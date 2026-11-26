TRỰC TIẾP Trực tiếp Juventus vs Omonia Nicosia: Juventus dẫn 3-1 Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 10 điểm. Đội bóng thành Turin tiếp Omonia Nicosia lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Allianz Stadium.

Juventus 3 - 1 Omonia Nicosia Hiệp 2 — phút 69' 69' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Juventus 3 - 1 Omonia Nicosia.

66' Thay người Phút 66' (Juventus): Teun Koopmeiners vào sân thay Douglas Luiz Soares.

66' Thay người Phút 66' (Juventus): Nick Woltemade vào sân thay Jeff Ekhator.

66' Thay người Phút 66' (Juventus): Weston McKennie vào sân thay Jhon Lucumi.

61' Juventus ép sân Cầm bóng: Juventus 66% - 34% Omonia Nicosia, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 3 - 4.

59' Thay người Phút 59' (Omonia Nicosia): Luuk Brouwers vào sân thay panagiotis andreou.

59' Thay người Phút 59' (Omonia Nicosia): Jure Balkovec vào sân thay Loïc Nego.

49' Juventus ép sân Cầm bóng: Juventus 61% - 39% Omonia Nicosia, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 3 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Juventus): Zeki Çelik vào sân thay Juan Cabal.

45' Thay người Phút 45' (Omonia Nicosia): Loïs Diony vào sân thay Andronikos Kakoullis.

45' Thay người Phút 45' (Omonia Nicosia): Ewandro vào sân thay Florin Tănase.

43' BÀN THẮNG! Juventus (2-1) Phút 43': Jeff Ekhator (Juventus) lập công (kiến tạo: Francisco Conceicao). Tỷ số: 2 - 1.

37' Juventus ép sân Cầm bóng: Juventus 61% - 39% Omonia Nicosia, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 2.

37' BÀN THẮNG! Juventus (1-1) Phút 37': Andrea Cambiaso (Juventus) lập công (kiến tạo: Francisco Conceicao). Tỷ số: 1 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': Jhon Lucumi (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Juventus ép sân Cầm bóng: Juventus 61% - 39% Omonia Nicosia, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

15' BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (0-1) Phút 15': Lubomír Šatka (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: Muamer Tanković). Tỷ số: 0 - 1.

13' Juventus ép sân Cầm bóng: Juventus 64% - 36% Omonia Nicosia, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

10' Thẻ vàng Phút 10': Florin Tănase (Omonia Nicosia) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón Omonia Nicosia.

Cập nhật lúc 04:27 27/11/2026

Đội hình chính thức Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Spalletti Omonia Nicosia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Berg 33 Neto 6 L. Kelly 4 F. Gatti 26 J. Lucumí 32 J. Cabal 20 A. Cambiaso 12 Douglas Luiz 7 Francisco Conceição 29 P. Sarr 13 J. Boga 18 J. Ekhator 1 T. Kaminski 77 L. Négo 5 S. Coulibaly 37 Ľ. Šatka 93 J. Duverne 74 P. Andreou 14 M. Marić 22 M. Tankovic 17 F. Tănase 7 J. Montnor 9 A. Kakoullis Dự bị Juventus 3 Bremer 2 Z. Çelik 17 Kerim-Sam Alajbegović 47 A. Durmiši 9 R. Kolo Muani 8 Koopmeiners 22 W. McKennie 51 A. Merola 23 C. Pinsoglio Omonia Nicosia 27 S. Simič 78 Pantelis Michail 99 L. Diony 11 Ewandro 92 C. Panagiotis 20 L. Brouwers 29 J. Balkovec 40 Fabiano 85 A. Neophytou Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

Juventus Thống kê Omonia Nicosia 66% Kiểm soát bóng 34% 17 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 4 5 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 10 điểm. Trận tiếp Omonia Nicosia, đội đứng hạng 18 với 6 điểm, diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Allianz Stadium và là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Juventus giữ vị trí trong nhóm đầu

Với 10 điểm và hạng 5, Juventus đang nằm ở vùng thuận lợi của bảng xếp hạng. Họ hơn Omonia Nicosia 4 điểm và cách đối thủ 13 bậc. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau trên bảng xếp hạng.

Chơi trên sân nhà, Juventus có lý do để tin vào khả năng duy trì vị thế. Mỗi điểm số trong giai đoạn này đều góp phần quyết định đội bóng có tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu hay không.

Phong độ: Juventus nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Juventus thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc bằng chiến thắng, một tín hiệu tích cực trước cuộc tiếp đón này. Chuỗi kết quả cho thấy đội bóng thành Turin giữ được sự ổn định, dù chưa thể coi là hoàn hảo.

Omonia Nicosia có phong độ kém ổn định hơn. Họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu mới nhất của đội khách là một kết quả hòa, sau chuỗi những kết quả đan xen thắng và thua.

Điểm then chốt của trận đấu

Thế trận có thể phụ thuộc vào cách Juventus tận dụng lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Một khởi đầu tập trung sẽ giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ, trong khi Omonia Nicosia cần giữ được sự chắc chắn để tìm cơ hội trong những tình huống chuyển trạng thái.

Đối với Omonia Nicosia, 6 điểm và vị trí thứ 18 khiến mỗi trận đấu đều có giá trị lớn. Chuỗi kết quả thắng thua đan xen cho thấy đội khách có thể gây khó khăn cho đối thủ, nhưng họ chưa tạo được mạch kết quả liên tục.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Juventus được đánh giá nhỉnh hơn trước Omonia Nicosia. Đội chủ nhà có thêm lợi thế khi thi đấu tại Allianz Stadium. Tuy vậy, chuỗi kết quả của Omonia Nicosia cho thấy đội khách vẫn có thể tạo ra thử thách nếu Juventus thiếu tập trung.

Juventus 5 trận gần nhất T H T T B 4 Trận 3-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.8) 4 Thủng lưới Omonia Nicosia 5 trận gần nhất H T B T B 8 Trận 4-1-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T 4 Union St. Gilloise 4 3 1 0 +8 10 T T H T 5 Juventus 4 3 1 0 +7 10 T H T T 6 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 17 Rennes 4 1 3 0 +1 6 H H T H 18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6 B B T T 19 Torreense 4 2 0 2 -2 6 T B B T … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Juventus ✚ N. Gonzalez (Calf Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ P. Kalulu (Hamstring Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ D. Rugani (Off the roster) ✚ K. Thuram (Knee Injury) ✚ K. Yildiz (Foot Injury) Omonia Nicosia ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Inactive)