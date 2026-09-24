TRỰC TIẾP Trực tiếp Hàn Quốc vs Ecuador: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Hàn Quốc và Ecuador bước vào màn so tài tại sân Suwon World Cup Stadium với sự tự tin từ hàng công hiệu quả, tạo nên thế trận đôi công cống hiến đầy hấp dẫn.

Hàn Quốc 0 - 0 Ecuador Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Lee Han-Beom (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': P. Estupinan (Ecuador) nhận thẻ vàng.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hàn Quốc 55% - 45% Ecuador, dứt điểm 3 - 3, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 7.

31' Thẻ vàng Phút 31': J. Caicedo (Ecuador) nhận thẻ vàng.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hàn Quốc 56% - 44% Ecuador, dứt điểm 3 - 2, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5.

21' Thẻ vàng Phút 21': K. Arroyo (Ecuador) nhận thẻ vàng.

14' Thẻ vàng Phút 14': Park Jin-Seob (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hàn Quốc 48% - 52% Ecuador, dứt điểm 1 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

10' Thẻ vàng Phút 10': J. Porozo (Ecuador) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Hàn Quốc tiếp đón Ecuador.

Cập nhật lúc 18:52 24/09/2026

Đội hình chính thức Hàn Quốc Sơ đồ 3-4-2-1 Ecuador Sơ đồ 4-4-2 1 Kim Seung-gyu 2 Han-Beom Lee 4 Kim Min-jae 26 Hyun-taek Cho 22 Young-woo Seol 16 Jin-seob Park 10 Jae-sung Lee 12 Min-kyu Song 29 Seung-Won Jeong 7 Son Heung-min 18 Hyeon-gyu Oh 1 Hernán Galíndez 17 Ángelo Preciado 25 Jackson Porozo 6 Willian Pacho 7 Pervis Estupiñán 11 Keny Arroyo 21 Alan Franco 15 Pedro Vite 20 Nilson Angulo 10 John Yeboah 9 Jordy Caicedo Cập nhật đội hình lúc 17:33 24/09/2026

Hàn Quốc Thống kê Ecuador 55% Kiểm soát bóng 45% 3 Dứt điểm 3 1 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 7

Cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc và Ecuador diễn ra lúc 18:00 ngày 24/09/2026 tại sân vận động Suwon World Cup Stadium, nơi cả hai đội tuyển đều sở hữu những phương án tấn công giàu đột biến và hiệu quả. Lối chơi cởi mở cùng quyết tâm khẳng định bản sắc hứa hẹn mang đến một màn so tài đôi công sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên.

Sức mạnh tấn công định hình cục diện trận đấu

Điểm tựa lớn nhất của cả Hàn Quốc lẫn Ecuador trong lần hội ngộ này nằm ở tuyến đầu sắc bén. Việc chủ động triển khai bóng nhanh và khai thác triệt để khoảng trống ở hai biên giúp hai đội liên tục duy trì áp lực lên phần sân đối phương.

Hàn Quốc với lợi thế sân nhà thường thiết lập nhịp độ pressing tầm cao nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Ecuador sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, biến mỗi đợt phản công thành mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự đối thủ.

Phong độ gần đây của hai đội tuyển

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của đôi bên đang có những nét tương phản rõ rệt nhưng đều cho thấy quyết tâm cải thiện kết quả trên sân cỏ.

Hàn Quốc: Đại diện châu Á trải qua 2 trận thua liên tiếp gần đây, sau khi từng có chuỗi 2 trận thắng ấn tượng trước đó. Đội bóng xứ kim chi đang hướng tới việc siết chặt lại cự ly đội hình để tìm lại mạch hưng phấn.

Đại diện châu Á trải qua 2 trận thua liên tiếp gần đây, sau khi từng có chuỗi 2 trận thắng ấn tượng trước đó. Đội bóng xứ kim chi đang hướng tới việc siết chặt lại cự ly đội hình để tìm lại mạch hưng phấn. Ecuador: Đội bóng Nam Mỹ duy trì mạch 4 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 2 chiến thắng và gần nhất là 2 trận hòa. Sự ổn định này giúp đại diện Nam Mỹ tự tin thi đấu sòng phẳng trước sức ép của đội chủ nhà.

Kịch bản đôi công tại Suwon World Cup Stadium

Với phong cách thi đấu lấy tấn công làm trọng tâm, trận đấu dự kiến sẽ diễn ra với tốc độ cao và nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Khả năng tận dụng cơ hội từ các tiền đạo sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định đoạt thế trận khi hai hàng thủ đều phải căng mình trước những mũi nhọn sắc bén của đối phương.

Hàn Quốc 5 trận gần nhất B B T T T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới Ecuador 5 trận gần nhất B T H B T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 3 Thủng lưới