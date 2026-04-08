TRỰC TIẾP Trực tiếp Hapoel Be'er Sheva vs Crvena Zvezda: mất người Hapoel Be'er Sheva gặp Crvena Zvezda lúc 00:30 ngày 05/08/2026 tại Haladás Sportkomplexum, nhưng chưa có dữ liệu về phong độ và đội hình

Hapoel Be'er Sheva 1 - 0 Crvena Zvezda Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hapoel Be'er Sheva 1 - 0 Crvena Zvezda.

64' Thẻ vàng Phút 64': Itay Rotman () nhận thẻ vàng.

63' Thay người Phút 63' (): Pedro Amador vào sân thay Guy Mizrahi.

63' Thay người Phút 63' (): Djibril Diop vào sân thay Niv Yehoshua.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 47 - 53 Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 4 - 0.

58' Thẻ đỏ Phút 58': Matan Baltaxa () nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

58' Thẻ vàng Phút 58': Matan Baltaxa () nhận thẻ vàng.

58' Thẻ vàng Phút 58': Eliel Peretz () nhận thẻ vàng.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 46 - 54 Crvena Zvezda, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 4 - 0.

46' Thay người Phút 46' (): Marko Arnautovic vào sân thay Vasilije Kostov.

46' Thay người Phút 46' (): Muhammed Cham vào sân thay Mohammed Abu Fani.

46' Thay người Phút 46' (): Muhammad Abu Rumi vào sân thay Igor Zlatanovic.

46' Thay người Phút 46' (): vào sân.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Strahinja Erakovic () nhận thẻ vàng.

38' BÀN THẮNG! Hapoel Be'er Sheva (1-0) Phút 38': Zahi Ahmed () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

36' Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 42 - 58 Crvena Zvezda, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 47 - 53 Crvena Zvezda, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

15' Thẻ vàng Phút 15': Mohammed Abu Fani () nhận thẻ vàng.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 45 - 55 Crvena Zvezda, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Be'er Sheva tiếp đón Crvena Zvezda.

Cập nhật lúc 01:57 05/08/2026

Đội hình chính thức Hapoel Be'er Sheva Sơ đồ 4-3-3 Crvena Zvezda Sơ đồ 4-2-3-1 1 Ofir Marciano 2 Guy Mizrahi 4 Miguel Vítor 12 Itay Rotman 3 Matan Baltaxa 28 Niv Yehoshua 25 Lucas Ventura 7 Eliel Peretz 20 Javon East 66 Igor Zlatanovic 9 Zahi Ahmed 1 Matheus 66 Young-woo Seol 32 Derrick Luckassen 25 Strahinja Erakovic 23 Nair Tiknizyan 33 Rade Krunic 15 Mohammed Abu Fani 14 Osman Bukari 22 Vasilije Kostov 4 Mirko Ivanic 17 Bruno Duarte Dự bị Hapoel Be'er Sheva 5 Pedro Amador 8 Hamode Kanaan 11 Amir Ganah 13 Ofir Davidzada 18 Roy Levy 19 Amit Ohana 21 Yoav Koren 23 Itay Hazut 27 Yoan Stoyanov Crvena Zvezda 7 Marko Arnautovic 8 Kristiyan Balov 9 J. Enem 10 Cristian Chambian 13 Milos Veljkovic 21 Timi Max Elsnik 24 Nikola Stankovic 27 Matej Strika 30 Franklin Tebo Cập nhật đội hình lúc 23:54 04/08/2026

Hapoel Be'er Sheva Thống kê Crvena Zvezda 47% Kiểm soát bóng 53% 6 Dứt điểm 8 1 Trúng đích 4 3 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 0

Hapoel Be'er Sheva sẽ đối đầu Crvena Zvezda tại UEFA Champions League vào lúc 00:30 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra tại Haladás Sportkomplexum.

Thông tin hiện có mới xác nhận cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức. Dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng cũng như đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Hapoel Be'er Sheva vs Crvena Zvezda

Hapoel Be'er Sheva vs Crvena Zvezda Giải đấu: UEFA Champions League

UEFA Champions League Thời gian: 00:30 ngày 05/08/2026

00:30 ngày 05/08/2026 Sân vận động: Haladás Sportkomplexum

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ

Không có thống kê về các trận gần nhất của Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda, vì vậy chưa thể xác định xu hướng thi đấu, khả năng ghi bàn hay sự ổn định ở hàng phòng ngự của mỗi đội.

Tương tự, chưa có dữ liệu tổng hợp về thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Do đó, việc đánh giá lợi thế lịch sử hoặc dự đoán diễn biến trận đấu cần được thực hiện thận trọng.

Đội hình và chiến thuật

Thông tin được cung cấp chưa bao gồm danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda. Vì vậy, chưa thể xác định những vị trí có thể tạo khác biệt hay cách hai đội tổ chức tấn công và phòng ngự.

Nhận định chung

Đây là cuộc đối đầu giữa Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda tại Haladás Sportkomplexum. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và cách vận hành chiến thuật, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về đội được đánh giá cao hơn hoặc kịch bản tỷ số của trận đấu.

Hapoel Be'er Sheva 5 trận gần nhất T B Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T T B T

Tình hình lực lượng Hapoel Be'er Sheva ✚ Dan Biton (Heart Problems) ✚ João Victor (Hamstring Injury) Crvena Zvezda ✚ Shavy Babicka (No Eligibility) ✚ Vladimir Lucic (No Eligibility) ✚ Douglas Owusu (No Eligibility) ✚ Rade Krunic (Knee Injury) ✚ Omri Glazer (Knee Injury) ✚ Adem Avdić (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mahmudu Bajo (No Eligibility) ✚ Rodrigão (No Eligibility)