TRỰC TIẾP Trực tiếp Hapoel Be'er Sheva vs Víkingur Reykjavík: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Trận đấu tại UEFA Champions League diễn ra lúc 00:30 ngày 30/07/2026 ở Haladás Sportkomplexum, với Víkingur Reykjavík nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất.

Hapoel Be'er Sheva 0 - 0 Víkingur Reykjavík Nghỉ giữa hiệp 48' Hapoel Be'er Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 59 - 41 Víkingur Reykjavík, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Hapoel Be'er Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 59 - 41 Víkingur Reykjavík, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 7.

36' Thay người Phút 36' (): Itay Rotman vào sân thay Djibril Diop.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 49 - 51 Víkingur Reykjavík, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

15' Thay người Phút 15' (): Stígur Thórdarson vào sân thay Óskar Borgthórsson.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 51 - 49 Víkingur Reykjavík, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

9' Thay người Phút 9' (): Sveinn Hauksson vào sân thay Tarik Ibrahimagić.

0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Be'er Sheva tiếp đón Víkingur Reykjavík.

Cập nhật lúc 01:24 30/07/2026

Đội hình chính thức Hapoel Be'er Sheva Sơ đồ 4-3-3 Víkingur Reykjavík Sơ đồ 4-3-3 1 Ofir Marciano 2 Guy Mizrahi 44 Djibril Diop 4 Miguel Vítor 3 Matan Baltaxa 28 Niv Yehoshua 25 Lucas Ventura 17 Kings Kangwa 20 Javon East 66 Igor Zlatanovic 9 Zahi Ahmed 29 Aron Snaer Fridriksson 22 Karl Fridleifur Gunnarsson 4 Oliver Ekroth 6 Gunnar Vatnhamar 9 Helgi Gudjónsson 10 Gylfi Sigurdsson 11 Daníel Hafsteinsson 20 Tarik Ibrahimagić 19 Óskar Borgthórsson 21 Aron Elís Thrándarson 25 Valdimar Thór Ingimundarson Dự bị Hapoel Be'er Sheva 7 Eliel Peretz 8 Hamode Kanaan 11 Amir Ganah 12 Itay Rotman 13 Ofir Davidzada 18 Roy Levy 19 Amit Ohana 21 Yoav Koren 23 Itay Hazut Víkingur Reykjavík 2 Sveinn Gísli Thorkelsson 7 Erlingur Agnarsson 8 Viktor Örlygur Andrason 18 Dadi Berg Jónsson 23 Nikolaj Hansen 24 Davíd Örn Atlason 30 Sveinn Hauksson 47 Ögmundur Kristinsson 69 Ármann Ingi Finnbogason Cập nhật đội hình lúc 23:53 29/07/2026

Hapoel Be'er Sheva Thống kê Víkingur Reykjavík 59% Kiểm soát bóng 41% 3 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 3 Phạt góc 4 5 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Hapoel Be'er Sheva sẽ đối đầu Víkingur Reykjavík tại UEFA Champions League lúc 00:30 ngày 30/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Haladás Sportkomplexum, nơi hai đội bước vào cuộc chạm trán với một dữ kiện đối đầu đáng chú ý: Víkingur Reykjavík đã giành chiến thắng trong lần gặp gần nhất.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Víkingur Reykjavík

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hapoel Be'er Sheva chưa thắng và cũng chưa hòa, trong khi Víkingur Reykjavík có một chiến thắng. Mẫu dữ liệu này còn hạn chế, nhưng đủ cho thấy đại diện Iceland đang sở hữu lợi thế tâm lý trước cuộc tái đấu.

Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán không thể phản ánh toàn diện tương quan hiện tại giữa hai đội. Vì vậy, kết quả đối đầu nên được xem là một yếu tố tham khảo, thay vì cơ sở duy nhất để đánh giá cục diện trận đấu.

Trận đấu khó dự đoán khi dữ liệu phong độ còn hạn chế

Thông tin được cung cấp không bao gồm thành tích ở các trận gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật dự kiến của Hapoel Be'er Sheva và Víkingur Reykjavík. Do đó, chưa có đủ cơ sở để xác định đội nào đang kiểm soát tốt hơn về phong độ, khả năng ghi bàn hoặc độ chắc chắn trong phòng ngự.

Trong bối cảnh đó, diễn biến thực tế trên sân sẽ đóng vai trò quyết định. Hapoel Be'er Sheva cần tìm cách hóa giải lợi thế tinh thần của đối thủ, còn Víkingur Reykjavík có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định sau kết quả thuận lợi ở lần gặp gần nhất. Những chi tiết như khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, tổ chức phòng ngự và hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái sẽ là điểm cần theo dõi.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Víkingur Reykjavík có ưu thế từ lịch sử đối đầu gần nhất, nhưng khoảng cách thực sự giữa hai đội chưa thể được xác định chỉ từ một trận đấu trong quá khứ. Việc thiếu dữ liệu về phong độ, đội hình và chiến thuật khiến mọi đánh giá sâu hơn cần được giữ ở mức thận trọng.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu mà Víkingur Reykjavík có điểm tựa tâm lý, trong khi Hapoel Be'er Sheva đứng trước cơ hội thay đổi xu hướng đối đầu. Trận đấu tại Haladás Sportkomplexum nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi cách hai đội nhập cuộc và khả năng tận dụng những thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hapoel Be'er Sheva · 0 thắng 0 hòa Víkingur Reykjavík · 1 thắng Víkingur Reykjavík 2 - 1 Hapoel Be'er Sheva VR

Hapoel Be'er Sheva 5 trận gần nhất B B H T Víkingur Reykjavík 5 trận gần nhất T H T

Tình hình lực lượng Hapoel Be'er Sheva ✚ Dan Biton (Heart Problems) Víkingur Reykjavík Không có thông tin