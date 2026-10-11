Trực tiếp Inter Miami vs DC United: Inter Miami mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Inter Miami vs DC United: Inter Miami mở tỷ số

Văn Thể11/10/2026 02:26

Dù đang trải qua chuỗi trận thiếu ổn định, Inter Miami vẫn nắm giữ lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội khi tiếp đón DC United tại Nu Stadium.

Inter Miami1 - 0DC UnitedHiệp 1 — phút 34'
  • 34'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Inter Miami 1 - 0 DC United.

  • 25'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 68% - 32% DC United, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 1.

  • 12'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 71% - 29% DC United, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 3'BÀN THẮNG! Inter Miami (1-0)

    Phút 3': Luis Suárez (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Germán Berterame). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter Miami tiếp đón DC United.

Cập nhật lúc 07:14 11/10/2026

Đội hình chính thức
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González
DC United
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler
97
D. St. Clair
2
G. Luján
5
Casemiro
16
Micael
3
Reguilón
7
R. De Paul
22
D. Ayala
80
M. Galarza
10
L. Messi
9
L. Suárez
19
G. Berterame
1
S. Johnson
2
K. Nono
3
L. Bartlett
15
K. Rowles
6
K. Kurokawa
77
Hosei Kijima
27
Nikola Markovic
21
A. Dozzell
7
Peglow
25
J. Hopkins
9
T. Baribo
Dự bị
Inter Miami
88 A. Shaw17 I. Fray37 M. Falcón76 Ezequiel Abadia-Reda11 Riquelme Fillipi56 Daniel Pinter59 P. Plambeck34 R. Ríos Novo8 T. Segovia
DC United
12 C. Antley32 O. Avilez26 A. Bono5 S. Hefti13 S. Nealis22 N. Ordaz4 M. Peltola23 B. Servania8 J. Stroud
Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026
Inter MiamiThống kêDC United
68%
Kiểm soát bóng
32%
4
Dứt điểm
5
2
Trúng đích
2
2
Phạt góc
2
2
Phạm lỗi
1
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
1

Thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ đang trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng nhất cho Inter Miami trước thềm cuộc chạm trán DC United lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Nu Stadium. Trong bối cảnh phong độ gần đây của cả hai đội bóng đều cho thấy những dấu hiệu chững lại, sự áp đảo từ những lần gặp nhau gần nhất mang lại sự tự tin đáng kể cho đội chủ nhà.

Lợi thế áp đảo từ lịch sử đối đầu

Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn nằm ở sự chênh lệch rõ rệt trong các lần so tài gần đây giữa đôi bên. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Inter Miami đã giành tới 4 chiến thắng và có 1 trận hòa, trong khi DC United không giành được bất kỳ chiến thắng nào. Cán cân nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Nu Stadium cho thấy họ luôn tìm ra cách khắc chế lối chơi của đối phương mỗi khi gặp mặt trực tiếp.

Sự vượt trội này đem đến sự thoải mái nhất định về mặt tâm lý cho các cầu thủ Inter Miami. Dù bước vào trận đấu ở bất kỳ thời điểm nào, ưu thế đối đầu luôn là nhân tố giúp một đội bóng tự tin triển khai thế trận theo ý muốn.

Phong độ giằng co và bài toán dứt điểm trận đấu

Dù có điểm tựa lịch sử, Inter Miami bước vào trận đấu này sau chuỗi trận chưa thực sự như ý. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 4 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Việc liên tiếp chia điểm qua các vòng đấu phản ánh một tập thể dù khó bị đánh bại nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở những thời khắc quyết định để chuyển hóa thế trận thành chiến thắng trọn vẹn.

Ở bên kia chiến tuyến, DC United cũng không thể hiện phong độ quá ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 1 trận thắng, hòa 3 trận và nhận 1 thất bại. Tương tự như đối thủ, việc thường xuyên để đối phương cầm hòa khiến DC United gặp khó trong việc duy trì nhịp độ ổn định xuyên suốt thời gian qua.

Chênh lệch thứ hạng và tương quan trước giờ thi đấu

Nhìn vào vị trí hiện tại, Inter Miami vẫn đang nắm giữ vị thế tốt hơn đáng kể so với các vị khách. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 46 điểm, thể hiện tích lũy điểm số ổn định hơn trong cả mùa giải. Trái lại, DC United hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 30 điểm, kém đối thủ 16 điểm.

Khoảng cách về điểm số cùng lợi thế sân nhà Nu Stadium tiếp tục củng cố cơ hội kiểm soát thế trận cho Inter Miami. Nếu tận dụng triệt để sự tự tin từ thành tích đối đầu áp đảo trước đây, đội chủ sân Nu Stadium nắm giữ nhiều ưu thế để định đoạt kết quả có lợi trước một đối thủ đang có phong độ thiếu ổn định như DC United.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Inter Miami · 4 thắng1 hòaDC United · 0 thắng
08/03/2026
DC United
1 - 2
Inter Miami
IM
21/09/2025
Inter Miami
3 - 2
DC United
IM
24/08/2025
DC United
1 - 1
Inter Miami
Hòa
19/05/2024
Inter Miami
1 - 0
DC United
IM
17/03/2024
DC United
1 - 3
Inter Miami
IM
Inter Miami
5 trận gần nhất
BHTHH
27
Trận
12-10-5
T-H-B
64
Ghi (TB 2.4)
50
Thủng lưới
DC United
5 trận gần nhất
BHBHT
26
Trận
6-12-8
T-H-B
34
Ghi (TB 1.3)
42
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC271863+3460TTHBH
2New England Revolution271449+946BTTTB
3Inter Miami2712105+1446BHHHH
4Chicago Fire271368+1045TTBBH
10FC Cincinnati26899-933BHHBB
11DC United266128-830HBHTH
12Columbus Crew278514-429TTBBT
Tình hình lực lượng
Inter Miami
T. Allende (Knee Injury)
Y. Bright (Foot Injury)
S. Morales (Red Card)
F. Mura (Ankle Injury)
M. Silvetti (Injury)
T. Allende (Knee Injury)
Y. Bright (Foot Injury)
S. Morales (Red Card)
DC United
L. Munteanu (Leg Injury)
G. Segal (Leg Injury)
L. Munteanu (Leg Injury)
G. Segal (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Inter Miami vs DC United: Inter Miami mở tỷ số
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