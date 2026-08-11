TRỰC TIẾP Trực tiếp Ipswich vs Bournemouth: Bournemouth nhân đôi cách biệt Bournemouth đang thắng liên tiếp cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận trên sân của Ipswich lúc 21h00 ngày 08/11/2026 tại Portman Road Stadium.

Ipswich 0 - 2 Bournemouth Hiệp 2 — phút 72' 72' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ipswich 0 - 2 Bournemouth.

68' Thay người Phút 68' (Bournemouth): Eli Kroupi vào sân thay Justin Kluivert.

67' Thay người Phút 67' (Bournemouth): Lewis Cook vào sân thay Ryan Christie.

65' Thay người Phút 65' (Ipswich): Abdul Fatawu Issahaku vào sân thay Daizen Maeda.

64' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Ipswich 55% - 45% Bournemouth, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 12, cứu thua 2 - 1.

54' Thay người Phút 54' (Ipswich): Jack Clarke vào sân thay Jaden Philogene-Bidace.

54' Thay người Phút 54' (Ipswich): Zian Flemming vào sân thay Emersonn.

52' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ipswich 56% - 44% Bournemouth, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 2 - 1.

46' BÀN THẮNG! Bournemouth (0-2) Phút 46': Leif Davis (Ipswich) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Adam Smith (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

43' Thẻ vàng Phút 43': Julio Enciso (Ipswich) nhận thẻ vàng (Argument).

43' Thẻ vàng Phút 43': Marcus Tavernier (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Argument).

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Ipswich 57% - 43% Bournemouth, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 1 - 1.

26' Ipswich ép sân Cầm bóng: Ipswich 61% - 39% Bournemouth, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 1 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ipswich 47% - 53% Bournemouth, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

5' BÀN THẮNG! Bournemouth (0-1) Phút 5': Francisco Evanilson (Bournemouth) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Ipswich tiếp đón Bournemouth.

Cập nhật lúc 22:29 08/11/2026

Đội hình chính thức Ipswich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil Bournemouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose 28 C. Walton 42 A. Ouattara 26 O'Shea 6 I. Diop 3 L. Davis 12 Florentino 25 E. Palacios 38 D. Maeda 10 J. Enciso 11 J. Philogene 19 Emersonn 1 Đ. Petrović 15 A. Smith 5 J. Hill 14 António Silva 3 A. Truffert 12 T. Adams 10 R. Christie 37 Rayan 19 J. Kluivert 16 M. Tavernier 9 Evanilson Dự bị Ipswich 29 C. Akpom 9 Z. Flemming 37 K. Scherpen 2 D. Furlong 24 J. Greaves 7 A. Fatawu 5 A. Matusiwa 23 S. Lukić 47 J. Clarke Bournemouth 6 J. Soler 18 B. Diakité 4 L. Cook 8 A. Scott 11 B. Doak 21 A. Adli 22 E. Kroupi 30 Á. Rodríguez 20 Di Gregorio Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026

Ipswich Thống kê Bournemouth 55% Kiểm soát bóng 45% 5 Dứt điểm 12 1 Trúng đích 3 0 Phạt góc 6 3 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Bournemouth đang có chuỗi thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Ipswich. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 08/11/2026 trên sân Portman Road Stadium. Hai đội đang cách nhau rất ít điểm trên bảng xếp hạng, nên kết quả này có thể thay đổi thứ tự của cả hai.

Bournemouth mang theo mạch thắng trọn vẹn

Điểm nhấn lớn nhất của đội khách là phong độ. Bournemouth đã thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả hiếm có và cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Một chuỗi thắng như vậy thường mang lại niềm tin và sự tự tin trong từng tình huống tranh chấp. Vì thế Bournemouth đến Portman Road với tâm thế chủ động, sẵn sàng gây sức ép ngay từ đầu để giữ nhịp thắng lợi.

Ipswich chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Ipswich có phong độ thiếu nhất quán. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Hai trận hòa liên tiếp ở các lượt gần nhất cho thấy Ipswich vẫn giữ được khả năng chống chịu. Tuy nhiên, việc chỉ thắng một trong năm trận khiến họ chưa thể tạo đà đi lên. Lợi thế sân nhà là yếu tố mà đội bóng này cần tận dụng để cải thiện chuỗi kết quả.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gần đây giữa hai đội khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Ipswich thắng 1 trận, Bournemouth thắng 1 trận và có tới 3 trận hòa.

Con số này cho thấy các cuộc gặp trước đó thường rất giằng co và khó phân thắng bại. Nếu xu hướng này lặp lại, trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và bởi đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Bournemouth đứng thứ 9 với 12 điểm, còn Ipswich xếp thứ 14 với 11 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm dù chênh nhau 5 bậc.

Điều đó có nghĩa là thứ hạng của cả hai khá dễ biến động. Một chiến thắng sẽ giúp đội thắng nới rộng khoảng cách, còn kết quả hòa gần như giữ nguyên cục diện hiện tại.

Nhận định

Về phong độ, Bournemouth đang nhỉnh hơn rõ rệt nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi Ipswich vẫn chưa tìm được nhịp điệu ổn định. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng và khoảng cách chỉ 1 điểm cho thấy đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Nếu Bournemouth duy trì được sự chắc chắn của những tuần gần đây, họ có cơ sở để kéo dài mạch thắng. Ngược lại, Ipswich cần tận dụng sân nhà và sự đông đảo của khán giả để chặn đà tiến của đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ipswich · 1 thắng 3 hòa Bournemouth · 1 thắng Bournemouth 1 - 2 Ipswich IPS Ipswich 1 - 2 Bournemouth BOU Ipswich 1 - 1 Bournemouth Hòa Bournemouth 2 - 2 Ipswich Hòa Ipswich 2 - 2 Bournemouth Hòa

Ipswich 5 trận gần nhất H H B T B 9 Trận 3-2-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 18 Thủng lưới Bournemouth 5 trận gần nhất T T T T T 9 Trận 3-3-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 8 Leeds 10 3 5 2 +2 14 T B H H B 9 Bournemouth 9 3 3 3 +1 12 T T T B B 10 Tottenham 10 3 3 4 -1 12 B T T T H … 13 Hull City 10 2 5 3 0 11 B H H B H 14 Ipswich 9 3 2 4 -4 11 H H B T B 15 Fulham 10 2 4 4 -2 10 H H T T B …