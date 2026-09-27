TRỰC TIẾP Trực tiếp Houston Dynamo vs Sporting Kansas City: Hiệp 2 bắt đầu, Sporting Kansas City dẫn 2-0 Houston Dynamo đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu khi tiếp đón Sporting Kansas City trên sân BBVA Compass Stadium lúc 07:30 ngày 27/09.

Houston Dynamo 0 - 2 Sporting Kansas City Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Houston Dynamo 0 - 2 Sporting Kansas City.

86' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 51% - 49% Sporting Kansas City, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 11, cứu thua 1 - 5.

82' Thay người Phút 82' (Houston Dynamo): Duncan McGuire vào sân thay Mateusz Bogusz.

80' Thay người Phút 80' (Sporting Kansas City): Zorhan Bassong vào sân thay Stephen Afrifa.

79' Thay người Phút 79' (Sporting Kansas City): Seymour Garfield-Reid vào sân thay Taylor Calheira.

74' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 55% - 45% Sporting Kansas City, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 1 - 4.

72' Thay người Phút 72' (Sporting Kansas City): Jacob Bartlett vào sân thay Justin Reynolds.

72' Thay người Phút 72' (Sporting Kansas City): Owen Wolff vào sân thay Calvin Harris.

71' Thay người Phút 71' (Houston Dynamo): Marcelo Saracchi vào sân thay Lawrence Ennali.

71' Thay người Phút 71' (Houston Dynamo): Lyle Foster vào sân thay Ibrahim Aliyu.

71' Thay người Phút 71' (Houston Dynamo): Matthew Arana vào sân thay Agustín Bouzat.

68' Thẻ vàng Phút 68': Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Houston Dynamo 53% - 47% Sporting Kansas City, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay André Luiz.

56' Thay người Phút 56' (Houston Dynamo): Felipe·De Andrade Vieira vào sân thay Franco Negri.

54' Thẻ vàng Phút 54': Antônio Carlos (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Dissent).

50' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 57% - 43% Sporting Kansas City, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45+6' Thẻ vàng Phút 45+6': André Luiz (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Argument).

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Taylor Calheira (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Argument).

45+3' Thẻ đỏ Phút 45+3': Héctor Herrera (Houston Dynamo) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

45' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (0-2) Phút 45': Calvin Harris (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: André Luiz). Tỷ số: 0 - 2.

37' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 59% - 41% Sporting Kansas City, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

27' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (0-1) Phút 27': André Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Stephen Afrifa). Tỷ số: 0 - 1.

25' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 65% - 35% Sporting Kansas City, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

13' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 63% - 37% Sporting Kansas City, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

1' Thẻ vàng Phút 1': Justin Reynolds (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Houston Dynamo tiếp đón Sporting Kansas City.

Cập nhật lúc 09:32 27/09/2026

Đội hình chính thức Houston Dynamo Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky 31 J. Bond 11 L. Ennali 5 Lucas Halter 6 Artur 3 Antônio Carlos 21 F. Negri 24 A. Ibrahim 30 A. Bouzat 16 H. Herrera 20 Guilherme 19 M. Bogusz 30 S. Cleveland 13 J. Reynolds 15 Jansen Miller 28 Wyatt Meyer 18 E. Karić 11 André Luiz 4 L. Johnsen 20 K. Agyabeng 14 C. Harris 19 T. Calheira 17 S. Afrifa Dự bị Houston Dynamo 4 M. Saracchi 18 D. Samassékou 14 D. Holmes 26 B. Gillingham 9 L. Foster 17 N. Markanich 22 M. Arana 23 D. McGuire 36 Felipe Andrade Sporting Kansas City 16 J. Bartlett 33 O. Wolff 22 Z. Bassong 29 S. Reid 2 I. James 1 J. Pulskamp 24 R. Ramos 99 J. Reid 93 M. Suleymanov Cập nhật đội hình lúc 07:04 27/09/2026

Houston Dynamo Thống kê Sporting Kansas City 51% Kiểm soát bóng 49% 19 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 3 8 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Cuộc đối đầu giữa Houston Dynamo và Sporting Kansas City diễn ra lúc 07:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động BBVA Compass Stadium mang ý nghĩa quan trọng với mục tiêu của đội chủ nhà. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng, Houston Dynamo đang có cơ sở vững chắc để tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu nếu giành trọn vẹn điểm số trên sân nhà.

Houston Dynamo và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu

Houston Dynamo bước vào trận đấu này với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 44 điểm. Vị trí cao trên bảng tổng sắp đem lại cho đội chủ sân BBVA Compass Stadium động lực lớn trong cuộc đua nhóm đầu, đồng thời tạo ra áp lực phải duy trì nhịp độ tích lũy điểm số.

Xét về phong độ gần đây, Houston Dynamo ghi nhận 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Dù để chia điểm khá nhiều lần ở các lượt trận vừa qua, sự ổn định chung về mặt kết quả vẫn giúp họ duy trì vững chắc vị trí thứ 2 và sẵn sàng tạo sức ép lên đội đầu bảng.

Sporting Kansas City đối mặt thử thách trên sân khách

Ở phía đối diện, Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy thuận lợi. Đội bóng này hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm, tạo ra khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

Phong độ thi đấu của Sporting Kansas City trong thời gian qua cũng cho thấy nhiều dấu hiệu chững lại. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội khách chỉ giành được 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại. Thành tích này khiến chuyến làm khách đến sân BBVA Compass Stadium trở thành thử thách nặng nề đối với họ.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Bên cạnh sự chênh lệch trên bảng xếp hạng, lịch sử chạm trán gần đây cũng đang ủng hộ Houston Dynamo. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Houston Dynamo chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Sporting Kansas City.

Với ưu thế về thứ hạng, thành tích đối đầu vượt trội cùng điểm tựa sân nhà BBVA Compass Stadium, Houston Dynamo nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi để làm chủ trận đấu, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bám sát ngôi đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Houston Dynamo · 2 thắng 2 hòa Sporting Kansas City · 1 thắng Sporting Kansas City 0 - 2 Houston Dynamo HD Sporting Kansas City 0 - 0 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 1 - 3 Sporting Kansas City SKC Sporting Kansas City 1 - 2 Houston Dynamo HD Houston Dynamo 1 - 1 Sporting Kansas City Hòa

Houston Dynamo 5 trận gần nhất H B T H H 26 Trận 13-5-8 T-H-B 34 Ghi (TB 1.3) 30 Thủng lưới Sporting Kansas City 5 trận gần nhất B T B B B 25 Trận 5-3-17 T-H-B 29 Ghi (TB 1.2) 63 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H … 14 Minnesota United FC 26 7 8 11 -7 29 B B B B H 15 Sporting Kansas City 25 5 3 17 -34 18 B T B B B

Tình hình lực lượng Houston Dynamo ✚ M. Arana (International duty) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ A. Resch (Lower-Body Injury) ✚ L. Foster (Inactive) ✚ M. Saracchi (Lower-Body Injury) ✚ M. Arana (International duty) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ A. Resch (Lower-Body Injury) Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Capita (Hamstring Injury) ✚ J. Davis (Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) ✚ I. James (Knee Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Capita (Hamstring Injury) ✚ J. Davis (Injury)