TRỰC TIẾPTrực tiếp Inter Club d'Escaldes vs FC Copenhagen: Inter Club d'Escaldes nhân đôi cách biệt
FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm ở hạng 7. Họ làm khách của Inter Club d'Escaldes lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Estadi de la FAF.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Inter Club d'Escaldes 2 - 0 FC Copenhagen.
- 87'Thay người
Phút 87' (Inter Club d'Escaldes): Mamadou Lamine Diaby vào sân thay Pablo Molina Serafín.
- 85'Inter Club d'Escaldes ép sân
Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 68% - 32% FC Copenhagen, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 2 - 0.
- 83'Thẻ vàng
Phút 83': Pablo Molina Serafín (Inter Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 78'Thay người
Phút 78' (Inter Club d'Escaldes): Borja Arellano vào sân thay Soule Sidibe.
- 75'Thay người
Phút 75' (FC Copenhagen): Birger Meling vào sân thay Alex Král.
- 73'Inter Club d'Escaldes ép sân
Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 65% - 35% FC Copenhagen, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 2 - 0.
- 61'Inter Club d'Escaldes ép sân
Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 58% - 42% FC Copenhagen, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 12, cứu thua 2 - 0.
- 60'Thay người
Phút 60' (FC Copenhagen): Felix Beijmo vào sân thay Mohamed Elyounoussi.
- 59'BÀN THẮNG! Inter Club d'Escaldes (2-0)
Phút 59': Faysal Chouaib Hassany (Inter Club d'Escaldes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.
- 57'Thẻ đỏ
Phút 57': Akos Markgraf (FC Copenhagen) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).
- 56'VAR
Phút 56': Phạt đền được công nhận — Anwar Hernandez (Inter Club d'Escaldes).
- 54'Thẻ đỏ
Phút 54': Thomas Delaney (FC Copenhagen) nhận thẻ đỏ.
- 49'Inter Club d'Escaldes ép sân
Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 58% - 42% FC Copenhagen, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 2 - 0.
- 46'Thẻ vàng
Phút 46': Thomas Delaney (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Foul).
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (FC Copenhagen): Geovanni Vianney Ndjee vào sân thay Viktor Dadason.
- 45'Thay người
Phút 45' (FC Copenhagen): Robert Silva vào sân thay Hunor Nemeth.
- 45'Thay người
Phút 45' (FC Copenhagen): Thapelo Maseko vào sân thay Maher Carrizo.
- 36'Inter Club d'Escaldes ép sân
Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 58% - 42% FC Copenhagen, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 0.
- 24'Inter Club d'Escaldes ép sân
Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 61% - 39% FC Copenhagen, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 5.
- 19'BÀN THẮNG! Inter Club d'Escaldes (1-0)
Phút 19': David López (Inter Club d'Escaldes) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Inter Club d'Escaldes ép sân
Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 64% - 36% FC Copenhagen, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Inter Club d'Escaldes tiếp đón FC Copenhagen.
Cập nhật lúc 04:47 27/11/2026
FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 7 điểm. Đội khách đến sân Estadi de la FAF lúc 03:00 ngày 27/11/2026 để gặp Inter Club d'Escaldes, đội đang ở nửa cuối bảng xếp hạng.
Copenhagen giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng
Với 7 điểm, FC Copenhagen hiện xếp hạng 7. Đây là vị trí của một đội đang đi đúng nhịp trong cuộc đua tốp đầu và có lý do để nhìn lên phía trên.
Ở chiều ngược lại, Inter Club d'Escaldes đứng hạng 35 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng vì thế rất rõ ràng trước giờ bóng lăn.
Phong độ: Copenhagen thắng 4 trong 5 trận gần nhất
Trong 5 trận gần nhất, FC Copenhagen thắng 4 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó.
Điều này đặt đội khách vào tình thế cần phản ứng nhanh. Họ có nền tảng phong độ tốt, nhưng cũng muốn khép lại trận thua gần nhất bằng một kết quả tích cực.
Inter Club d'Escaldes có 5 trận gần nhất thắng 1, hòa 3 và thua 1. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà khó bị đánh bại. Trận thắng của họ nằm ở lượt đấu mới nhất trong chuỗi, kế đó là trận hòa, trận thua rồi hai trận hòa.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai bên đang ở những vị trí rất khác nhau, nhưng phong độ gần đây của Inter Club d'Escaldes cho thấy họ biết cách giữ điểm. Với đội chủ nhà, mục tiêu cụ thể là tìm điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng.
FC Copenhagen sẽ muốn tận dụng sức mạnh từ chuỗi thắng vừa qua để củng cố vị trí hạng 7. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì khoảng cách với nhóm dẫn đầu và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.
Nhận định chung
Xét về vị trí và phong độ, FC Copenhagen đang chiếm ưu thế rõ rệt. Đội khách có 7 điểm, hạng 7 và 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong khi Inter Club d'Escaldes vẫn đang chờ điểm số đầu tiên.
Tuy vậy, thành tích 3 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất của đội chủ nhà cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Trận đấu vì thế có thể xoay quanh việc Copenhagen kiên nhẫn tìm cách phá thế chắc chắn của đối thủ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)