Trực tiếp Inter vs Shakhtar Donetsk: Inter ép sân, chưa có bàn thắng

TRỰC TIẾPTrực tiếp Inter vs Shakhtar Donetsk: Inter ép sân, chưa có bàn thắng
Inter và Shakhtar Donetsk cùng có phong độ cao: chủ nhà thắng 3 trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng cả 5. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 22/10/2026.
- 45'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 36'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 52% - 48% Shakhtar Donetsk, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 2.
- 36'Thẻ vàng
Phút 36': Oleg Ocheretko (Shakhtar Donetsk) nhận thẻ vàng (Foul).
- 32'Thay người
Phút 32' (Shakhtar Donetsk): Egor Nazaryna vào sân thay Pedrinho.
- 24'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 58% - 42% Shakhtar Donetsk, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 2.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Inter 46% - 54% Shakhtar Donetsk, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Inter tiếp đón Shakhtar Donetsk.
Cập nhật lúc 02:47 22/10/2026
Inter và Shakhtar Donetsk bước vào cuộc gặp tại San Siro/Giuseppe Meazza lúc 02:00 ngày 22/10/2026 với phong độ cao. Inter thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn Shakhtar Donetsk thắng trọn vẹn cả 5 trận. Đây là màn so tài của hai đội đang đặt niềm tin vào nhịp thi đấu tích cực của mình.
Phong độ: Inter ổn định, Shakhtar Donetsk hoàn hảo
Trong 5 trận gần nhất, Inter thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc bằng chiến thắng, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp xen giữa một thất bại và kết thúc bằng một trận hòa ở thời điểm xa hơn. Bức tranh chung là một đội bóng biết cách giành điểm số trong phần lớn các lần ra sân.
Shakhtar Donetsk có chuỗi kết quả ấn tượng hơn về mặt số liệu. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, không để lọt khỏi tay một trận nào trong giai đoạn này. Với một tập thể đang tự tin như vậy, họ chắc chắn sẽ đến Milano với tâm thế không hề e dè.
Thế đối đầu nghiêng về Inter
Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Inter thắng 2 trận và hòa 3 trận, còn Shakhtar Donetsk chưa thắng lần nào. Đó là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ba trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu này thường không dễ ngã ngũ, và Shakhtar Donetsk có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.
Bảng xếp hạng: hai vị thế đối lập
Trên bảng xếp hạng, Shakhtar Donetsk đứng hạng 14 với 4 điểm, trong khi Inter đứng hạng 31 với 0 điểm. Khoảng cách này tạo ra sự tương phản với phong độ gần đây của hai đội: Inter có chuỗi kết quả khá tốt nhưng vẫn chưa có điểm nào trong bảng xếp hạng này.
Điều đó khiến Inter có động lực rõ ràng để biến phong độ thành điểm số ngay trên sân nhà. Với Shakhtar Donetsk, một kết quả tích cực nữa sẽ củng cố vị trí hiện tại và nối dài mạch trận thắng.
Điểm then chốt của trận đấu
Inter có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Shakhtar Donetsk lại sở hữu chuỗi thắng liên tiếp cùng sự tự tin đi kèm. Cuộc đua giữa kinh nghiệm đối đầu và đà hưng phấn có thể quyết định diễn biến trận đấu.
Nếu Inter tận dụng được thế trận trên sân nhà để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu, họ sẽ có cơ hội phá vỡ chuỗi thắng của đội khách. Ngược lại, nếu Shakhtar Donetsk giữ được sự chắc chắn như 5 trận vừa qua, trận đấu hoàn toàn có thể trở nên giằng co như nhiều lần gặp nhau trước đó.
Nhận định
Hai đội đang có phong độ cao nên đây là cuộc đối đầu cân bằng về tinh thần. Inter có lợi thế lịch sử đối đầu và sân nhà, còn Shakhtar Donetsk có chuỗi 5 trận thắng. Một trận đấu hấp dẫn, nhiều toan tính đang chờ đón người hâm mộ tại San Siro.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)