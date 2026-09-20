TRỰC TIẾP Trực tiếp Houston Dynamo vs FC Cincinnati: FC Cincinnati rút ngắn cách biệt 2-1 Houston Dynamo tiếp đón FC Cincinnati trên sân Shell Energy Stadium với mục tiêu giành trọn điểm số nhằm tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng mùa giải này.

Houston Dynamo 2 - 1 FC Cincinnati Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Houston Dynamo 2 - 1 FC Cincinnati.

90+5' Thay người Phút 90+5' (Houston Dynamo): D. McGuire vào sân thay Guilherme.

88' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 46% - 54% FC Cincinnati, dứt điểm 7 - 21 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 6 - 0.

88' Thay người Phút 88' (FC Cincinnati): A. Jabbari vào sân thay G. Valenzuela.

85' Thay người Phút 85' (FC Cincinnati): K. Smith vào sân thay P. Bucha.

82' Thay người Phút 82' (Houston Dynamo): I. Aliyu vào sân thay L. Ennali.

82' Thay người Phút 82' (Houston Dynamo): M. Arana vào sân thay H. Herrera.

74' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 45% - 55% FC Cincinnati, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 5 - 0.

73' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (2-1) Phút 73': B. J. Ramirez Leon (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: K. Denkey). Tỷ số: 2 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Houston Dynamo): D. Samassekou vào sân thay A. Bouzat.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Houston Dynamo 48% - 52% FC Cincinnati, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 2 - 0.

55' Thay người Phút 55' (FC Cincinnati): B. J. Ramirez Leon vào sân thay E. Echenique.

55' Thay người Phút 55' (FC Cincinnati): T. Barlow vào sân thay O. Nwobodo.

55' Thay người Phút 55' (FC Cincinnati): T. Hadebe vào sân thay N. Hagglund.

50' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-0) Phút 50': M. Bogusz (Houston Dynamo) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Houston Dynamo 47% - 53% FC Cincinnati, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (1-0) Phút 38': Guilherme (Houston Dynamo) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

37' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 39% - 61% FC Cincinnati, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

25' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 34% - 66% FC Cincinnati, dứt điểm 2 - 2, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Houston Dynamo 48% - 52% FC Cincinnati, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Houston Dynamo tiếp đón FC Cincinnati.

Cập nhật lúc 09:38 20/09/2026

Đội hình chính thức Houston Dynamo Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan 31 Jonathan Bond 36 Felipe Andrade 5 Lucas Halter 6 Artur 3 Antônio Carlos 21 Franco Negri 11 Lawrence Ennali 30 Agustín Bouzat 16 Héctor Herrera 20 Guilherme 19 Mateusz Bogusz 18 Roman Celentano 12 Miles Robinson 4 Nick Hagglund 11 Samuel Gidi 66 Ender Echenique 5 Obinna Nwobodo 10 Evander 20 Pavel Bucha 17 Kenji Mboma Dem 22 Gerardo Valenzuela 9 Kévin Denkey Dự bị Houston Dynamo 35 Logan Erb 26 Blake Gillingham 18 Diadié Samassékou 22 Matthew Arana 37 Gilberto Rivera 14 Duane Holmes 24 Ibrahim Aliyu 23 Duncan McGuire 17 Nick Markanich FC Cincinnati 13 Evan Louro 88 Andrei Chirila 15 Teenage Hadebe 24 Kyle Smith 2 Alvas Powell 29 Bryan Ramirez 16 Tom Barlow 99 Ayoub Jabbari 14 Kristian Fletcher Cập nhật đội hình lúc 07:04 20/09/2026

Houston Dynamo Thống kê FC Cincinnati 46% Kiểm soát bóng 54% 7 Dứt điểm 21 2 Trúng đích 7 3 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc so tài giữa Houston Dynamo và FC Cincinnati diễn ra lúc 07:30 ngày 20/09 trên sân vận động Shell Energy Stadium. Bước vào màn đọ sức này, Houston Dynamo đang nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 43 điểm, qua đó duy trì hy vọng rất lớn trong cuộc đua bám đuổi vị trí số một.

Mục tiêu bám đuổi ngôi đầu của Houston Dynamo

Houston Dynamo đang có vị thế thuận lợi khi xếp thứ 2 với 43 điểm trong tay. Thứ hạng hiện tại giúp đội bóng chủ sân Shell Energy Stadium tiếp tục nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng. Mỗi điểm số vào thời điểm này đều đóng vai trò then chốt để củng cố vị trí phía trên nhóm bám đuổi.

Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là yếu tố Houston Dynamo cần nhanh chóng củng cố. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng đã giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Kết quả thiếu sự liền mạch trong thời gian qua khiến họ chưa thể tạo ra cú bứt phá dứt khoát trong cuộc đua ngôi đầu.

Thử thách từ phía FC Cincinnati

Ở phía đối diện, FC Cincinnati hành quân đến sân Shell Energy Stadium với phong độ cũng có nhiều điểm tương đồng. Đội khách trải qua chuỗi 5 trận gần đây với thành tích 1 trận thắng, hòa 2 trận và thua 2 trận. Sự phập phù khiến họ gặp không ít áp lực khi phải thi đấu trên sân đối phương.

Dù vậy, khả năng chắt chiu từng điểm số của FC Cincinnati vẫn là mối đe dọa không thể xem thường. Việc cả hai câu lạc bộ đều có những kết quả hòa và thua xen kẽ thời gian gần đây khiến cuộc đọ sức này trở nên khó lường hơn về mặt thế trận.

Cục diện và toan tính tại Shell Energy Stadium

Lợi thế sân bãi tại Shell Energy Stadium mang lại điểm tựa tinh thần quan trọng cho Houston Dynamo. Để hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng, đội chủ nhà cần tối ưu hóa các cơ hội tấn công và hạn chế tối đa sai sót ở tuyến phòng ngự.

Về phần FC Cincinnati, việc làm khách trước đội bóng đứng thứ 2 đòi hỏi họ phải duy trì cự ly đội hình kỷ luật và thận trọng trong từng pha xử lý. Khi cả hai đội đều chỉ thắng 1 trận trong 5 lần ra sân vừa qua, đội bóng nào tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc sơ hở sẽ nắm giữ lợi thế lớn để giành điểm số quan trọng.

Houston Dynamo 5 trận gần nhất B T H H B 25 Trận 13-4-8 T-H-B 32 Ghi (TB 1.3) 28 Thủng lưới FC Cincinnati 5 trận gần nhất H B B H T 24 Trận 8-8-8 T-H-B 52 Ghi (TB 2.2) 59 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 24 14 4 6 +30 46 B T B T T 2 Houston Dynamo 25 13 4 8 +4 43 B T H H B 3 FC Dallas 25 12 7 6 +7 43 T T T H B …

Tình hình lực lượng Houston Dynamo ✚ L. Foster (Inactive) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ M. Saracchi (Lower-Body Injury) ✚ L. Foster (Inactive) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ M. Saracchi (Lower-Body Injury) FC Cincinnati Không có thông tin