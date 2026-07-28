Trực tiếp Hearts vs Sturm Graz: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Hearts vs Sturm Graz: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể28/07/2026 20:57

Hearts tiếp Sturm Graz tại Tynecastle Park lúc 01h45 ngày 29/07/2026, trong trận đấu mà cán cân đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách.

Hearts0 - 0Sturm GrazHiệp 1 — phút 7'
  • 7'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hearts tiếp đón Sturm Graz.

Cập nhật lúc 01:54 29/07/2026

Đội hình chính thức
Hearts
Sơ đồ 4-3-3
Sturm Graz
Sơ đồ 4-4-2
1
Alexander Schwolow
23
Jordi Altena
64
Malachi Fagan-Walcott
3
Stephen Kingsley
18
Harry Milne
19
Sabri Guendouz
6
Oisin McEntee
16
Blair Spittal
89
Alexandros Kyziridis
10
Cláudio Braga
7
Calvin Miller
53
Daniil Khudyakov
28
Jürgen Heil
5
Albert Vallci
2
Jeyland Mitchell
18
Emran Soglo
19
Simon Seidl
39
Luca Weinhandl
4
Jon Gorenc Stankovic
43
Jacob Peter Hödl
17
Szymon Wlodarczyk
20
Seedy Jatta
Dự bị
Hearts
5 Jamie McCart11 Pierre Landry Kaboré12 Tom Renaud17 Stuart Findlay21 James Wilson22 Tómas Bent Magnússon28 Zander Clark29 Sabah Kerjota30 Ryan Fulton
Sturm Graz
10 Otar Kiteishvili11 Axel Kayombo15 Gizo Mamageishvili21 Petar Petrovic22 Ammar Helac23 Arjan Malic26 Belmin Beganovic30 Paul Koller40 Julian Halwachs
Cập nhật đội hình lúc 01:05 29/07/2026

Thông tin trận đấu

Hearts sẽ tiếp Sturm Graz tại sân vận động Tynecastle Park lúc 01h45 ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi khi hai đội bước vào trận đấu với những cơ sở khác nhau từ lần gặp gần nhất.

Cán cân đối đầu nghiêng về Sturm Graz

Hai đội mới có 1 lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hearts chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi Sturm Graz là đội giành phần thắng.

Chi tiết này tạo lợi thế tâm lý nhất định cho Sturm Graz trước chuyến làm khách tại Tynecastle Park. Tuy nhiên, Hearts sẽ có sự hậu thuẫn từ sân nhà và cần biến lợi thế đó thành cách nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những thời điểm tranh chấp và kiểm soát thế trận.

Thế trận được chờ đợi

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc những thay đổi cụ thể trong đội hình của hai bên. Dù vậy, điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng Hearts phá thế cân bằng trên sân nhà, trong khi Sturm Graz có thể dựa vào sự tự tin từ kết quả đối đầu gần nhất để tổ chức trận đấu chặt chẽ.

Hearts cần duy trì sự tỉnh táo trước các tình huống chuyển trạng thái và tránh để lợi thế sân nhà trở thành áp lực. Ở chiều ngược lại, Sturm Graz sẽ hướng tới việc kiểm soát nhịp độ và tiếp tục phát huy ưu thế tâm lý đã có từ lần chạm trán trước.

Nhận định trận đấu

Trận Hearts gặp Sturm Graz hứa hẹn diễn ra giằng co, khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi còn đội khách sở hữu ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách mỗi bên xử lý sức ép và tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hearts · 0 thắng0 hòaSturm Graz · 1 thắng
22/07/2026
Sturm Graz
4 - 0
Hearts
SG
Hearts
5 trận gần nhất
TBTTB
Sturm Graz
5 trận gần nhất
TTTTH
Tình hình lực lượng
Hearts
Craig Halkett (Achilles tendon rupture)
Sturm Graz
Amady Camara (Muscle Injury)
Arjan Malic (Broken Nose Bone)
Leon Grgic (Cruciate Ligament Tear)
Filip Rózga (Muscle Injury)
Jeyland Mitchell (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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