TRỰC TIẾP Trực tiếp Kyoto Sanga vs Newcastle Jets: Newcastle Jets mở tỷ số Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 3 điểm. Họ tiếp Newcastle Jets, đội hạng 16, lúc 17:00 ngày 27/10/2026.

Kyoto Sanga 0 - 1 Newcastle Jets Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kyoto Sanga 0 - 1 Newcastle Jets.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kyoto Sanga 49% - 51% Newcastle Jets, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 3.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Kyoto Sanga 45% - 55% Newcastle Jets, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

21' Thẻ vàng Phút 21': João Pedro (Kyoto Sanga) nhận thẻ vàng (Foul).

13' BÀN THẮNG! Newcastle Jets (0-1) Phút 13': Patrick Wood (Newcastle Jets) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

12' Newcastle Jets ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 41% - 59% Newcastle Jets, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

8' VAR Phút 8': Phạt đền được công nhận — Zane Schreiber (Newcastle Jets).

0' Trận đấu bắt đầu Kyoto Sanga tiếp đón Newcastle Jets.

Cập nhật lúc 17:45 27/10/2026

Đội hình chính thức Kyoto Sanga Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV R. Popović Newcastle Jets Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mark Milligan 90 Halls 43 Weverton 5 H. Tawiah 62 T. Shichi 25 Yoon Sung-Jun 10 S. Fukuoka 6 João Pedro 44 K. Sato 11 Marco Túlio 38 Everton 9 Rafael Elias 1 J. Delianov 22 Bertolissio 5 Shaughnessy 39 T. Aquilina 23 D. Wilmering 14 M. Burgess 11 J. Lolley 6 Z. Schreiber 27 Julian Recchia 43 Bertoncello 8 P. Wood Dự bị Kyoto Sanga 77 H. Arai 40 Y. Ishida 24 H. Morooka 93 S. Nagasawa 15 K. Nagata 48 R. Nakano 7 M. Okugawa 1 G. Ota 29 Ko Sakai Newcastle Jets 9 N. Vergos 52 Nicholas Badolato 40 J. Baylis 46 E. Debono 28 W. Dobson 54 J. Goodwin 2 A. Grant 64 Jesse Hill 24 A. Nunes Cập nhật đội hình lúc 16:32 27/10/2026

Kyoto Sanga Thống kê Newcastle Jets 49% Kiểm soát bóng 51% 6 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 3

Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Newcastle Jets là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế đó. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Sanga Stadium by Kyocera. Hiện Kyoto Sanga đứng hạng 9 với 3 điểm, còn Newcastle Jets đứng hạng 16 với 0 điểm.

Kyoto Sanga giữ lợi thế ở nửa trên bảng xếp hạng

Với 3 điểm, Kyoto Sanga đang có vị trí tốt hơn hẳn đối thủ. Khoảng cách 7 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau, một bên bám sát nhóm đầu, một bên còn ở phía dưới.

Trước mặt Kyoto Sanga là cơ hội để giữ nhịp trên sân nhà. Thắng sẽ giúp họ duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên trong cuộc đua tốp đầu.

Phong độ: Kyoto Sanga chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Kyoto Sanga thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua và một trận thắng.

Đây là chuỗi kết quả chưa thực sự thuyết phục. Dù vậy, hai trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy Kyoto Sanga vẫn đang giữ được sự chắc chắn nhất định.

Newcastle Jets cần tìm lại niềm tin

Phong độ của Newcastle Jets còn kém hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách không có trận thắng nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Hai trận mới nhất đều là hòa, nhưng trước đó họ thua liên tiếp 3 trận.

Đứng hạng 16 với 0 điểm, Newcastle Jets đang ở vị trí khó khăn. Chuyến làm khách này đòi hỏi họ phải thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng có hai trận hòa liên tiếp gần nhất, nhưng bức tranh tổng thể lại khác nhau. Kyoto Sanga có một trận thắng trong 5 trận gần nhất, còn Newcastle Jets chưa thắng trận nào.

Lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và phong độ nhỉnh hơn giúp Kyoto Sanga được đánh giá nhỉnh hơn trước trận. Tuy vậy, chuỗi kết quả của đội chủ nhà vẫn chưa ổn định, nên họ cần nghiêm túc ngay từ đầu để không bỏ lỡ cơ hội bám sát nhóm đầu.

Nhận định

Nhìn chung, Kyoto Sanga là bên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn: thứ hạng cao hơn, phong độ khá hơn và được chơi trên sân nhà. Newcastle Jets cần một màn trình diễn thật tập trung để cải thiện kết quả. Trận đấu vì thế là phép thử cho tham vọng của đội chủ nhà trong cuộc đua tốp đầu.

Kyoto Sanga 5 trận gần nhất H H B T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 1 Thủng lưới Newcastle Jets 5 trận gần nhất H H B B B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Vissel Kobe 2 2 0 0 +3 6 T T … 8 Kashiwa Reysol 2 1 0 1 +3 3 T B 9 Kyoto Sanga 2 1 0 1 0 3 T B 10 Jeonbuk Motors 2 1 0 1 -1 3 B T … 15 Port FC 2 0 0 2 -5 0 B B 16 Newcastle Jets 2 0 0 2 -8 0 B B