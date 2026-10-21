TRỰC TIẾP Trực tiếp Inter vs Shakhtar Donetsk: Đội hình xuất phát Inter và Shakhtar Donetsk cùng có phong độ cao: chủ nhà thắng 3 trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng cả 5. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 22/10/2026.

Inter vs Shakhtar Donetsk SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Inter và Shakhtar Donetsk đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 22/10/2026

Đội hình chính thức Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu Shakhtar Donetsk Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV A. Turan 1 Josep Martínez 25 M. Akanji 95 A. Bastoni 30 Carlos Augusto 99 D. Spence 23 N. Barella 20 H. Çalhanoğlu 8 P. Sučić 32 F. Dimarco 14 A. Bonny 9 M. Thuram 31 D. Riznyk 17 Vinícius Tobias 5 V. Bondar 22 M. Matvienko 13 Pedrinho 27 O. Ocheretko 30 Alisson Santana 10 Pedrinho 6 Marlon Gomes 77 G. Mendoza 9 Kauã Elias Dự bị Inter 7 P. Zieliński 5 A. Stanković 49 I. Provedel 48 M. Mosconi 22 H. Mkhitaryan 11 Luis Henrique 94 F. Esposito 17 A. Diouf 12 R. Di Gennaro Shakhtar Donetsk 23 K. Fesyun 2 L. Traoré 25 Gabriel Carvalho 18 A. Ghram 14 Isaque 20 O. Karavaev 8 D. Kryskiv 49 Luca Meirelles 37 Lucas Ferreira Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Inter và Shakhtar Donetsk bước vào cuộc gặp tại San Siro/Giuseppe Meazza lúc 02:00 ngày 22/10/2026 với phong độ cao. Inter thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn Shakhtar Donetsk thắng trọn vẹn cả 5 trận. Đây là màn so tài của hai đội đang đặt niềm tin vào nhịp thi đấu tích cực của mình.

Phong độ: Inter ổn định, Shakhtar Donetsk hoàn hảo

Trong 5 trận gần nhất, Inter thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc bằng chiến thắng, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp xen giữa một thất bại và kết thúc bằng một trận hòa ở thời điểm xa hơn. Bức tranh chung là một đội bóng biết cách giành điểm số trong phần lớn các lần ra sân.

Shakhtar Donetsk có chuỗi kết quả ấn tượng hơn về mặt số liệu. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, không để lọt khỏi tay một trận nào trong giai đoạn này. Với một tập thể đang tự tin như vậy, họ chắc chắn sẽ đến Milano với tâm thế không hề e dè.

Thế đối đầu nghiêng về Inter

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Inter thắng 2 trận và hòa 3 trận, còn Shakhtar Donetsk chưa thắng lần nào. Đó là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ba trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu này thường không dễ ngã ngũ, và Shakhtar Donetsk có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Bảng xếp hạng: hai vị thế đối lập

Trên bảng xếp hạng, Shakhtar Donetsk đứng hạng 14 với 4 điểm, trong khi Inter đứng hạng 31 với 0 điểm. Khoảng cách này tạo ra sự tương phản với phong độ gần đây của hai đội: Inter có chuỗi kết quả khá tốt nhưng vẫn chưa có điểm nào trong bảng xếp hạng này.

Điều đó khiến Inter có động lực rõ ràng để biến phong độ thành điểm số ngay trên sân nhà. Với Shakhtar Donetsk, một kết quả tích cực nữa sẽ củng cố vị trí hiện tại và nối dài mạch trận thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Inter có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Shakhtar Donetsk lại sở hữu chuỗi thắng liên tiếp cùng sự tự tin đi kèm. Cuộc đua giữa kinh nghiệm đối đầu và đà hưng phấn có thể quyết định diễn biến trận đấu.

Nếu Inter tận dụng được thế trận trên sân nhà để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu, họ sẽ có cơ hội phá vỡ chuỗi thắng của đội khách. Ngược lại, nếu Shakhtar Donetsk giữ được sự chắc chắn như 5 trận vừa qua, trận đấu hoàn toàn có thể trở nên giằng co như nhiều lần gặp nhau trước đó.

Nhận định

Hai đội đang có phong độ cao nên đây là cuộc đối đầu cân bằng về tinh thần. Inter có lợi thế lịch sử đối đầu và sân nhà, còn Shakhtar Donetsk có chuỗi 5 trận thắng. Một trận đấu hấp dẫn, nhiều toan tính đang chờ đón người hâm mộ tại San Siro.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter · 2 thắng 3 hòa Shakhtar Donetsk · 0 thắng Inter 2 - 0 Shakhtar Donetsk INT Shakhtar Donetsk 0 - 0 Inter Hòa Inter 0 - 0 Shakhtar Donetsk Hòa Shakhtar Donetsk 0 - 0 Inter Hòa Inter 5 - 0 Shakhtar Donetsk INT

Inter 5 trận gần nhất T B T T H 2 Trận 0-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới Shakhtar Donetsk 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 13 AS Roma 3 1 1 1 +3 4 T B H 14 Shakhtar Donetsk 2 1 1 0 +2 4 T H 15 Atletico Madrid 3 1 1 1 +1 4 H T B … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … 30 Slavia Praha 3 0 1 2 -3 1 H B B 31 Inter 2 0 0 2 -2 0 B B 32 Lask Linz 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Inter ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury) ✚ B. Pavard (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Injury) ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury) ✚ B. Pavard (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Injury) Shakhtar Donetsk ✚ I. Azarovi (Knee Injury) ✚ Eguinaldo (Shoulder Injury) ✚ K. Fesyun (Illness) ✚ A. Ghram (Injury) ✚ V. Korniyenko (Off the roster) ✚ Marlon (Muscle Injury) ✚ P. Obah (Off the roster) ✚ T. Puzankov (Off the roster)