Trực tiếp HJK Helsinki vs Coleraine FC: HJK Helsinki nới rộng cách biệt 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp HJK Helsinki vs Coleraine FC: HJK Helsinki nới rộng cách biệt 3-0

Văn Thể23/07/2026 18:09

HJK Helsinki chạm trán Coleraine FC tại Bolt Arena lúc 23h ngày 23/07/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League.

HJK Helsinki3 - 0Coleraine FCHiệp 2 — phút 73'
  • 73'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: HJK Helsinki 3 - 0 Coleraine FC.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (HJK Helsinki): L. Lappalainen vào sân thay L. Moller.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (HJK Helsinki): M. Gueye vào sân thay A. Ring.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (HJK Helsinki): T. Pukki vào sân thay P. Mentu.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Coleraine FC): W. Patching vào sân thay J. Henderson.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Coleraine FC): J. Cooper vào sân thay M. Coyle.

  • 52'Thay người

    Phút 52' (Coleraine FC): M. Shevlin vào sân thay C. McMenamin.

  • 52'Thay người

    Phút 52' (Coleraine FC): D. Jarvis vào sân thay L. Ives.

  • 47'BÀN THẮNG! HJK Helsinki (3-0)

    Phút 47': T. Mero (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: V. Tikkanen). Tỷ số: 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 32'BÀN THẮNG! HJK Helsinki (2-0)

    Phút 32': P. Mentu (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: L. Moller). Tỷ số: 2 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': A. Ring (HJK Helsinki) nhận thẻ vàng.

  • 22'Thay người

    Phút 22' (Coleraine FC): K. Lyons-Foster vào sân thay A. Wilson.

  • 12'BÀN THẮNG! HJK Helsinki (1-0)

    Phút 12': L. Moller (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: L. Lingman). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    HJK Helsinki tiếp đón Coleraine FC.

Cập nhật lúc 00:30 24/07/2026

Đội hình chính thức
HJK Helsinki
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joonas Rantanen
Coleraine FC
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ruaidhri Higgins
44
Matej Marković
13
Kaius Simojoki
6
Ville Tikkanen
3
Till Cissokho
14
Leonel Montano
8
Pyry Mentu
4
Alexander Ring
10
Lucas Lingman
22
Liam Möller
29
Santeri Haarala
18
Toivo Mero
1
Ryan Schofield
14
Mark Coyle
16
Aidan Wilson
15
Levi Ives
2
Lyndon Kane
4
Dylan Boyle
21
Rowan McDonald
22
Ben Wylie
23
Ben Doherty
17
Jay Henderson
24
Conor McMenamin
Dự bị
HJK Helsinki
1 Jesse Öst12 Mitja Haapanen24 Emil Levealahti28 Miska Ylitolva31 Mihailo Bogićević7 Alfie Cicale15 Jere Kallinen17 Martin Kirilov26 Lassi Lappalainen
Coleraine FC
12 Lewis Webb31 Zak Robinson3 Dean Jarvis6 Kodi Lyons Foster26 Conrad Hunt7 Lewis McGregor8 William Patching10 Connor Murray11 Joel Cooper
Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

HJK Helsinki sẽ đối đầu Coleraine FC tại Bolt Arena lúc 23h ngày 23/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu được chờ đợi khi hai đội bước vào màn so tài trên sân vận động của HJK Helsinki.

Bối cảnh trận đấu

HJK Helsinki và Coleraine FC sẽ gặp nhau trong một trận đấu thuộc đấu trường châu Âu. Với lợi thế thi đấu tại Bolt Arena, HJK Helsinki có điều kiện quen thuộc về sân bãi, trong khi Coleraine FC phải thích nghi với môi trường thi đấu trên sân khách.

Tuy nhiên, các thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá chênh lệch thực lực hoặc xác định đội nào đang chiếm ưu thế rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Những điểm đáng chú ý

Trận đấu tại Bolt Arena có thể được quyết định bởi cách mỗi đội nhập cuộc và khả năng kiểm soát thế trận. HJK Helsinki có lợi thế sân nhà, nhưng lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội chủ động tạo sức ép và duy trì sự cân bằng trong các pha triển khai bóng.

Ở chiều ngược lại, Coleraine FC sẽ cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái để gây sức ép lên đội chủ nhà. Khi chưa có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật và nhân sự, các phương án tiếp cận trận đấu của hai đội vẫn khó xác định chính xác.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Đây là cuộc đối đầu mà yếu tố sân bãi có thể đóng vai trò đáng kể, nhưng chưa đủ thông tin để kết luận về cán cân giữa HJK Helsinki và Coleraine FC. Diễn biến thực tế nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, mức độ chắc chắn của hàng phòng ngự và hiệu quả trong những cơ hội được tạo ra.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu được định hình bởi sự thận trọng ban đầu, trước khi hai đội điều chỉnh cách chơi theo diễn biến trên sân. HJK Helsinki có điểm tựa Bolt Arena, còn Coleraine FC sẽ hướng tới việc duy trì thế trận đủ chắc chắn để tạo ra cơ hội trên sân khách.

HJK Helsinki
5 trận gần nhất
TBTBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Coleraine FC
5 trận gần nhất
TTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp HJK Helsinki vs Coleraine FC: HJK Helsinki nới rộng cách biệt 3-0
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