sambi Lokonga). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Hamburger SV tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

Cập nhật lúc 03:13 07/11/2026

Đội hình chính thức Hamburger SV Sơ đồ 3-5-2 · HLV M. Polzin Borussia Mönchengladbach Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin 1 Daniel Heuer Fernandes 43 S. Nandja 33 S. Bornauw 17 W. Omari 7 Z. El Ouahdi 5 M. Adeline 6 Sambi Lokonga 28 M. Muheim 3 Møller Wolfe 27 P. Daka 11 A. Grønbæk 33 D. Batz 16 P. Sander 6 K. Itakura 2 F. Chiarodia 29 J. Scally 47 Z. Uno 10 F. Neuhaus 26 L. Ullrich 25 R. Hack 36 W. Mohya 18 S. Machino Dự bị Hamburger SV 48 Bissi Mouelle 37 L. Lemke 9 T. Moffi 15 Y. Poulsen 22 Kofi Jeremy Amoako 38 Alexander Røssing-Lelesiit 19 Otto Emerson Stange 12 S. Tangvik 23 Torunarigha Borussia Mönchengladbach 17 J. Castrop 4 K. Diks 20 D. Herold 9 F. Honorat 22 Y. Konoplya 3 I. Lidberg 34 M. Nguefack 23 J. Olschowsky 7 K. Stöger Cập nhật đội hình lúc 02:02 07/11/2026

Hamburger SV Thống kê Borussia Mönchengladbach 57% Kiểm soát bóng 43% 6 Dứt điểm 11 4 Trúng đích 2 3 Phạt góc 3 0 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Borussia Mönchengladbach bước vào chuyến làm khách trước Hamburger SV với tổn thất nhân sự, trong lúc đội bóng đang đứng thứ 18 với 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 07/11/2026 trên sân Volksparkstadion.

Đội khách phải xoay xở vì thiếu người

Việc thiếu nhân sự buộc ban huấn luyện Borussia Mönchengladbach phải tính toán lại phương án cho chuyến làm khách. Đây là bài toán khó với một đội bóng đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng và cần điểm số để cải thiện vị thế.

Bên cạnh đó, đội khách phải thi đấu trên sân đối thủ. Mọi sự thay đổi về nhân sự vì thế càng có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Phong độ: cả hai cùng chập chờn

Hamburger SV đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, cả 3 trận thua đều là những trận mới nhất, còn 2 chiến thắng đến ở các trận cũ hơn.

Ngược lại, Borussia Mönchengladbach có chuỗi 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội khách vừa có một trận hòa gần đây, sau hai chiến thắng liên tiếp ở các trận trước đó. Hai trận thua nằm ở giai đoạn xa nhất của chuỗi này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hamburger SV thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Borussia Mönchengladbach. Con số này cho thấy đội chủ nhà nhỉnh hơn về mặt thành tích, dù khoảng cách không quá lớn.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Hamburger SV hiện đứng thứ 15 với 9 điểm, còn Borussia Mönchengladbach xếp thứ 18 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 5 điểm, đủ để tạo ra sự chênh lệch về tâm lý trước trận.

Với Hamburger SV, chuỗi 3 trận thua gần nhất là lý do để họ muốn lấy lại mạch kết quả tích cực trên sân nhà. Với Borussia Mönchengladbach, một kết quả tốt trên sân đối thủ sẽ giúp rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hamburger SV có lợi thế sân nhà, thế đối đầu thuận lợi và vị trí cao hơn. Tuy nhiên, phong độ sa sút với 3 trận thua liên tiếp khiến họ khó có thể chủ quan.

Borussia Mönchengladbach nhiều khả năng phải ưu tiên sự chặt chẽ và kỷ luật khi bị thiếu người. Nếu duy trì được tinh thần từ chuỗi kết quả khá hơn ở các trận gần đây, đội khách vẫn có cơ hội gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Hamburger SV được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu và thứ hạng cao hơn. Dù vậy, phong độ đi xuống của họ khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Với Borussia Mönchengladbach, yếu tố nhân sự sẽ là biến số lớn nhất quyết định khả năng cạnh tranh của họ tại Volksparkstadion.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hamburger SV · 2 thắng 2 hòa Borussia Mönchengladbach · 1 thắng Hamburger SV 0 - 0 Borussia Mönchengladbach Hòa Borussia Mönchengladbach 0 - 0 Hamburger SV Hòa Hamburger SV 2 - 1 Borussia Monchengladbach HS Borussia Monchengladbach 3 - 1 Hamburger SV BM Hamburger SV 2 - 1 Borussia Monchengladbach HS

Hamburger SV 5 trận gần nhất B B B T T 8 Trận 3-0-5 T-H-B 7 Ghi (TB 0.9) 19 Thủng lưới Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất H T T B B 8 Trận 1-1-6 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H … 14 SC Paderborn 07 8 2 3 3 -3 9 H T H B T 15 Hamburger SV 8 3 0 5 -12 9 B B T T T 16 Union Berlin 8 1 4 3 -12 7 H H H T B 17 FC Schalke 04 8 1 3 4 -5 6 B H B B H 18 Borussia Mönchengladbach 8 1 1 6 -11 4 H T B B B

Tình hình lực lượng Hamburger SV ✚ B. Nadir (Muscle Injury) ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ F. Vieira (Thigh Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) ✚ N. Capaldo (Muscle Injury) ✚ Y. Poulsen (Hip Injury) ✚ B. Nadir (Muscle Injury) ✚ N. Remberg (Knee Injury) Borussia Mönchengladbach ✚ H. Bolin (Muscle Injury) ✚ N. Kuhn (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury) ✚ K. Diks (Personal Reasons) ✚ F. Fleck (Muscle Injury) ✚ F. Honorat (Muscle Injury) ✚ T. Kleindienst (Muscle Injury)