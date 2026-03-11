TRỰC TIẾP Trực tiếp Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen: Kashiwa Reysol nhân đôi cách biệt Kashiwa Reysol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 4 điểm, và sẽ tiếp Daejeon Citizen trên sân nhà lúc 17:00 ngày 03/11/2026.

Kashiwa Reysol 2 - 0 Daejeon Citizen Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kashiwa Reysol 2 - 0 Daejeon Citizen.

88' Thay người Phút 88' (Kashiwa Reysol): Hiromu Mitsumaru vào sân thay Yoshio Koizumi.

88' Thay người Phút 88' (Kashiwa Reysol): Yusei Yamanouchi vào sân thay Tojiro Kubo.

82' Thay người Phút 82' (Daejeon Citizen): Joo Min-Kyu vào sân thay Jeong Jae-hee.

82' Thay người Phút 82' (Kashiwa Reysol): Yusuke Segawa vào sân thay Hinata Yamauchi.

79' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 54% - 46% Daejeon Citizen, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 10 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 6.

72' Thay người Phút 72' (Daejeon Citizen): Gustav Ludwigson vào sân thay João Victor.

65' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 54% - 46% Daejeon Citizen, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 8 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 4.

65' Thay người Phút 65' (Daejeon Citizen): Seo Jin-Su vào sân thay Diogo Oliveira.

65' Thay người Phút 65' (Daejeon Citizen): Kang Yun-sung vào sân thay Kim Jun-Beom.

62' Thay người Phút 62' (Kashiwa Reysol): Kenshin Yuba vào sân thay Keita Endo.

62' Thay người Phút 62' (Kashiwa Reysol): Mao Hosoya vào sân thay Shota Fujio.

57' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (2-0) Phút 57': Shota Fujio (Kashiwa Reysol) lập công (kiến tạo: Nobuteru Nakagawa). Tỷ số: 2 - 0.

53' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 56% - 44% Daejeon Citizen, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 2.

47' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (1-0) Phút 47': Keita Endo (Kashiwa Reysol) lập công (kiến tạo: Tojiro Kubo). Tỷ số: 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Daejeon Citizen): Anton Krivotsyuk vào sân thay Kim Min-duk.

40' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 55% - 45% Daejeon Citizen, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

27' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 64% - 36% Daejeon Citizen, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 1 - 1.

27' Thẻ vàng Phút 27': Nobuteru Nakagawa (Kashiwa Reysol) nhận thẻ vàng (Foul).

14' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 58% - 42% Daejeon Citizen, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

7' Thẻ vàng Phút 7': Riki Harakawa (Kashiwa Reysol) nhận thẻ vàng (Dissent).

0' Trận đấu bắt đầu Kashiwa Reysol tiếp đón Daejeon Citizen.

Cập nhật lúc 18:47 03/11/2026

Đội hình chính thức Kashiwa Reysol Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Rodríguez Daejeon Citizen Sơ đồ 4-4-2 · HLV Hwang Sun-Hong 29 K. Nagai 42 W. Harada 4 T. Koga 26 D. Sugioka 24 T. Kubo 39 N. Nakagawa 40 R. Harakawa 5 K. Endo 8 Y. Koizumi 87 H. Yamauchi 15 S. Fujio 1 Lee Chang-Geun 13 Kim Jin-Ya 3 Kim Min-Duk 4 Jo Seong-Kwon 2 Park Kyu-Hyun 77 João Victor 30 Kim Bong-Soo 44 Lee Soon-Min 27 Jeong Jae-Hee 9 Diogo de Oliveira 14 Kim Jun-Bum Dự bị Kashiwa Reysol 9 M. Hosoya 16 K. Yuruki 44 K. Yuba 32 Y. Yamanouchi 20 Y. Segawa 2 H. Mitsumaru 25 R. Kojima 64 Ryo Igarashi 13 T. Inukai Daejeon Citizen 19 Seo Jin-Su 41 Park Byung-chan 17 G. Ludwigson 16 Lee Myung-Jae 25 Lee Jun-Seo 98 A. Krivotsyuk 33 Kim Moon-Hwan 31 Kim Min-Soo 6 Kang Yun-Sung Cập nhật đội hình lúc 16:32 03/11/2026

Kashiwa Reysol Thống kê Daejeon Citizen 54% Kiểm soát bóng 46% 15 Dứt điểm 4 8 Trúng đích 1 10 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 6

Kashiwa Reysol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 4 điểm. Họ tiếp Daejeon Citizen, đội đứng hạng 9 và cũng có 4 điểm, tại Sankyo Frontier Kashiwa Stadium lúc 17:00 ngày 03/11/2026. Hai đội chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng nên kết quả trận này có thể làm thay đổi thứ bậc của cả hai.

Kashiwa Reysol: bám sát nhóm đầu bằng phong độ ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Kashiwa Reysol thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp họ giữ vị trí thứ 7, nằm trong nhóm đang theo sát cuộc đua phía trên.

Đáng chú ý, trận gần nhất của đội chủ nhà là một chiến thắng. Trước đó họ hòa, rồi thắng, hòa, và trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận là thất bại. Như vậy, Kashiwa Reysol không thua trong 4 trận gần nhất, một nền tảng đáng kể khi bước vào cuộc tiếp đón này.

Daejeon Citizen: chuỗi kết quả khó đoán nhưng không dễ bị đánh bại

Daejeon Citizen cũng thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận sau 5 lượt gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ tự các kết quả. Đội khách vừa có một trận hòa, trước đó thua một trận rồi thắng liên tiếp hai trận, và cuối chuỗi là một trận hòa.

Hai chiến thắng liên tiếp trong chuỗi 5 trận cho thấy Daejeon Citizen có khả năng tạo ra mạch kết quả tốt. Tuy nhiên, họ chưa giữ được sự đều đặn đó ở những lượt gần nhất, khi vừa có một trận hòa và một trận thua.

Thứ hạng sát nhau, áp lực đặt lên cả hai

Kashiwa Reysol đứng hạng 7 và Daejeon Citizen đứng hạng 9, cả hai cùng có 4 điểm. Khoảng cách sít sao này khiến trận đấu mang màu sắc của một cuộc cạnh tranh trực tiếp ở nhóm giữa phía trên bảng xếp hạng.

Với Kashiwa Reysol, thi đấu trên sân nhà là cơ hội để củng cố vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Daejeon Citizen, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ giữ nhịp trong nhóm cạnh tranh.

Điểm then chốt về chiến thuật

Phong độ của hai đội gần như tương đồng về số trận thắng, hòa, thua. Vì vậy, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự tập trung và tính kỷ luật trong từng pha tranh chấp.

Kashiwa Reysol cần duy trì mạch không thua gần đây và tận dụng lợi thế sân nhà.

Daejeon Citizen cần bảo đảm sự chắc chắn khi không có bóng và tận dụng cơ hội khi chúng xuất hiện, như cách họ từng thắng liên tiếp hai trận.

Cả hai đội đều khó mất tập trung khi cách biệt thứ hạng chỉ là hai bậc và điểm số bằng nhau.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội có phong độ gần như cân bằng. Kashiwa Reysol nhỉnh hơn về thứ hạng và có chuỗi 4 trận không thua gần nhất, cộng thêm lợi thế sân nhà. Daejeon Citizen có khả năng gây khó khăn nếu giữ được sự ổn định. Một trận đấu chặt chẽ, nhiều tranh chấp là kịch bản hợp lý nhất khi hai đội cùng muốn giữ vị trí trong nhóm đầu.

Kashiwa Reysol 5 trận gần nhất T H T H B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Daejeon Citizen 5 trận gần nhất H B T T H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 2 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T … 6 Kyoto Sanga 3 2 0 1 +3 6 T T B 7 Kashiwa Reysol 3 1 1 1 +3 4 H T B 8 SHANGHAI SIPG 3 1 1 1 +1 4 B H T 9 Daejeon Citizen 3 1 1 1 0 4 B H T 10 Jeonbuk Motors 3 1 1 1 -1 4 H B T …