Trực tiếp Johor Darul Takzim FC vs Port FC: Johor Darul Takzim FC ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Johor Darul Takzim FC vs Port FC: Johor Darul Takzim FC ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể27/10/2026 12:16

Cả Johor Darul Takzim FC lẫn Port FC đều đang có phong độ cao, với 5 và 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 17:00 ngày 27/10/2026.

Johor Darul Takzim FC0 - 0Port FCHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 40'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 61% - 39% Port FC, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 26'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 63% - 37% Port FC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

  • 12'Johor Darul Takzim FC ép sân

    Cầm bóng: Johor Darul Takzim FC 70% - 30% Port FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Johor Darul Takzim FC tiếp đón Port FC.

Cập nhật lúc 17:47 27/10/2026

Đội hình chính thức
Johor Darul Takzim FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xisco Muñoz
Port FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bozidar Bandovic
16
Ahmad Syihan Hazmi
29
Carlos Akapo
81
K. Medina
5
Cristián Glauder
33
J. Silva
21
D. Petrovič
28
Nacho Méndez
24
Óscar Arribas
10
Arif Aiman Hanapi
95
Marcos Guilherme
7
S. Zahedi
93
Falkesgaard
4
S. Bureerat
28
Sviatchenko
15
M. Bihr
36
P. Akkratum
5
Chamrasamee
33
N. Shimura
9
Ruan Ribeiro Rodrigues
25
C. Otton
11
Bruno
7
Issam Al Sabhi
Dự bị
Johor Darul Takzim FC
19 Stoichkov20 Dani Bolt30 Natxo Insa9 Bérgson1 Christian Abad44 M. Cuesta11 Jairo41 Syamer Kutty4 Afiq Fazail
Port FC
19 Rui Costa1 S. Yos18 Jude Jacob Soonsup-Bell17 S. Ratree14 T. Poeiphimai10 B. Phala40 R. Kemmueang22 Kanitsribumphen20 Marcel Scalese
Cập nhật đội hình lúc 16:32 27/10/2026
Johor Darul Takzim FCThống kêPort FC
61%
Kiểm soát bóng
39%
9
Dứt điểm
0
1
Trúng đích
0
3
Phạt góc
0
6
Phạm lỗi
5
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
1

Johor Darul Takzim FC và Port FC gặp nhau trong bối cảnh cả hai cùng đang chơi tốt. Đội chủ nhà thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, còn Port FC thắng 4 trong 5 lần ra sân gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Sultan Ibrahim Stadium.

Johor Darul Takzim FC: chuỗi 5 trận thắng liên tiếp

Johor Darul Takzim FC bước vào trận đấu với chuỗi thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là phong độ không có kẽ hở, cho thấy đội bóng đang vận hành ổn định và giữ được tâm lý hưng phấn qua từng cuộc đấu.

Chuỗi trận này mang lại lợi thế tinh thần đáng kể. Việc được thi đấu trên sân Sultan Ibrahim Stadium càng giúp đội chủ nhà có thêm điều kiện để duy trì nhịp độ chiến thắng.

Port FC: thắng 4 trong 5 trận gần nhất

Port FC cũng không kém cạnh về phong độ. Đội khách thắng 3 trận gần nhất, trước đó thua 1 trận và thắng trận còn lại trong chuỗi 5 trận. Như vậy, Port FC đã nhanh chóng vượt qua trận thua duy nhất để lấy lại mạch thắng.

Một đội bóng đang thắng liên tiếp 3 trận sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao. Port FC vì thế hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ ngay trên sân khách.

Bức tranh bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Johor Darul Takzim FC đang đứng thứ 6 với 4 điểm. Port FC xếp thứ 15 với 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng này tạo nên sự tương phản với phong độ gần đây của hai đội, khi cả hai đều đang thắng nhiều hơn thua.

Với Johor Darul Takzim FC, một chiến thắng nữa sẽ củng cố vị trí hiện tại và nối dài mạch thắng. Với Port FC, đây là cơ hội để có những điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng, đồng thời tiếp nối đà thăng hoa gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng có phong độ cao, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi độ tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Johor Darul Takzim FC mang theo sự ổn định tuyệt đối của chuỗi 5 trận thắng. Port FC có tinh thần phấn chấn sau 3 chiến thắng liên tiếp.

Bên nào giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu và không để đối thủ tìm thấy nhịp độ thuận lợi sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc so tài này.

Nhận định

Nhìn chung, Johor Darul Takzim FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận thắng, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Port FC không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi cũng đang thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Cuộc so tài giữa hai đội đang vào phom hứa hẹn là một trận đấu cạnh tranh và hấp dẫn.

Johor Darul Takzim FC
5 trận gần nhất
TTTTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
1
Thủng lưới
Port FC
5 trận gần nhất
TTTBT
2
Trận
0-0-2
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima2200+76TT
2Gamba Osaka2200+56TTT
3Vissel Kobe2200+36TT
5SHANGHAI SIPG2110+24HT
6Johor Darul Takzim FC2110+24TH
7Daejeon Citizen2110+14HT
14Pohang Steelers2002-40BB
15Port FC2002-50BB
16Newcastle Jets2002-80BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Johor Darul Takzim FC vs Port FC: Johor Darul Takzim FC ép sân, chưa có bàn thắng
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