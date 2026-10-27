Trực tiếp Kyoto Sanga vs Newcastle Jets: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Kyoto Sanga vs Newcastle Jets: Đội hình xuất phát

Văn Thể27/10/2026 12:15

Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 3 điểm. Họ tiếp Newcastle Jets, đội hạng 16, lúc 17:00 ngày 27/10/2026.

Kyoto SangavsNewcastle JetsSẮP BẮT ĐẦU • 17:00
  • 17:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Kyoto Sanga và Newcastle Jets đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17:00.

Cập nhật lúc 16:32 27/10/2026

Đội hình chính thức
Kyoto Sanga
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV R. Popović
Newcastle Jets
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mark Milligan
90
Halls
43
Weverton
5
H. Tawiah
62
T. Shichi
25
Yoon Sung-Jun
10
S. Fukuoka
6
João Pedro
44
K. Sato
11
Marco Túlio
38
Everton
9
Rafael Elias
1
J. Delianov
22
Bertolissio
5
Shaughnessy
39
T. Aquilina
23
D. Wilmering
14
M. Burgess
11
J. Lolley
6
Z. Schreiber
27
Julian Recchia
43
Bertoncello
8
P. Wood
Dự bị
Kyoto Sanga
77 H. Arai40 Y. Ishida24 H. Morooka93 S. Nagasawa15 K. Nagata48 R. Nakano7 M. Okugawa1 G. Ota29 Ko Sakai
Newcastle Jets
9 N. Vergos52 Nicholas Badolato40 J. Baylis46 E. Debono28 W. Dobson54 J. Goodwin2 A. Grant64 Jesse Hill24 A. Nunes
Cập nhật đội hình lúc 16:32 27/10/2026

Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Newcastle Jets là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế đó. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Sanga Stadium by Kyocera. Hiện Kyoto Sanga đứng hạng 9 với 3 điểm, còn Newcastle Jets đứng hạng 16 với 0 điểm.

Kyoto Sanga giữ lợi thế ở nửa trên bảng xếp hạng

Với 3 điểm, Kyoto Sanga đang có vị trí tốt hơn hẳn đối thủ. Khoảng cách 7 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau, một bên bám sát nhóm đầu, một bên còn ở phía dưới.

Trước mặt Kyoto Sanga là cơ hội để giữ nhịp trên sân nhà. Thắng sẽ giúp họ duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên trong cuộc đua tốp đầu.

Phong độ: Kyoto Sanga chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Kyoto Sanga thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua và một trận thắng.

Đây là chuỗi kết quả chưa thực sự thuyết phục. Dù vậy, hai trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy Kyoto Sanga vẫn đang giữ được sự chắc chắn nhất định.

Newcastle Jets cần tìm lại niềm tin

Phong độ của Newcastle Jets còn kém hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách không có trận thắng nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Hai trận mới nhất đều là hòa, nhưng trước đó họ thua liên tiếp 3 trận.

Đứng hạng 16 với 0 điểm, Newcastle Jets đang ở vị trí khó khăn. Chuyến làm khách này đòi hỏi họ phải thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng có hai trận hòa liên tiếp gần nhất, nhưng bức tranh tổng thể lại khác nhau. Kyoto Sanga có một trận thắng trong 5 trận gần nhất, còn Newcastle Jets chưa thắng trận nào.

Lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và phong độ nhỉnh hơn giúp Kyoto Sanga được đánh giá nhỉnh hơn trước trận. Tuy vậy, chuỗi kết quả của đội chủ nhà vẫn chưa ổn định, nên họ cần nghiêm túc ngay từ đầu để không bỏ lỡ cơ hội bám sát nhóm đầu.

Nhận định

Nhìn chung, Kyoto Sanga là bên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn: thứ hạng cao hơn, phong độ khá hơn và được chơi trên sân nhà. Newcastle Jets cần một màn trình diễn thật tập trung để cải thiện kết quả. Trận đấu vì thế là phép thử cho tham vọng của đội chủ nhà trong cuộc đua tốp đầu.

Kyoto Sanga
5 trận gần nhất
HHBTB
2
Trận
1-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
1
Thủng lưới
Newcastle Jets
5 trận gần nhất
HHBBB
2
Trận
0-0-2
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima2200+76TT
2Gamba Osaka2200+56TTT
3Vissel Kobe2200+36TT
8Kashiwa Reysol2101+33TB
9Kyoto Sanga210103TB
10Jeonbuk Motors2101-13BT
15Port FC2002-50BB
16Newcastle Jets2002-80BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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