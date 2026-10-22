Trực tiếp Jagiellonia vs Anderlecht: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Jagiellonia vs Anderlecht: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể22/10/2026 21:45

Jagiellonia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 3 điểm, đứng hạng 17, khi tiếp Anderlecht lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Stadion Miejski w Białymstoku.

Jagiellonia0 - 0AnderlechtHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Jagiellonia tiếp đón Anderlecht.

Cập nhật lúc 02:11 23/10/2026

Đội hình chính thức
Jagiellonia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Siemieniec
Anderlecht
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vítor Bruno
50
S. Abramowicz
27
Rodrigo Conceição
5
Bernardo Vital
4
Y. Kobayashi
23
Guilherme Manuel Serrão Montóia
19
A. Klynge
14
H. Finndell
85
Eryk Kozlowski
72
K. Jóźwiak
99
N. Prelec
7
K. Szmyt
26
C. Coosemans
50
K. Barry
27
L. Pétrot
4
G. Biancone
5
O. Reabciuk
83
T. Degreef
29
M. Stroeykens
19
T. Aasgaard
18
L. Ambros
9
M. CvetkoviÄ
10
M. Winkler
Dự bị
Jagiellonia
32 A. Ćirković11 Jesús Imaz44 Konstantopoulos21 Sergio Lozano1 M. Perchel6 T. Romanczuk30 O. Sow3 D. Stojinović17 Y. Sylla
Anderlecht
11 O. Antman14 D. Sikan49 Jayden Onia Seke79 A. Maamar24 E. Llansana55 M. Kana32 J. Heekeren91 A. Bertaccini21 T. Bentayeb
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Jagiellonia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giữ nhịp. Đội bóng này đứng hạng 17 với 3 điểm, trong khi Anderlecht ở hạng 29 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Stadion Miejski w Białymstoku.

Jagiellonia: cần giữ nhịp trên sân nhà

Với 3 điểm và vị trí thứ 17, Jagiellonia chưa ở nhóm đầu bảng nhưng vẫn nằm trong cuộc đua. Mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc duy trì khoảng cách với nhóm phía trên.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá thất thường: thắng 2 trận, thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, nên việc lấy lại tinh thần trước sân nhà là nhiệm vụ đầu tiên.

Chuỗi kết quả thắng và thua đan xen cho thấy Jagiellonia chưa tạo được sự ổn định. Nếu muốn bám sát nhóm dẫn đầu, đội cần chấm dứt tình trạng lên xuống này.

Anderlecht: phong độ khá nhưng bảng xếp hạng chưa phản ánh

Anderlecht mang đến một bức tranh trái ngược. Đội khách thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, song hiện đứng hạng 29 với 0 điểm.

Tuy nhiên, hai trận gần nhất của Anderlecht đều là thất bại. Chuỗi 3 trận thắng trước đó đã bị cắt đứt, khiến đội bóng đến Białystok trong trạng thái cần phản ứng nhanh để tìm điểm số đầu tiên.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là yếu tố nổi bật nhất: Jagiellonia hơn Anderlecht 12 bậc và có 3 điểm trong khi đối thủ chưa có điểm nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà.

Dù vậy, cả hai đội đều đang chịu áp lực lấy lại mạch thắng. Jagiellonia vừa thua ở trận gần nhất, còn Anderlecht thua liền hai trận. Đội nào vào trận chắc chắn hơn và hạn chế sai sót sớm sẽ có cơ hội nắm thế chủ động.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và yếu tố sân nhà, Jagiellonia có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ chưa ổn định khiến họ không thể chủ quan trước một Anderlecht cần điểm số và có 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Một trận đấu cân bằng về tâm lý, trong đó sự tập trung và khả năng cải thiện kết quả của mỗi đội sẽ là yếu tố quyết định, là kịch bản đáng chờ đợi tại Stadion Miejski w Białymstoku.

Jagiellonia
5 trận gần nhất
BTBBT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
13
Ghi (TB 2.2)
6
Thủng lưới
Anderlecht
5 trận gần nhất
BBTTT
8
Trận
5-1-2
T-H-B
15
Ghi (TB 1.9)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
16AC Milan2101+23TB
17Jagiellonia2101+13TB
18OFI2101+13BT
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
28Celta Vigo2002-20BB
29Anderlecht2002-20BB
301899 Hoffenheim2002-30BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Jagiellonia
D. Drachal (Off the roster)
C. Polak (Off the roster)
N. Prelec (Inactive)
D. Rallis (Off the roster)
N. Wojtuszek (Inactive)
Z. Zalewski (Off the roster)
D. Drachal (Off the roster)
C. Polak (Off the roster)
Anderlecht
G. Biancone (Hamstring Injury)
I. Camara (Foot Injury)
L. Hey (Broken Leg)
I. Koutsoupias (Off the roster)
K. Sardella (Thigh Injury)
G. Biancone (Hamstring Injury)
I. Camara (Foot Injury)
L. Hey (Broken Leg)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Jagiellonia vs Anderlecht: Trận đấu đang diễn ra
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