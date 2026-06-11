Trực tiếp Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach: Hamburger SV mở tỷ số

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach: Hamburger SV mở tỷ số

Văn Thể06/11/2026 21:46

Borussia Mönchengladbach tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách Hamburger SV khi đang đứng hạng 18. Giờ đấu 02:30 ngày 07/11/2026 tại Volksparkstadion.

Hamburger SV1 - 0Borussia MönchengladbachHiệp 1 — phút 43'
  • 43'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Hamburger SV 1 - 0 Borussia Mönchengladbach.

  • 39'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Hamburger SV 57% - 43% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 2 - 3.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'Borussia Mönchengladbach ép sân

    Cầm bóng: Hamburger SV 54% - 46% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hamburger SV 56% - 44% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 11'BÀN THẮNG! Hamburger SV (1-0)

    Phút 11': Miro Muheim (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Albert Sambi Lokonga). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hamburger SV tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

Cập nhật lúc 03:13 07/11/2026

Đội hình chính thức
Hamburger SV
Sơ đồ 3-5-2 · HLV M. Polzin
Borussia Mönchengladbach
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin
1
Daniel Heuer Fernandes
43
S. Nandja
33
S. Bornauw
17
W. Omari
7
Z. El Ouahdi
5
M. Adeline
6
Sambi Lokonga
28
M. Muheim
3
Møller Wolfe
27
P. Daka
11
A. Grønbæk
33
D. Batz
16
P. Sander
6
K. Itakura
2
F. Chiarodia
29
J. Scally
47
Z. Uno
10
F. Neuhaus
26
L. Ullrich
25
R. Hack
36
W. Mohya
18
S. Machino
Dự bị
Hamburger SV
48 Bissi Mouelle37 L. Lemke9 T. Moffi15 Y. Poulsen22 Kofi Jeremy Amoako38 Alexander Røssing-Lelesiit19 Otto Emerson Stange12 S. Tangvik23 Torunarigha
Borussia Mönchengladbach
17 J. Castrop4 K. Diks20 D. Herold9 F. Honorat22 Y. Konoplya3 I. Lidberg34 M. Nguefack23 J. Olschowsky7 K. Stöger
Cập nhật đội hình lúc 02:02 07/11/2026
Hamburger SVThống kêBorussia Mönchengladbach
57%
Kiểm soát bóng
43%
6
Dứt điểm
11
4
Trúng đích
2
3
Phạt góc
3
0
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
3

Borussia Mönchengladbach bước vào chuyến làm khách trước Hamburger SV với tổn thất nhân sự, trong lúc đội bóng đang đứng thứ 18 với 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 07/11/2026 trên sân Volksparkstadion.

Đội khách phải xoay xở vì thiếu người

Việc thiếu nhân sự buộc ban huấn luyện Borussia Mönchengladbach phải tính toán lại phương án cho chuyến làm khách. Đây là bài toán khó với một đội bóng đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng và cần điểm số để cải thiện vị thế.

Bên cạnh đó, đội khách phải thi đấu trên sân đối thủ. Mọi sự thay đổi về nhân sự vì thế càng có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Phong độ: cả hai cùng chập chờn

Hamburger SV đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, cả 3 trận thua đều là những trận mới nhất, còn 2 chiến thắng đến ở các trận cũ hơn.

Ngược lại, Borussia Mönchengladbach có chuỗi 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội khách vừa có một trận hòa gần đây, sau hai chiến thắng liên tiếp ở các trận trước đó. Hai trận thua nằm ở giai đoạn xa nhất của chuỗi này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hamburger SV thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Borussia Mönchengladbach. Con số này cho thấy đội chủ nhà nhỉnh hơn về mặt thành tích, dù khoảng cách không quá lớn.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Hamburger SV hiện đứng thứ 15 với 9 điểm, còn Borussia Mönchengladbach xếp thứ 18 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 5 điểm, đủ để tạo ra sự chênh lệch về tâm lý trước trận.

Với Hamburger SV, chuỗi 3 trận thua gần nhất là lý do để họ muốn lấy lại mạch kết quả tích cực trên sân nhà. Với Borussia Mönchengladbach, một kết quả tốt trên sân đối thủ sẽ giúp rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hamburger SV có lợi thế sân nhà, thế đối đầu thuận lợi và vị trí cao hơn. Tuy nhiên, phong độ sa sút với 3 trận thua liên tiếp khiến họ khó có thể chủ quan.

Borussia Mönchengladbach nhiều khả năng phải ưu tiên sự chặt chẽ và kỷ luật khi bị thiếu người. Nếu duy trì được tinh thần từ chuỗi kết quả khá hơn ở các trận gần đây, đội khách vẫn có cơ hội gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Hamburger SV được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu và thứ hạng cao hơn. Dù vậy, phong độ đi xuống của họ khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Với Borussia Mönchengladbach, yếu tố nhân sự sẽ là biến số lớn nhất quyết định khả năng cạnh tranh của họ tại Volksparkstadion.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Hamburger SV · 2 thắng2 hòaBorussia Mönchengladbach · 1 thắng
17/01/2026
Hamburger SV
0 - 0
Borussia Mönchengladbach
Hòa
24/08/2025
Borussia Mönchengladbach
0 - 0
Hamburger SV
Hòa
12/05/2018
Hamburger SV
2 - 1
Borussia Monchengladbach
HS
16/12/2017
Borussia Monchengladbach
3 - 1
Hamburger SV
BM
12/03/2017
Hamburger SV
2 - 1
Borussia Monchengladbach
HS
Hamburger SV
5 trận gần nhất
BBBTT
8
Trận
3-0-5
T-H-B
7
Ghi (TB 0.9)
19
Thủng lưới
Borussia Mönchengladbach
5 trận gần nhất
HTTBB
8
Trận
1-1-6
T-H-B
11
Ghi (TB 1.4)
22
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München8530+1918HTTHT
2Borussia Dortmund8530+818HTHHT
3SC Freiburg8512+816TBBTH
14SC Paderborn 078233-39HTHBT
15Hamburger SV8305-129BBTTT
16Union Berlin8143-127HHHTB
17FC Schalke 048134-56BHBBH
18Borussia Mönchengladbach8116-114HTBBB
Tình hình lực lượng
Hamburger SV
B. Nadir (Muscle Injury)
N. Remberg (Knee Injury)
F. Vieira (Thigh Injury)
M. Vuskovic (Doping)
N. Capaldo (Muscle Injury)
Y. Poulsen (Hip Injury)
B. Nadir (Muscle Injury)
N. Remberg (Knee Injury)
Borussia Mönchengladbach
H. Bolin (Muscle Injury)
N. Kuhn (Muscle Injury)
E. Leopold (Knee Injury)
J. Leszczynski (Knee Injury)
K. Diks (Personal Reasons)
F. Fleck (Muscle Injury)
F. Honorat (Muscle Injury)
T. Kleindienst (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach: Hamburger SV mở tỷ số
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO