TRỰC TIẾP Trực tiếp Hradec Králové vs Tromsø: Hradec Králové nới rộng cách biệt 3-1 Hradec Králové tiếp Tromsø tại Malšovická aréna lúc 00h00 ngày 31/07/2026, với ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà sau lần gặp gần nhất.

Hradec Králové 3 - 1 Tromsø Hiệp 2 — phút 66' 66' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hradec Králové 3 - 1 Tromsø.

66' Thẻ vàng Phút 66': David Edvardsson () nhận thẻ vàng.

62' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hradec Králové 47 - 53 Tromsø, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 7.

62' Thay người Phút 62' (): Troy Nyhammer vào sân thay Ieltsin Camões.

62' Thay người Phút 62' (): Adam Vlkanova vào sân thay Mick van Buren.

54' BÀN THẮNG! Hradec Králové (3-1) Phút 54': Ondrej Mihalik () lập công (kiến tạo: Daniel Horak). Tỷ số: 3 - 1.

50' Thẻ vàng Phút 50': Tom Sloncik () nhận thẻ vàng.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hradec Králové 45 - 55 Tromsø, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 3.

48' BÀN THẮNG! Hradec Králové (2-1) Phút 48': Tom Sloncik () lập công (kiến tạo: Mick van Buren). Tỷ số: 2 - 1.

46' Thay người Phút 46' (): Isak Dahlqvist vào sân thay Alexander Warneryd.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hradec Králové 45 - 55 Tromsø, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

30' BÀN THẮNG! Hradec Králové (1-1) Phút 30': Mick van Buren () lập công (kiến tạo: Jakub Kucera). Tỷ số: 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hradec Králové 50 - 50 Tromsø, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

25' BÀN THẮNG! Tromsø (0-1) Phút 25': Heine Åsen Larsen () lập công (kiến tạo: Sander Håvik Innvær). Tỷ số: 0 - 1.

14' Thẻ vàng Phút 14': Jakub Uhrincat () nhận thẻ vàng.

13' Tromsø ép sân Cầm bóng: Hradec Králové 34 - 66 Tromsø, dứt điểm 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Hradec Králové tiếp đón Tromsø.

Cập nhật lúc 01:27 31/07/2026

Đội hình chính thức Hradec Králové Sơ đồ 3-4-2-1 Tromsø Sơ đồ 5-3-2 12 Adam Zadrazil 7 Jakub Uhrincat 5 Filip Cihak 25 Frantisek Cech 28 Jakub Kucera 16 Vladimír Darida 11 Samuel Dancak 26 Daniel Horak 10 Mick van Buren 19 Tom Sloncik 17 Ondrej Mihalik 1 Jakob Haugaard 29 Alexander Warneryd 4 Vetle Skjærvik 21 Tobias Guddal 30 Isak Vådebu 37 Sander Håvik Innvær 6 Jens Hjertø-Dahl 5 David Edvardsson 11 Ruben Yttergård Jenssen 20 Ieltsin Camões 22 Heine Åsen Larsen Dự bị Hradec Králové 1 Patrik Vizek 2 David Ludvicek 4 Tomas Petrasek 6 Elione Fernandes Neto 14 Jakub Hodek 18 Marko Regza 20 Matyas Vagner 22 Štěpán Ponikelský 24 Abdullahi Umar Tromsø 3 Mathias Tønnessen 7 Lars Olden Larsen 8 Jesper Grundt 9 Daniel Braut 10 Troy Nyhammer 12 Ole Kristian Lauvli 16 Benjamin Myrvold 17 Isak Dahlqvist 19 Aleksander Lilletun Elvebu Cập nhật đội hình lúc 23:22 30/07/2026

Hradec Králové Thống kê Tromsø 47% Kiểm soát bóng 53% 4 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 1 3 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Hradec Králové sẽ đối đầu Tromsø tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 31/07/2026 trên sân vận động Malšovická aréna.

Đây là cuộc so tài được chú ý bởi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất, trong đó Hradec Králové giành chiến thắng. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai bên.

Ưu thế đối đầu thuộc về Hradec Králové

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Hradec Králové thắng một trận, trong khi Tromsø không giành chiến thắng và hai đội không hòa nhau. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Hradec Králové trước cuộc tái đấu.

Dù vậy, chỉ một lần chạm trán chưa đủ để phản ánh toàn diện tương quan giữa hai đội. Vì không có thêm số liệu về các trận gần đây hoặc thành tích tại giải đấu, chưa thể đánh giá chính xác đội nào đang có phong độ tốt hơn hay khả năng kiểm soát thế trận sẽ thuộc về bên nào.

Trận đấu phụ thuộc vào cách nhập cuộc

Với Hradec Králové, việc được thi đấu tại Malšovická aréna có thể giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Lợi thế sân bãi cùng kết quả tích cực ở lần gặp gần nhất là những điểm đáng chú ý, nhưng chưa có dữ liệu cụ thể để xác định sơ đồ, cách tổ chức pressing hay phương án tấn công của đội.

Ở chiều ngược lại, Tromsø cần hạn chế ảnh hưởng từ kết quả đối đầu trước đó và duy trì sự tập trung trong những thời điểm Hradec Králové đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp không cho biết cách vận hành chiến thuật, nhân sự chủ chốt hay những cầu thủ vắng mặt của Tromsø.

Nhận định trước trận

Hradec Králové bước vào trận đấu với điểm tựa từ lần đối đầu gần nhất và lợi thế sân nhà. Tromsø vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các thời cơ, song chưa có đủ dữ liệu để đưa ra đánh giá cụ thể hơn.

Nhìn chung, ưu thế ban đầu nghiêng về Hradec Králové nhờ thành tích đối đầu được ghi nhận. Dẫu vậy, cục diện trận đấu vẫn phụ thuộc nhiều vào màn trình diễn thực tế của hai đội tại Malšovická aréna. Không có cơ sở để chốt một tỷ số cụ thể cho cuộc so tài này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hradec Králové · 1 thắng 0 hòa Tromsø · 0 thắng Tromsø 0 - 1 Hradec Králové HK

Hradec Králové 5 trận gần nhất T H H T T Tromsø 5 trận gần nhất B T T H H

Tình hình lực lượng Hradec Králové ✚ Filip Firbacher (Suspension Through Sports Court) ✚ Tomas Petrasek (Calf Injury) Tromsø ✚ Jens Hjertø-Dahl (Broken Toe)