Trực tiếp Hearts vs Sturm Graz: Sturm Graz nhân đôi cách biệt

TRỰC TIẾPTrực tiếp Hearts vs Sturm Graz: Sturm Graz nhân đôi cách biệt
Hearts tiếp Sturm Graz tại Tynecastle Park lúc 01h45 ngày 29/07/2026, trong trận đấu mà cán cân đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách.
- 79'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Hearts 0 - 2 Sturm Graz.
- 77'Thay người
Phút 77' (): Gizo Mamageishvili vào sân thay Jacob Peter Hödl.
- 76'Thay người
Phút 76' (): Arjan Malic vào sân thay Emran Soglo.
- 73'Hearts ép sân
Cầm bóng: Hearts 65 - 35 Sturm Graz, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 7 - 3.
- 72'Thay người
Phút 72' (): Belmin Beganovic vào sân thay Szymon Wlodarczyk.
- 69'Thay người
Phút 69' (): Pierre Landry Kaboré vào sân thay Calvin Miller.
- 69'Thay người
Phút 69' (): Tom Renaud vào sân thay Blair Spittal.
- 69'Thay người
Phút 69' (): Amadou Ba-Sy vào sân thay Sabri Guendouz.
- 68'BÀN THẮNG! Sturm Graz (0-2)
Phút 68': Emran Soglo () lập công (kiến tạo: Szymon Wlodarczyk). Tỷ số: 0 - 2.
- 64'BÀN THẮNG! Sturm Graz (0-1)
Phút 64': Simon Seidl () lập công (kiến tạo: Jon Gorenc Stankovic). Tỷ số: 0 - 1.
- 61'Hearts ép sân
Cầm bóng: Hearts 65 - 35 Sturm Graz, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 6 - 3.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Albert Vallci () nhận thẻ vàng.
- 49'Hearts ép sân
Cầm bóng: Hearts 65 - 35 Sturm Graz, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 6 - 1.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Ryan Fosso vào sân thay Luca Weinhandl.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 45+2'Thay người
Phút 45+2' (): Stuart Findlay vào sân thay Stephen Kingsley.
- 37'Hearts ép sân
Cầm bóng: Hearts 66 - 34 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 3 - 0.
- 28'VAR
Phút 28': VAR — Seedy Jatta ().
- 25'Hearts ép sân
Cầm bóng: Hearts 74 - 26 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 8, cứu thua 1 - 0.
- 13'Hearts ép sân
Cầm bóng: Hearts 81 - 19 Sturm Graz, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 4.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Hearts tiếp đón Sturm Graz.
Cập nhật lúc 03:26 29/07/2026
Thông tin trận đấu
Hearts sẽ tiếp Sturm Graz tại sân vận động Tynecastle Park lúc 01h45 ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi khi hai đội bước vào trận đấu với những cơ sở khác nhau từ lần gặp gần nhất.
Cán cân đối đầu nghiêng về Sturm Graz
Hai đội mới có 1 lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hearts chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi Sturm Graz là đội giành phần thắng.
Chi tiết này tạo lợi thế tâm lý nhất định cho Sturm Graz trước chuyến làm khách tại Tynecastle Park. Tuy nhiên, Hearts sẽ có sự hậu thuẫn từ sân nhà và cần biến lợi thế đó thành cách nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những thời điểm tranh chấp và kiểm soát thế trận.
Thế trận được chờ đợi
Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc những thay đổi cụ thể trong đội hình của hai bên. Dù vậy, điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng Hearts phá thế cân bằng trên sân nhà, trong khi Sturm Graz có thể dựa vào sự tự tin từ kết quả đối đầu gần nhất để tổ chức trận đấu chặt chẽ.
Hearts cần duy trì sự tỉnh táo trước các tình huống chuyển trạng thái và tránh để lợi thế sân nhà trở thành áp lực. Ở chiều ngược lại, Sturm Graz sẽ hướng tới việc kiểm soát nhịp độ và tiếp tục phát huy ưu thế tâm lý đã có từ lần chạm trán trước.
Nhận định trận đấu
Trận Hearts gặp Sturm Graz hứa hẹn diễn ra giằng co, khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi còn đội khách sở hữu ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách mỗi bên xử lý sức ép và tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)