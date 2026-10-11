TRỰC TIẾP Trực tiếp Inter Miami vs DC United: Inter Miami mở tỷ số Dù đang trải qua chuỗi trận thiếu ổn định, Inter Miami vẫn nắm giữ lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội khi tiếp đón DC United tại Nu Stadium.

Inter Miami 1 - 0 DC United Hiệp 1 — phút 34' 34' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Inter Miami 1 - 0 DC United.

25' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 68% - 32% DC United, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 1.

12' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 71% - 29% DC United, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

3' BÀN THẮNG! Inter Miami (1-0) Phút 3': Luis Suárez (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Germán Berterame). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Inter Miami tiếp đón DC United.

Cập nhật lúc 07:14 11/10/2026

Đội hình chính thức Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González DC United Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler 97 D. St. Clair 2 G. Luján 5 Casemiro 16 Micael 3 Reguilón 7 R. De Paul 22 D. Ayala 80 M. Galarza 10 L. Messi 9 L. Suárez 19 G. Berterame 1 S. Johnson 2 K. Nono 3 L. Bartlett 15 K. Rowles 6 K. Kurokawa 77 Hosei Kijima 27 Nikola Markovic 21 A. Dozzell 7 Peglow 25 J. Hopkins 9 T. Baribo Dự bị Inter Miami 88 A. Shaw 17 I. Fray 37 M. Falcón 76 Ezequiel Abadia-Reda 11 Riquelme Fillipi 56 Daniel Pinter 59 P. Plambeck 34 R. Ríos Novo 8 T. Segovia DC United 12 C. Antley 32 O. Avilez 26 A. Bono 5 S. Hefti 13 S. Nealis 22 N. Ordaz 4 M. Peltola 23 B. Servania 8 J. Stroud Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026

Inter Miami Thống kê DC United 68% Kiểm soát bóng 32% 4 Dứt điểm 5 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ đang trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng nhất cho Inter Miami trước thềm cuộc chạm trán DC United lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Nu Stadium. Trong bối cảnh phong độ gần đây của cả hai đội bóng đều cho thấy những dấu hiệu chững lại, sự áp đảo từ những lần gặp nhau gần nhất mang lại sự tự tin đáng kể cho đội chủ nhà.

Lợi thế áp đảo từ lịch sử đối đầu

Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn nằm ở sự chênh lệch rõ rệt trong các lần so tài gần đây giữa đôi bên. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Inter Miami đã giành tới 4 chiến thắng và có 1 trận hòa, trong khi DC United không giành được bất kỳ chiến thắng nào. Cán cân nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Nu Stadium cho thấy họ luôn tìm ra cách khắc chế lối chơi của đối phương mỗi khi gặp mặt trực tiếp.

Sự vượt trội này đem đến sự thoải mái nhất định về mặt tâm lý cho các cầu thủ Inter Miami. Dù bước vào trận đấu ở bất kỳ thời điểm nào, ưu thế đối đầu luôn là nhân tố giúp một đội bóng tự tin triển khai thế trận theo ý muốn.

Phong độ giằng co và bài toán dứt điểm trận đấu

Dù có điểm tựa lịch sử, Inter Miami bước vào trận đấu này sau chuỗi trận chưa thực sự như ý. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 4 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Việc liên tiếp chia điểm qua các vòng đấu phản ánh một tập thể dù khó bị đánh bại nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở những thời khắc quyết định để chuyển hóa thế trận thành chiến thắng trọn vẹn.

Ở bên kia chiến tuyến, DC United cũng không thể hiện phong độ quá ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 1 trận thắng, hòa 3 trận và nhận 1 thất bại. Tương tự như đối thủ, việc thường xuyên để đối phương cầm hòa khiến DC United gặp khó trong việc duy trì nhịp độ ổn định xuyên suốt thời gian qua.

Chênh lệch thứ hạng và tương quan trước giờ thi đấu

Nhìn vào vị trí hiện tại, Inter Miami vẫn đang nắm giữ vị thế tốt hơn đáng kể so với các vị khách. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 46 điểm, thể hiện tích lũy điểm số ổn định hơn trong cả mùa giải. Trái lại, DC United hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 30 điểm, kém đối thủ 16 điểm.

Khoảng cách về điểm số cùng lợi thế sân nhà Nu Stadium tiếp tục củng cố cơ hội kiểm soát thế trận cho Inter Miami. Nếu tận dụng triệt để sự tự tin từ thành tích đối đầu áp đảo trước đây, đội chủ sân Nu Stadium nắm giữ nhiều ưu thế để định đoạt kết quả có lợi trước một đối thủ đang có phong độ thiếu ổn định như DC United.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter Miami · 4 thắng 1 hòa DC United · 0 thắng DC United 1 - 2 Inter Miami IM Inter Miami 3 - 2 DC United IM DC United 1 - 1 Inter Miami Hòa Inter Miami 1 - 0 DC United IM DC United 1 - 3 Inter Miami IM

Inter Miami 5 trận gần nhất B H T H H 27 Trận 12-10-5 T-H-B 64 Ghi (TB 2.4) 50 Thủng lưới DC United 5 trận gần nhất B H B H T 26 Trận 6-12-8 T-H-B 34 Ghi (TB 1.3) 42 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 27 18 6 3 +34 60 T T H B H 2 New England Revolution 27 14 4 9 +9 46 B T T T B 3 Inter Miami 27 12 10 5 +14 46 B H H H H 4 Chicago Fire 27 13 6 8 +10 45 T T B B H … 10 FC Cincinnati 26 8 9 9 -9 33 B H H B B 11 DC United 26 6 12 8 -8 30 H B H T H 12 Columbus Crew 27 8 5 14 -4 29 T T B B T …

Tình hình lực lượng Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ Y. Bright (Foot Injury) ✚ S. Morales (Red Card) ✚ F. Mura (Ankle Injury) ✚ M. Silvetti (Injury) ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ Y. Bright (Foot Injury) ✚ S. Morales (Red Card) DC United ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury) ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury)