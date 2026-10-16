Trực tiếp Heerenveen vs Excelsior: Heerenveen nhân đôi cách biệt

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Heerenveen vs Excelsior: Heerenveen nhân đôi cách biệt

Văn Thể16/10/2026 20:14

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi Heerenveen tiếp Excelsior lúc 01h00 ngày 17/10/2026 tại Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen2 - 0ExcelsiorHiệp 2 — phút 83'
  • 83'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Heerenveen 2 - 0 Excelsior.

  • 77'Heerenveen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 53% - 47% Excelsior, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Excelsior): Noah Naujoks vào sân thay Eric da Silva Moreira.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Heerenveen): Marko Farji vào sân thay Maxence Rivera.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Excelsior): Ilano Silva Timas vào sân thay Ágúst Orri Thorsteinsson.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Excelsior): Valentin Sulzbacher vào sân thay Aymen sliti.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Excelsior): Osman Turay vào sân thay Simon Janssen.

  • 63'Heerenveen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 52% - 48% Excelsior, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 54'BÀN THẮNG! Heerenveen (2-0)

    Phút 54': Oliver Johansen Braude (Heerenveen) lập công (kiến tạo: Jacob Trenskow). Tỷ số: 2 - 0.

  • 50'Heerenveen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 51% - 49% Excelsior, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Excelsior): Mario Domínguez Franco vào sân thay David Garden.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Ágúst Orri Thorsteinsson (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Heerenveen 44% - 56% Excelsior, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Heerenveen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 62% - 38% Excelsior, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

  • 12'Heerenveen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 76% - 24% Excelsior, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 2.

  • 11'BÀN THẮNG! Heerenveen (1-0)

    Phút 11': Dylan Vente (Heerenveen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Heerenveen tiếp đón Excelsior.

Cập nhật lúc 02:43 17/10/2026

Đội hình chính thức
Heerenveen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman
Excelsior
Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil
1
B. Klaverboer
45
O. Braude
4
S. Kersten
3
M. Willemsen
19
V. Zagaritis
16
M. Linday
8
N. Courtens
20
J. Trenskow
14
L. Smans
7
M. Rivera
9
D. Vente
1
S. van Gassel
2
Eric Emanuel da Silva Moreira
4
C. Widell
14
J. Plug
15
S. Janssen
8
I. Yegoian
3
R. Meissen
20
L. Hartjes
7
A. Sliti
19
D. Garden
30
Þorsteinsson
Dự bị
Heerenveen
23 D. Bladi49 Anass Bouziane21 M. Farji2 M. Hilgers28 H. Petrov29 L. Machine10 R. Meerveld15 M. Egbring44 A. Noppert
Excelsior
6 D. van Vianen22 O. Turay18 V. Sulzbacher21 Silva Timas10 N. Naujoks11 Jahanbakhsh28 N. Groen9 Mario Domínguez24 Giulliano Cairo
Cập nhật đội hình lúc 00:32 17/10/2026
HeerenveenThống kêExcelsior
53%
Kiểm soát bóng
47%
11
Dứt điểm
4
4
Trúng đích
1
4
Phạt góc
1
9
Phạm lỗi
5
3
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
2

Heerenveen và Excelsior bước vào trận đấu này với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai cùng thua ở trận gần nhất, nên điểm số lúc này có ý nghĩa lớn về tinh thần lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 17/10/2026 trên sân Abe Lenstra Stadion.

Hai đội cùng mang tâm lý cần bứt lên

Trong 5 trận gần nhất, Heerenveen thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở lượt đấu gần đây nhất, trước đó từng có một chiến thắng xen giữa hai trận hòa và một trận thua.

Excelsior có thành tích tương tự: thắng 1, hòa 2, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng thua ở trận vừa qua. Chiến thắng duy nhất của họ nằm ở trận xa nhất trong chuỗi, cho thấy đội bóng đã khá lâu chưa có niềm vui trọn vẹn.

Với thành tích giống hệt nhau, khó có đội nào được xem là đang vượt trội về phong độ. Yếu tố tâm lý và khả năng sớm ổn định trận đấu vì thế có thể trở thành điểm quyết định.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Excelsior đang đứng hạng 9 với 11 điểm. Heerenveen xếp ngay sau ở hạng 10 với 9 điểm, kém đối thủ 2 điểm.

Khoảng cách này đủ nhỏ để kết quả trận đấu làm thay đổi thứ tự của hai đội. Heerenveen có thể bắt kịp hoặc vượt qua đối thủ nếu giành chiến thắng ngay trên sân nhà. Với Excelsior, một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ giữ khoảng cách hoặc nới rộng lợi thế.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Heerenveen thắng 2 trận, hòa 1 trận và Excelsior cũng thắng 2 trận. Thế cân bằng này phản ánh đúng bức tranh hiện tại: hai đội có sức mạnh gần như tương đương và khó có bên nào kiểm soát hoàn toàn cuộc đối đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội đang cần chiến thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ được tiếp cận thận trọng ở những phút đầu. Cả hai đều muốn tránh sai lầm có thể dẫn tới chuỗi thất bại thứ hai liên tiếp.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Heerenveen chủ động hơn trước khán giả của mình. Tuy nhiên, Excelsior đang xếp trên về điểm số và từng thắng 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất, nên hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ và thế trận tương đồng. Bên nào xử lý tốt áp lực, tận dụng tốt các tình huống then chốt sẽ có cơ hội giành ba điểm và cải thiện vị trí. Một kết quả hòa cũng là khả năng không thể loại trừ khi cả hai đều đã có 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Heerenveen · 2 thắng1 hòaExcelsior · 2 thắng
08/03/2026
Excelsior
1 - 2
Heerenveen
HEE
05/10/2025
Heerenveen
2 - 1
Excelsior
HEE
20/01/2024
Excelsior
3 - 0
Heerenveen
EXC
24/09/2023
Heerenveen
0 - 3
Excelsior
EXC
14/05/2023
Heerenveen
0 - 0
Excelsior
Hòa
Heerenveen
5 trận gần nhất
BTHBH
8
Trận
2-3-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.4)
11
Thủng lưới
Excelsior
5 trận gần nhất
BHBHT
8
Trận
3-2-3
T-H-B
16
Ghi (TB 2.0)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord8620+2020TTTTH
2PSV Eindhoven8611+1619TBTTT
3AZ Alkmaar8611+1019BTHTT
8GO Ahead Eagles8251+211HHHHB
9Excelsior8323+211BHBHT
10Heerenveen823309BTHBH
11NEC Nijmegen8233-19HHBHB
Tình hình lực lượng
Heerenveen
D. Proper (Hamstring Injury)
D. Proper (Hamstring Injury)
Excelsior
N. Naujoks (Injury)
N. Naujoks (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Heerenveen vs Excelsior: Heerenveen nhân đôi cách biệt
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO