TRỰC TIẾP Trực tiếp Kauno Žalgiris vs Riga: Kauno Žalgiris nhân đôi cách biệt Kauno Žalgiris tiếp Riga, đối thủ đang xếp trên mình tới 17 bậc trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Darius and Girėnas, nơi chủ nhà cần một kết quả để cải thiện bức tranh điểm số.

Kauno Žalgiris 2 - 0 Riga Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kauno Žalgiris 2 - 0 Riga.

88' Thay người Phút 88' (Kauno Žalgiris): Anton Tolordava vào sân thay Joris Moutachy.

87' Thẻ vàng Phút 87': Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kauno Žalgiris 54% - 46% Riga, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 9 - 16, cứu thua 3 - 6.

83' Thay người Phút 83' (Kauno Žalgiris): Lirim Kastrati vào sân thay Motiejus Burba.

83' Thay người Phút 83' (Kauno Žalgiris): Marko Konatar vào sân thay Nosa Iyobosa Edokpolor.

75' Thay người Phút 75' (Kauno Žalgiris): Ivan Fiolić vào sân thay Gabriel Debeljuh.

75' Thay người Phút 75' (Kauno Žalgiris): Renan Oliveira vào sân thay Yukiyoshi Karashima.

73' Thay người Phút 73' (Riga): Abdulrahman Taiwo vào sân thay Salah-Edine Oulad M'hand.

73' Thay người Phút 73' (Riga): Paulo Eduardo Ferreira Godinho vào sân thay Raivis Jurkovskis.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kauno Žalgiris 51% - 49% Riga, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 2 - 2.

61' BÀN THẮNG! Kauno Žalgiris (2-0) Phút 61': Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kauno Žalgiris 46% - 54% Riga, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 2 - 2.

58' Thay người Phút 58' (Riga): Muhammed Badammosi vào sân thay Reginaldo Ramires De Oliveira Albertino.

58' Thay người Phút 58' (Riga): Ahmed Ankrah vào sân thay Raki Aouani.

56' BÀN THẮNG! Kauno Žalgiris (1-0) Phút 56': Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) lập công (kiến tạo: Leon Krekovic). Tỷ số: 1 - 0.

48' Riga ép sân Cầm bóng: Kauno Žalgiris 41% - 59% Riga, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 2 - 1.

47' Thẻ vàng Phút 47': Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+7' Thay người Phút 45+7' (Riga): Frenks Dāvids Orols vào sân thay Ferreira caio.

45+4' Thẻ đỏ Phút 45+4': Kenan Pirić (Riga) nhận thẻ đỏ.

45+3' VAR Phút 45+3': Card upgrade confirmed — Kenan Pirić (Riga).

40' Thẻ đỏ Phút 40': Iago Siqueira (Riga) nhận thẻ đỏ.

36' Riga ép sân Cầm bóng: Kauno Žalgiris 38% - 62% Riga, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 2 - 0.

24' Riga ép sân Cầm bóng: Kauno Žalgiris 38% - 62% Riga, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 0.

19' Thẻ vàng Phút 19': Iago Siqueira (Riga) nhận thẻ vàng (Handball).

12' Riga ép sân Cầm bóng: Kauno Žalgiris 35% - 65% Riga, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Kauno Žalgiris tiếp đón Riga.

Cập nhật lúc 02:43 27/11/2026

Đội hình chính thức Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Ž. Sopić Riga Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Didier Zanetti 55 Švedkauskas 45 J. Moutachy 77 R. Lekiatas 23 A. Hernández 37 N. Edokpolor 8 Y. Karashima 24 M. Burba 20 A. Kalik 14 V. Slivka 9 L. Kreković 27 G. Debeljuh 12 K. Pirić 23 M. Toņiševs 21 B. Musah 5 K. Wassom 13 R. Jurkovskis 4 O. Galo 11 Caio 18 Oulad M'Hand 8 Iago Siqueira Augusto 7 R. Aouani 10 Reginaldo Ramires Dự bị Kauno Žalgiris 32 Baldassarra 17 I. Fiolić 33 M. Konatar 22 D. Mikelionis 19 Renan Oliveira 10 G. Sirgedas 3 A. Tolordava 74 Adomas Užkurnys 47 Vėjas Pocius Riga 25 A. Taiwo 17 A. Salazar 6 C. Saco 15 Samuel Pedro 91 F. Orols 44 M. Kazainis 22 M. Diop 33 Paulo 34 Černomordijs Cập nhật đội hình lúc 00:19 27/11/2026

Kauno Žalgiris Thống kê Riga 54% Kiểm soát bóng 46% 13 Dứt điểm 8 7 Trúng đích 3 4 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 16 4 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 6

Kauno Žalgiris bước vào trận tiếp Riga với vai trò đội yếu thế hơn rõ rệt. Chủ nhà đang đứng thứ 36 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm nào, trong khi Riga ở vị trí thứ 19 với 3 điểm. Khoảng cách 17 bậc cho thấy thử thách đang chờ đội bóng Lithuania.

Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân vận động Darius and Girėnas.

Chủ nhà chưa tìm được điểm tựa

Trong 5 trận gần nhất, Kauno Žalgiris thua 3 trận, thắng 1 trận và hòa 1 trận. Chuỗi kết quả tính từ trận mới nhất trở về trước là thua, thua, thắng, hòa, thua. Như vậy, đội chủ nhà đang thua ở cả hai lượt đấu gần đây nhất.

Việc đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ. Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà là yếu tố mà Kauno Žalgiris có thể tận dụng để tìm lại sự tự tin và cải thiện hình ảnh sau chuỗi trận không thuận lợi.

Riga nhỉnh hơn nhưng chưa thật ổn định

Riga có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, song phong độ của họ chưa phải là một chuỗi thăng hoa. Trong 4 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại.

Nói cách khác, Riga có 3 điểm trên bảng xếp hạng và đang chiếm ưu thế về vị trí. Tuy nhiên, hai trận hòa trong chuỗi gần đây cho thấy họ chưa thể kết thúc các trận đấu một cách dứt điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Chênh lệch trên bảng xếp hạng nghiêng hẳn về Riga, nhưng phong độ gần đây của hai đội không cách biệt quá lớn. Cả hai cùng nếm thất bại ở trận mới nhất, và đều chưa tạo được mạch kết quả tích cực.

Với Kauno Žalgiris, bài toán đầu tiên là giữ vững sự chắc chắn để không sớm rơi vào thế khó, sau đó tận dụng lợi thế sân nhà. Với Riga, thử thách nằm ở việc biến vị thế cao hơn thành kết quả cụ thể trước một đối thủ đang cần điểm số.

Nhận định

Xét về vị trí và điểm số, Riga được đánh giá nhỉnh hơn. Chủ nhà Kauno Žalgiris đang chịu sức ép lớn khi chưa có điểm nào và phong độ gần đây không tốt. Tuy vậy, chuỗi kết quả chưa ổn định của đội khách vẫn để ngỏ cơ hội cho chủ nhà tạo ra một trận đấu cạnh tranh trên sân Darius and Girėnas.

Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất B B T H B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 11 Thủng lưới Riga 5 trận gần nhất B H H T 9 Trận 4-5-0 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 18 Gent 3 1 1 1 -1 4 H B T 19 Riga 3 0 3 0 0 3 H H H 20 FC Thun 3 1 0 2 0 3 T B B … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … 35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 -5 0 B B B 36 Kauno Žalgiris 3 0 0 3 -10 0 B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại