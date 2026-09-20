Trực tiếp Juventus vs Atalanta: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Juventus vs Atalanta: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/09/2026 18:07

Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ hơn Atalanta đúng 1 điểm, tạo nên màn so tài đầy toan tính tại vòng đấu trên sân vận động Allianz Stadium.

JuventusvsAtalantaSẮP BẮT ĐẦU • 23:00
  • 23:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Juventus và Atalanta đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:00.

Cập nhật lúc 22:33 20/09/2026

Đội hình chính thức
Juventus
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luciano Spalletti
Atalanta
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Maurizio Sarri
25
Guglielmo Vicario
15
Pierre Kalulu
3
Gleison Bremer
26
Jhon Lucumí
2
Zeki Çelik
22
Weston McKennie
12
Douglas Luiz
7
Francisco Conceição
31
Nicolás González
17
Kerim Alajbegović
9
Randal Kolo Muani
29
Marco Carnesecchi
16
Raoul Bellanova
31
Thomas Kristensen
42
Giorgio Scalvini
47
Lorenzo Bernasconi
10
Lazar Samardžić
19
Franck Kessié
13
Éderson
17
Charles De Ketelaere
90
Nikola Krstović
11
Jonathan Rowe
Dự bị
Juventus
23 Carlo Pinsoglio40 Riccardo Radu4 Federico Gatti6 Lloyd Kelly24 Daniele Rugani8 Teun Koopmeiners99 Grady Makiobo Makiobo43 Filippo Pagnucco29 Pape Matar Sarr
Atalanta
22 Thomas Pompei57 Marco Sportiello23 Sead Kolašinac40 Relja Obrić14 Jacopo Mirra59 Nicola Zalewski70 Gianluca Gaetano99 Eljif Elmas8 Mario Pašalić
Cập nhật đội hình lúc 22:33 20/09/2026

Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trong giai đoạn khởi đầu mùa giải, nơi từng biến động nhỏ về điểm số cũng có thể làm thay đổi cục diện bảng xếp hạng. Cuộc tiếp đón Atalanta trên sân nhà Allianz Stadium vào lúc 23:00 ngày 20/09/2026 mang tính chất bản lề đối với cả hai câu lạc bộ khi khoảng cách giữa họ lúc này chỉ vỏn vẹn đúng 1 điểm.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Đội chủ nhà Juventus hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 7 điểm tích lũy được. Việc duy trì vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng giúp "Bà đầm già" giữ vững thế bám đuổi với nhóm cạnh tranh suất tham dự đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, bất kỳ sự sảy chân nào vào lúc này cũng có thể khiến họ bị nhóm xếp sau vượt lên.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Atalanta xếp thứ 11 với 6 điểm. Dù đứng ở nửa dưới, đội bóng này hoàn toàn có thể vượt qua chính đối thủ nếu giành trọn vẹn điểm số trong chuyến làm khách lần này. Trận đấu vì thế hứa hẹn diễn ra với sự thận trọng tối đa từ cả hai ban huấn luyện.

Tương quan phong độ và màn trình diễn gần đây

Phong độ của Juventus trong 4 trận đấu gần nhất ghi nhận sự tiến triển tích cực. Đội bóng thành Turin đã giành 2 chiến thắng liên tiếp gần đây, sau khi trải qua 1 trận hòa và 1 thất bại trước đó. Sự ổn định dần trở lại giúp Juventus duy trì được nhịp độ thi đấu cần thiết trước thềm trận đánh quan trọng trên sân nhà.

Trong khi đó, Atalanta cũng đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn chệch choạc. Đại diện thành Bergamo đã giành thắng lợi ở cả 2 trận đấu gần nhất, chấm dứt chuỗi 2 trận thua trước đó. Việc giành trọn vẹn chiến thắng ở 2 lần ra sân gần đây giúp tinh thần của các cầu thủ Atalanta lên rất cao trước chuyến hành quân đến sân Allianz Stadium.

Lịch sử đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội phản ánh thế trận vô cùng giằng co. Juventus giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 2 trận trước Atalanta. Sự cân bằng tuyệt đối này cho thấy hai bên luôn là khắc tinh của nhau trong những năm qua.

Với tính chất quan trọng của một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng đang cạnh tranh vị trí sát sao, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và nặng tính chiến thuật. Juventus có lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp độ, trong khi Atalanta sẵn sàng trừng phạt sai lầm để tìm kiếm cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Juventus · 2 thắng1 hòaAtalanta · 2 thắng
12/04/2026
Atalanta
0 - 1
Juventus
JUV
06/02/2026
Tứ kết
Atalanta
3 - 0
Juventus
ATA
27/09/2025
Juventus
1 - 1
Atalanta
Hòa
17/08/2025
Atalanta
1 - 2
Juventus
JUV
10/03/2025
Juventus
0 - 4
Atalanta
ATA
Juventus
5 trận gần nhất
TBHTT
4
Trận
2-1-1
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
4
Thủng lưới
Atalanta
5 trận gần nhất
BBTTT
4
Trận
2-0-2
T-H-B
5
Ghi (TB 1.3)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma5410+1113HTTTT
2Inter5410+713HTTTT
3Lazio5410+513THTTT
7Frosinone4211+37HTTB
8Juventus4211+27BHTT
9Sassuolo521207BTHTB
10Napoli4202+16TBBT
11Atalanta420206BBTT
12Lecce4202-26TBBT
Tình hình lực lượng
Juventus
J. Boga (Muscle Injury)
J. Cabal (Thigh Injury)
J. Ekhator (Muscle Injury)
K. Grabara (Knee Injury)
M. Locatelli (Knee Injury)
A. Milik (Inactive)
K. Thuram (Knee Injury)
K. Yildiz (Foot Injury)
Atalanta
I. Hien (Muscle Injury)
O. Kossounou (Thigh Injury)
K. Sulemana (Knee Injury)
I. Hien (Muscle Injury)
O. Kossounou (Thigh Injury)
K. Sulemana (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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