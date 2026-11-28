TRỰC TIẾP Trực tiếp Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes: Houston Dynamo nhân đôi cách biệt Đây là trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Houston Dynamo gặp San Jose Earthquakes lúc 02:30 ngày 29/11/2026 tại BBVA Compass Stadium, Vòng 1/8.

Houston Dynamo 2 - 0 San Jose Earthquakes Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Houston Dynamo 2 - 0 San Jose Earthquakes.

36' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 44% - 56% San Jose Earthquakes, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 3.

24' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 45% - 55% San Jose Earthquakes, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

13' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-0) Phút 13': Lucas Halter (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Héctor Herrera). Tỷ số: 2 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Houston Dynamo 48% - 52% San Jose Earthquakes, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

6' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (1-0) Phút 6': Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Houston Dynamo tiếp đón San Jose Earthquakes.

Cập nhật lúc 03:25 29/11/2026

Đội hình chính thức Houston Dynamo Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen San Jose Earthquakes Sơ đồ 3-4-3 · HLV B. Arena 31 J. Bond 36 Felipe Andrade 3 Antônio Carlos 6 Artur 5 Lucas Halter 21 F. Negri 24 A. Ibrahim 19 M. Bogusz 16 H. Herrera 23 D. McGuire 20 Guilherme 36 E. Edwards 5 D. Munie 4 D. Romney 18 R. Roberts 28 B. Kikanovic 14 R. Vieira 23 E. Löwen 2 J. Ricketts 10 N. Tsakiris 19 P. Judd 7 O. Bouda Dự bị Houston Dynamo 18 D. Samassékou 30 A. Bouzat 11 L. Ennali 4 M. Saracchi 9 L. Foster 26 B. Gillingham 14 D. Holmes 17 N. Markanich 37 G. Rivera San Jose Earthquakes 20 N. Fernandez 25 M. Floriani 1 A. Gunn 6 I. Harkes 17 Jack Jasinski 9 L. Jovanović 34 Beau Leroux 3 P. Marie 87 Vítor Costa Cập nhật đội hình lúc 02:04 29/11/2026

Houston Dynamo Thống kê San Jose Earthquakes 44% Kiểm soát bóng 56% 8 Dứt điểm 1 5 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 5 0 Thủ môn cứu thua 3

Houston Dynamo và San Jose Earthquakes bước vào một trận đấu không có đường lùi. Ở Vòng 1/8 loại trực tiếp, đội thắng giành vé đi tiếp, đội thua phải dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 29/11/2026 trên sân BBVA Compass Stadium.

Houston Dynamo mang theo chuỗi phong độ đáng lo

Houston Dynamo đến với trận đấu quan trọng này trong trạng thái khá chông chênh. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 3 trận, thắng 1 trận và hòa 1 trận. Điều đáng chú ý là 3 trận thua nằm ở những lượt đấu mới nhất, trong khi trận thắng và trận hòa đã lùi xa hơn.

Với một đội bóng đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng, áp lực của một trận knock-out càng lớn. Tuy nhiên, thể thức loại trực tiếp cũng xóa sạch những gì đã qua, và chỉ một trận thắng là đủ để đổi hướng mạch phong độ.

San Jose Earthquakes có phong độ thất thường nhưng đang hưng phấn

San Jose Earthquakes có chuỗi 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả của đội đan xen khá rõ, cho thấy sự thiếu ổn định. Dù vậy, đội khách đang mang theo niềm tin từ chiến thắng ở trận gần nhất.

So với Houston Dynamo, San Jose Earthquakes đang có tâm thế tốt hơn khi bước vào trận đấu. Một chiến thắng ở vòng gần nhất thường giúp tinh thần của cả tập thể thoải mái hơn trong những trận đấu căng thẳng.

Thế đối đầu nghiêng về San Jose Earthquakes

Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận trước San Jose Earthquakes. Đây là khoảng cách đáng kể về mặt tâm lý, nhất là khi Houston Dynamo đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Dù vậy, hai trận hòa trong loạt đối đầu gần nhất cho thấy San Jose Earthquakes không phải lúc nào cũng áp đảo. Đây là cặp đấu thường có những cuộc đối đầu sít sao, và Houston Dynamo hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả khác.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Đối với Houston Dynamo, thách thức lớn nhất là chặn đứng chuỗi thua và vượt qua áp lực tâm lý trước đối thủ vốn từng chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây. Một khởi đầu chắc chắn, hạn chế sai sót sẽ giúp đội chủ nhà giữ được sự tự tin trong một trận đấu mà mọi sơ hở đều phải trả giá.

Với San Jose Earthquakes, bài toán là duy trì sự ổn định để biến phong độ thất thường thành lợi thế trong một trận đấu duy nhất. Nếu giữ được tinh thần từ chiến thắng gần nhất và tận dụng thế đối đầu thuận lợi, đội khách sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp.

Nhận định

Xét về phong độ và lịch sử đối đầu, San Jose Earthquakes có phần nhỉnh hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, bóng đá loại trực tiếp luôn đầy bất ngờ, và Houston Dynamo có đủ động lực để phản kháng khi đứng trước nguy cơ bị loại. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng và quyết liệt, nơi đội nào kiểm soát tốt cảm xúc hơn sẽ giành vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Houston Dynamo · 0 thắng 2 hòa San Jose Earthquakes · 3 thắng San Jose Earthquakes 2 - 1 Houston Dynamo SJE San Jose Earthquakes 1 - 0 Houston Dynamo SJE Houston Dynamo 0 - 0 San Jose Earthquakes Hòa Houston Dynamo 1 - 2 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 3 - 3 Houston Dynamo Hòa

Houston Dynamo 5 trận gần nhất B B B T H 35 Trận 14-9-12 T-H-B 44 Ghi (TB 1.3) 45 Thủng lưới San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất T B T H B 35 Trận 15-10-10 T-H-B 59 Ghi (TB 1.7) 52 Thủng lưới

Vòng bảng — Houston Dynamo # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 +40 64 T T T B T 2 FC Dallas 34 16 10 8 +11 58 T H B T H 3 St. Louis City 34 15 9 10 +11 54 T B B B B 4 San Jose Earthquakes 34 14 10 10 +6 52 B T H B H 5 Houston Dynamo 34 14 9 11 0 51 B B T H H 6 Los Angeles FC 34 12 11 11 +12 47 B B H H T …

Tình hình lực lượng Houston Dynamo ✚ J. Maurer (Back Injury) ✚ A. Resch (Red Card) San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Groin Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury)