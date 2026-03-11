TRỰC TIẾP Trực tiếp Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC: Hiệp 2 bắt đầu, Jeonbuk Motors dẫn 2-0 Johor Darul Takzim FC thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch thắng khi hành quân đến sân của Jeonbuk Motors lúc 17:00 ngày 03/11/2026 tại Jeonju World Cup Stadium.

Jeonbuk Motors 2 - 0 Johor Darul Takzim FC Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Jeonbuk Motors 2 - 0 Johor Darul Takzim FC.

87' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 43% - 57% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 9 - 19 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 13 - 16, cứu thua 5 - 0.

87' Thay người Phút 87' (Johor Darul Takzim FC): Jon Irazábal Iraurgui vào sân thay Cristian Glauder.

87' Thay người Phút 87' (Jeonbuk Motors): Vinicius Rodrigues Adelino Dos Santos vào sân thay Italo Vargas.

86' Thay người Phút 86' (Johor Darul Takzim FC): Matías Nahuel vào sân thay Oscar Arribas.

75' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 44% - 56% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 6 - 16 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 15, cứu thua 5 - 0.

75' Thay người Phút 75' (Johor Darul Takzim FC): Jairo de Macedo da Silva vào sân thay Dejan Petrović.

65' Thay người Phút 65' (Jeonbuk Motors): Tiago Orobó vào sân thay Bruno Mota.

65' Thay người Phút 65' (Jeonbuk Motors): Lee Yeong-jae vào sân thay Kang Sang-yun.

63' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 46% - 54% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 4 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Johor Darul Takzim FC): Stoichkov vào sân thay Shahab Zahedi.

58' Thẻ vàng Phút 58': Bruno Mota (Jeonbuk Motors) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

51' Johor Darul Takzim FC ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 51% - 49% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+3' BÀN THẮNG! Jeonbuk Motors (2-0) Phút 45+3': Italo Vargas (Jeonbuk Motors) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Johor Darul Takzim FC): Joao Figueiredo vào sân thay Jonathan Silva.

45' Thay người Phút 45' (Jeonbuk Motors): Seung-Woo Lee vào sân thay Lee Dong-Jun.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Jeonbuk Motors 57% - 43% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 0.

25' Jeonbuk Motors ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 60% - 40% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 0.

22' BÀN THẮNG! Jeonbuk Motors (1-0) Phút 22': Bruno Mota (Jeonbuk Motors) lập công (kiến tạo: Kim Jin-Gyu). Tỷ số: 1 - 0.

18' Thay người Phút 18' (Jeonbuk Motors): Kim Tae-hyeon vào sân thay Yeon Je-Woon.

13' Jeonbuk Motors ép sân Cầm bóng: Jeonbuk Motors 69% - 31% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Jeonbuk Motors tiếp đón Johor Darul Takzim FC.

Cập nhật lúc 18:49 03/11/2026

Đội hình chính thức Jeonbuk Motors Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chung Jung-Yong Johor Darul Takzim FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xisco Muñoz 31 Song Bum-Keun 3 Yeon Je-Un 5 Park Ji-Soo 2 Kim Young-Bin 66 Choi Woo-Jin 6 Maeng Seong-Ung 97 Kim Jin-Gyu 7 Lee Dong-Jun 13 Kang Sang-Yoon 95 Italo 99 Bruno Mota 16 Ahmad Syihan Hazmi 29 Carlos Akapo 81 K. Medina 5 Cristián Glauder 33 J. Silva 21 D. Petrovič 28 Nacho Méndez 10 Arif Aiman Hanapi 24 Óscar Arribas 95 Marcos Guilherme 7 S. Zahedi Dự bị Jeonbuk Motors 96 A. Compagno 4 Cho Wi-Je 30 Dodozinho 16 João Gamboa 27 Hwang Seung-Jun 15 Kim Ha-Jun 11 Kim Seung-Sub 77 Kim Tae-Hyun 1 Lee Ju-Hyun Johor Darul Takzim FC 58 Andoni Zubiaurre 19 Stoichkov 77 Matías Nahuel 11 Jairo 17 Jon Irazábal 30 Natxo Insa 25 Joao Figueiredo 4 Afiq Fazail 20 Dani Bolt Cập nhật đội hình lúc 16:32 03/11/2026

Jeonbuk Motors Thống kê Johor Darul Takzim FC 43% Kiểm soát bóng 57% 9 Dứt điểm 19 2 Trúng đích 5 2 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 0

Johor Darul Takzim FC đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận này khi tới sân của Jeonbuk Motors. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 03/11/2026 tại Jeonju World Cup Stadium. Trong khi đội khách đang hưng phấn, chủ nhà lại chưa tìm được nhịp thắng ổn định.

Johor Darul Takzim FC giữ mạch thắng hoàn hảo

Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đoàn quân Johor Darul Takzim FC. Họ đã thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự tự tin và tính ổn định đang ở mức cao.

Chuỗi thắng này cũng phản ánh trên bảng xếp hạng. Johor Darul Takzim FC hiện đứng thứ 4 với 7 điểm, nằm trong nhóm đầu và có lợi thế tinh thần trước chuyến làm khách.

Jeonbuk Motors khó tìm lại cảm giác thắng

Ở chiều ngược lại, Jeonbuk Motors có chuỗi kết quả kém thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Ba kết quả hòa gần đây nhất cho thấy Jeonbuk Motors không dễ bị đánh bại nhưng cũng chưa đủ sắc bén để giành trọn điểm.

Hiện Jeonbuk Motors đứng thứ 10 với 4 điểm, kém Johor Darul Takzim FC 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này khiến chủ nhà cần một chiến thắng để cải thiện vị thế và lấy lại niềm tin trước sân nhà.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với phong độ đang lên, Johor Darul Takzim FC nhiều khả năng sẽ giữ cách tiếp cận đã giúp họ thắng liên tiếp: chơi kỷ luật, tự tin và tận dụng tốt các cơ hội. Việc duy trì sự ổn định trong những khoảnh khắc then chốt sẽ quyết định khả năng nối dài mạch thắng của đội khách.

Phía Jeonbuk Motors, thử thách lớn nhất là biến những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Đội bóng đang có chuỗi hòa nên cần chuyển hóa thế trận tốt hơn để hạ gục đối thủ. Lợi thế sân nhà có thể là yếu tố giúp họ tạo sức ép ngay từ đầu trận.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Johor Darul Takzim FC đang là bên có thế mạnh hơn. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp là nền tảng tinh thần đáng giá cho chuyến làm khách này.

Tuy nhiên, Jeonbuk Motors vẫn có động lực lớn để bứt lên khi đá trên sân nhà, và ba trận hòa liên tiếp cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục bay cao, hay chủ nhà sẽ chặn đứng mạch thắng tại Jeonju World Cup Stadium.

Jeonbuk Motors 5 trận gần nhất H H H T B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Johor Darul Takzim FC 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 2 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T 4 Johor Darul Takzim FC 3 2 1 0 +5 7 T T H 5 Beijing Guoan 3 2 1 0 +3 7 H T T … 9 Daejeon Citizen 3 1 1 1 0 4 B H T 10 Jeonbuk Motors 3 1 1 1 -1 4 H B T 11 Công an Hà Nội 3 1 0 2 -3 3 T B B T …