Trực tiếp Hapoel Beer Sheva vs Dinamo Zagreb: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Hapoel Beer Sheva vs Dinamo Zagreb: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể16/09/2026 21:39

Hapoel Beer Sheva đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài căng thẳng cùng Dinamo Zagreb trên sân vận động Superbet Arena - Giulesti.

Hapoel Beer Sheva0 - 0Dinamo ZagrebHiệp 2 — phút 83'
  • 83'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 79'Hapoel Beer Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 62% - 38% Dinamo Zagreb, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Dinamo Zagreb): I. Almena vào sân thay M. Lisica.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Dinamo Zagreb): K. Kravtsov vào sân thay L. Stojkovic.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Hapoel Beer Sheva): H. Kanaan vào sân thay A. Forson.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Hapoel Beer Sheva): M. Abu Rumi vào sân thay J. East.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Hapoel Beer Sheva): A. C. Ganah vào sân thay Y. Malede.

  • 65'Hapoel Beer Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 64% - 36% Dinamo Zagreb, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Dinamo Zagreb): L. Ivanusec vào sân thay M. Orsic.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Dinamo Zagreb): S. Prevljak vào sân thay A. Hoxha.

  • 53'Hapoel Beer Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 63% - 37% Dinamo Zagreb, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 40'Hapoel Beer Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 65% - 35% Dinamo Zagreb, dứt điểm 3 - 3, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8.

  • 26'Hapoel Beer Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 59% - 41% Dinamo Zagreb, dứt điểm 0 - 2, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 4.

  • 24'Thay người

    Phút 24' (Dinamo Zagreb): M. Zajc vào sân thay L. Kacavenda.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 49% - 51% Dinamo Zagreb, dứt điểm 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hapoel Beer Sheva tiếp đón Dinamo Zagreb.

Cập nhật lúc 03:44 17/09/2026

Đội hình chính thức
Hapoel Beer Sheva
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
Dinamo Zagreb
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Kovacevic
1
Ofir Marciano
2
Guy Mizrahi
3
Matan Baltaxa
4
Miguel Vítor
5
Pedro Amador
17
Forson Amankwah
28
Niv Yehoshua
9
Zahi Ahmed
20
Javon East
66
Igor Zlatanović
14
Yonas Malede
1
Dominik Kotarski
15
Niko Galešić
36
Sergi Domínguez
26
Scott McKenna
3
Bruno Goda
80
Lukas Kačavenda
27
Josip Mišić
10
Luka Stojković
21
Mateo Lisica
99
Mislav Oršić
11
Arber Hoxha
Dự bị
Hapoel Beer Sheva
34 Marco Wolff36 Jonathan Shani13 Ofir Davidzada15 Idan Nachmias8 Hamode Kanaan11 Amir Chaim Ganah45 Mohamad Abu Rumi70 João Victor90 Adrián Ugarriza
Dinamo Zagreb
1 Danijel Zagorac44 Ivan Filipović22 Matteo Pérez Vinlöf25 Moris Valinčić5 Kirill Kravtsov8 Miha Zajc17 Luka Ivanušec23 Iker Almena14 Smail Prevljak
Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026
Hapoel Beer ShevaThống kêDinamo Zagreb
62%
Kiểm soát bóng
38%
13
Dứt điểm
6
2
Trúng đích
1
6
Phạt góc
2
7
Phạm lỗi
11
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
2

Hapoel Beer Sheva đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số quan trọng khi tiếp đón Dinamo Zagreb vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Superbet Arena - Giulesti. Màn chạm trán giữa hai câu lạc bộ đang liền kề nhau trên bảng xếp hạng hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và giằng co quyết liệt.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Cả hai đội bóng bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế thận trọng cao độ khi chưa bên nào tạo ra được sự bứt phá. Dinamo Zagreb hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 0 điểm, trong khi Hapoel Beer Sheva bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 13 cũng với 0 điểm.

Sự tương đồng về điểm số khiến cuộc so tài tại Superbet Arena - Giulesti trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng của đôi bên. Với cục diện cân bằng hiện tại, mục tiêu giữ vững cự ly đội hình và chắt chiu từng cơ hội sẽ là ưu tiên hàng đầu của cả hai ban huấn luyện.

Thành tích trong 2 lần chạm trán gần nhất

Xét ở 2 lần so tài gần đây nhất giữa hai bên, Dinamo Zagreb đang nắm giữ chút ưu thế về thành tích thi đấu. Đội bóng này giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa. Ngược lại, Hapoel Beer Sheva có 1 trận hòa và để thua 1 trận, qua đó chưa thể có được niềm vui trọn vẹn khi đối đầu đại diện đến từ Zagreb.

Kết quả từ 2 trận đấu trước là cơ sở để Dinamo Zagreb nhập cuộc với sự tự tin nhất định. Dẫu vậy, việc thi đấu trên sân khách đòi hỏi họ phải thi đấu tập trung trước một Hapoel Beer Sheva đang khát khao tạo nên sự chuyển biến tích cực.

Nhận định thế trận và cục diện chuyên môn

Dựa trên tương quan lực lượng và vị trí hiện tại, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ thăm dò trong những phút đầu. Dinamo Zagreb có xu hướng kiểm soát nhịp điệu ở khu trung tuyến nhằm hạn chế các đợt lên bóng nhanh của đối thủ.

Bên phía đối diện, Hapoel Beer Sheva cần duy trì hệ thống phòng ngự kín kẽ, ưu tiên sự an toàn trước vòng cấm trước khi tìm kiếm thời cơ chuyển đổi trạng thái. Sự chặt chẽ từ cả hai phía có thể biến trận cầu thành một cuộc đấu trí giằng co, nơi bất kỳ khoảnh khắc lơ là nào cũng có thể định đoạt cục diện.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Hapoel Beer Sheva · 0 thắng1 hòaDinamo Zagreb · 1 thắng
01/08/2018
Hapoel Beer Sheva
2 - 2
Dinamo Zagreb
Hòa
25/07/2018
Dinamo Zagreb
5 - 0
Hapoel Beer Sheva
DZ
Hapoel Beer Sheva
5 trận gần nhất
TBHTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Dinamo Zagreb
5 trận gần nhất
BTTHB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Anderlecht000000TTTTT
2Ararat-Armenia000000TH
3AZ Alkmaar000000
8Celta Vigo000000
9Celtic000000
11Ferencvarosi TC000000TTHTH
12Dinamo Zagreb000000
13Hapoel Beer Sheva000000
141899 Hoffenheim000000
24NEC Nijmegen000000
25OFI000000TT
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Hapoel Beer Sheva
D. Biton (Heart Problems)
D. T. Diop (Red Card)
R. Levy (Off the roster)
Lucas Ventura (Inactive)
E. Peretz (Red Card)
I. Rotman (Inactive)
Y. Stoyanov (Off the roster)
D. Biton (Heart Problems)
Dinamo Zagreb
D. Beljo (Inactive)
R. Mudrazija (Off the roster)
I. Nevistic (Off the roster)
N. Nsoki (Off the roster)
S. Radeljic (Inactive)
A. Stojakovic (Off the roster)
P. Tabinas (Off the roster)
F. Topic (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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