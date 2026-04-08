TRỰC TIẾP Trực tiếp Larne vs Iberia 1999: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Larne chạm trán Iberia 1999 tại UEFA Europa League trên sân Inver Park; thông tin đáng chú ý trước trận là thời gian thi đấu và địa điểm tổ chức.

Larne 0 - 0 Iberia 1999 Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Chris Gallagher () nhận thẻ vàng.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Larne 47 - 53 Iberia 1999, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 8.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Larne 45 - 55 Iberia 1999, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3.

13' Iberia 1999 ép sân Cầm bóng: Larne 36 - 64 Iberia 1999, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

11' Thẻ vàng Phút 11': Tomas Cosgrove () nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Larne tiếp đón Iberia 1999.

Cập nhật lúc 02:47 05/08/2026

Đội hình chính thức Larne Sơ đồ 4-3-3 Iberia 1999 Sơ đồ 4-3-3 1 Rohan Ferguson 23 Tomas Cosgrove 26 Dan Bent 3 Matt Ridley 4 Aaron Donnelly 15 Ronan Doherty 6 Chris Gallagher 11 Sean Graham 25 Dylan Sloan 45 Montel Gibson 30 Matthew Lusty 31 Giorgi Makaridze 40 Giorgi Kobuladze 4 Vahid Selimovic 25 Aleksandre Amisulashvili 5 Jemali-Giorgi Jinjolava 8 Bakar Kardava 6 Nikoloz Dadiani 27 Giorgi Kutsia 10 Zviad Natchkebia 19 Nika Sikharulashvili 11 Andria Bartishvili Dự bị Larne 2 Logan Wallace 7 Conor McKendry 9 Paul O'Neill 14 Benji Magee 16 Jacob Carney 17 Josh Ukek 19 Kevin O'Hara 22 Jordan McEneff 47 James Simpson Iberia 1999 1 Tornike Megrelishvili 9 Amiran Dzagania 14 Ibrahim Alhassan 17 Stephen Ende 23 Eldar Kuliyev 29 Lado Chikhradze 30 Nikoloz Botchorishvili 39 Giorgi Tchanturia Cập nhật đội hình lúc 01:24 05/08/2026

Larne Thống kê Iberia 1999 47% Kiểm soát bóng 53% 5 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Larne sẽ đối đầu Iberia 1999 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 05/08/2026 tại sân vận động Inver Park.

Đây là cuộc chạm trán được chờ đợi trong bối cảnh hai đội hướng đến mục tiêu tạo lợi thế trên sân đấu của Larne. Tuy nhiên, những dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, vị trí, thành tích đối đầu, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.

Những điểm chưa thể kết luận

Chưa có đủ thông tin để đánh giá chính xác xu hướng thi đấu của Larne và Iberia 1999, cũng như khả năng kiểm soát thế trận của mỗi đội. Vì vậy, các nhận định về hiệu quả tấn công, độ chắc chắn trong phòng ngự hoặc phương án tiếp cận trận đấu cần được chờ thêm thông tin chính thức.

Tương tự, chưa thể xác định cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật hay những điểm nóng chuyên môn có thể quyết định cục diện. Việc không đưa ra dự đoán tỷ số là cần thiết khi các dữ kiện quan trọng trước trận chưa đầy đủ.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Lợi thế sân nhà của Larne là yếu tố bối cảnh đáng chú ý khi trận đấu được tổ chức tại Inver Park. Dù vậy, địa điểm thi đấu không đủ để xác định đội chiếm ưu thế nếu thiếu các thông tin về phong độ và lực lượng của hai bên.

Nhìn chung, cuộc đối đầu giữa Larne và Iberia 1999 sẽ được định hình bởi cách hai đội nhập cuộc và khả năng tận dụng những thời điểm quyết định. Những cập nhật về đội hình, phong độ và chiến thuật trước giờ bóng lăn sẽ giúp bức tranh chuyên môn trở nên rõ ràng hơn.

Larne 5 trận gần nhất B B T T Iberia 1999 5 trận gần nhất H B H T

Tình hình lực lượng Larne ✚ Conor McKendry (Red Card Suspension) ✚ Paul O'Neill (Red Card Suspension) ✚ Aaron Donnelly (Red Card Suspension) Iberia 1999 ✚ Vakho Bedoshvili (Unknown Injury)