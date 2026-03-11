Trực tiếp Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC: Hiệp 2 bắt đầu, Jeonbuk Motors dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC: Hiệp 2 bắt đầu, Jeonbuk Motors dẫn 2-0

Văn Thể03/11/2026 12:16

Johor Darul Takzim FC thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch thắng khi hành quân đến sân của Jeonbuk Motors lúc 17:00 ngày 03/11/2026 tại Jeonju World Cup Stadium.

Jeonbuk Motors2 - 0Johor Darul Takzim FCHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Jeonbuk Motors 2 - 0 Johor Darul Takzim FC.

  • 87'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Jeonbuk Motors 43% - 57% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 9 - 19 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 13 - 16, cứu thua 5 - 0.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Johor Darul Takzim FC): Jon Irazábal Iraurgui vào sân thay Cristian Glauder.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Jeonbuk Motors): Vinicius Rodrigues Adelino Dos Santos vào sân thay Italo Vargas.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Johor Darul Takzim FC): Matías Nahuel vào sân thay Oscar Arribas.

  • 75'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Jeonbuk Motors 44% - 56% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 6 - 16 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 15, cứu thua 5 - 0.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Johor Darul Takzim FC): Jairo de Macedo da Silva vào sân thay Dejan Petrović.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Jeonbuk Motors): Tiago Orobó vào sân thay Bruno Mota.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Jeonbuk Motors): Lee Yeong-jae vào sân thay Kang Sang-yun.

  • 63'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Jeonbuk Motors 46% - 54% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 4 - 0.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Johor Darul Takzim FC): Stoichkov vào sân thay Shahab Zahedi.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Bruno Mota (Jeonbuk Motors) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 51'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Jeonbuk Motors 51% - 49% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45+3'BÀN THẮNG! Jeonbuk Motors (2-0)

    Phút 45+3': Italo Vargas (Jeonbuk Motors) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Johor Darul Takzim FC): Joao Figueiredo vào sân thay Jonathan Silva.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Jeonbuk Motors): Seung-Woo Lee vào sân thay Lee Dong-Jun.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Jeonbuk Motors 57% - 43% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 0.

  • 25'Jeonbuk Motors ép sân

    Cầm bóng: Jeonbuk Motors 60% - 40% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! Jeonbuk Motors (1-0)

    Phút 22': Bruno Mota (Jeonbuk Motors) lập công (kiến tạo: Kim Jin-Gyu). Tỷ số: 1 - 0.

  • 18'Thay người

    Phút 18' (Jeonbuk Motors): Kim Tae-hyeon vào sân thay Yeon Je-Woon.

  • 13'Jeonbuk Motors ép sân

    Cầm bóng: Jeonbuk Motors 69% - 31% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Jeonbuk Motors tiếp đón Johor Darul Takzim FC.

Cập nhật lúc 18:49 03/11/2026

Đội hình chính thức
Jeonbuk Motors
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chung Jung-Yong
Johor Darul Takzim FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xisco Muñoz
31
Song Bum-Keun
3
Yeon Je-Un
5
Park Ji-Soo
2
Kim Young-Bin
66
Choi Woo-Jin
6
Maeng Seong-Ung
97
Kim Jin-Gyu
7
Lee Dong-Jun
13
Kang Sang-Yoon
95
Italo
99
Bruno Mota
16
Ahmad Syihan Hazmi
29
Carlos Akapo
81
K. Medina
5
Cristián Glauder
33
J. Silva
21
D. Petrovič
28
Nacho Méndez
10
Arif Aiman Hanapi
24
Óscar Arribas
95
Marcos Guilherme
7
S. Zahedi
Dự bị
Jeonbuk Motors
96 A. Compagno4 Cho Wi-Je30 Dodozinho16 João Gamboa27 Hwang Seung-Jun15 Kim Ha-Jun11 Kim Seung-Sub77 Kim Tae-Hyun1 Lee Ju-Hyun
Johor Darul Takzim FC
58 Andoni Zubiaurre19 Stoichkov77 Matías Nahuel11 Jairo17 Jon Irazábal30 Natxo Insa25 Joao Figueiredo4 Afiq Fazail20 Dani Bolt
Cập nhật đội hình lúc 16:32 03/11/2026
Jeonbuk MotorsThống kêJohor Darul Takzim FC
43%
Kiểm soát bóng
57%
9
Dứt điểm
19
2
Trúng đích
5
2
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
16
1
Việt vị
3
5
Thủ môn cứu thua
0

Johor Darul Takzim FC đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận này khi tới sân của Jeonbuk Motors. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 03/11/2026 tại Jeonju World Cup Stadium. Trong khi đội khách đang hưng phấn, chủ nhà lại chưa tìm được nhịp thắng ổn định.

Johor Darul Takzim FC giữ mạch thắng hoàn hảo

Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đoàn quân Johor Darul Takzim FC. Họ đã thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự tự tin và tính ổn định đang ở mức cao.

Chuỗi thắng này cũng phản ánh trên bảng xếp hạng. Johor Darul Takzim FC hiện đứng thứ 4 với 7 điểm, nằm trong nhóm đầu và có lợi thế tinh thần trước chuyến làm khách.

Jeonbuk Motors khó tìm lại cảm giác thắng

Ở chiều ngược lại, Jeonbuk Motors có chuỗi kết quả kém thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Ba kết quả hòa gần đây nhất cho thấy Jeonbuk Motors không dễ bị đánh bại nhưng cũng chưa đủ sắc bén để giành trọn điểm.

Hiện Jeonbuk Motors đứng thứ 10 với 4 điểm, kém Johor Darul Takzim FC 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này khiến chủ nhà cần một chiến thắng để cải thiện vị thế và lấy lại niềm tin trước sân nhà.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với phong độ đang lên, Johor Darul Takzim FC nhiều khả năng sẽ giữ cách tiếp cận đã giúp họ thắng liên tiếp: chơi kỷ luật, tự tin và tận dụng tốt các cơ hội. Việc duy trì sự ổn định trong những khoảnh khắc then chốt sẽ quyết định khả năng nối dài mạch thắng của đội khách.

Phía Jeonbuk Motors, thử thách lớn nhất là biến những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Đội bóng đang có chuỗi hòa nên cần chuyển hóa thế trận tốt hơn để hạ gục đối thủ. Lợi thế sân nhà có thể là yếu tố giúp họ tạo sức ép ngay từ đầu trận.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Johor Darul Takzim FC đang là bên có thế mạnh hơn. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp là nền tảng tinh thần đáng giá cho chuyến làm khách này.

Tuy nhiên, Jeonbuk Motors vẫn có động lực lớn để bứt lên khi đá trên sân nhà, và ba trận hòa liên tiếp cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục bay cao, hay chủ nhà sẽ chặn đứng mạch thắng tại Jeonju World Cup Stadium.

Jeonbuk Motors
5 trận gần nhất
HHHTB
3
Trận
1-1-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
5
Thủng lưới
Johor Darul Takzim FC
5 trận gần nhất
TTTTT
3
Trận
2-1-0
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima3300+109TTT
2Vissel Kobe3300+49TTT
3Gamba Osaka3210+57HTTT
4Johor Darul Takzim FC3210+57TTH
5Beijing Guoan3210+37HTT
9Daejeon Citizen311104BHT
10Jeonbuk Motors3111-14HBT
11Công an Hà Nội3102-33TBBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC: Hiệp 2 bắt đầu, Jeonbuk Motors dẫn 2-0
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