TRỰC TIẾP Trực tiếp Lask Linz vs Slovan Bratislava: Lask Linz nới rộng cách biệt 4-0 Cả hai đội đều đang có phong độ cao, với Lask Linz thắng 4 và Slovan Bratislava thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 04/11/2026.

Lask Linz 4 - 0 Slovan Bratislava Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lask Linz 4 - 0 Slovan Bratislava.

88' Lask Linz ép sân Cầm bóng: Lask Linz 58% - 42% Slovan Bratislava, dứt điểm 26 - 7 (trúng đích 10 - 5), phạt góc 7 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 5 - 5.

81' Thay người Phút 81' (Lask Linz): Alessandro Schöpf vào sân thay Sascha Horvath.

76' Lask Linz ép sân Cầm bóng: Lask Linz 59% - 41% Slovan Bratislava, dứt điểm 24 - 4 (trúng đích 10 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 5.

75' Thay người Phút 75' (Lask Linz): Christoph Lang vào sân thay Moses Usor.

75' Thay người Phút 75' (Slovan Bratislava): Tigran·Barseghyan vào sân thay Andraž Šporar.

75' Thay người Phút 75' (Slovan Bratislava): Peter·Pokorny vào sân thay Cristian Martínez.

63' Thay người Phút 63' (Lask Linz): Daniel Elfadli vào sân thay Xavier Mbuyamba.

63' Thay người Phút 63' (Lask Linz): Krystof Danek vào sân thay Robert Ljubicic.

63' Thay người Phút 63' (Lask Linz): Sasa Kalajdzic vào sân thay Samuel Adeniran.

63' Thay người Phút 63' (Slovan Bratislava): Leo Hofstadter vào sân thay Alexej Maroš.

62' Lask Linz ép sân Cầm bóng: Lask Linz 61% - 39% Slovan Bratislava, dứt điểm 18 - 4 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 0 - 7, cứu thua 2 - 2.

50' Lask Linz ép sân Cầm bóng: Lask Linz 60% - 40% Slovan Bratislava, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 1 - 2.

48' BÀN THẮNG! Lask Linz (4-0) Phút 48': Samuel Adeniran (Lask Linz) lập công (kiến tạo: Sascha Horvath). Tỷ số: 4 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Slovan Bratislava): Sandro Cruz vào sân thay Kevin Wimmer.

44' BÀN THẮNG! Lask Linz (3-0) Phút 44': Robert Ljubicic (Lask Linz) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

37' BÀN THẮNG! Lask Linz (2-0) Phút 37': Kasper Jorgensen (Lask Linz) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

36' Lask Linz ép sân Cầm bóng: Lask Linz 56% - 44% Slovan Bratislava, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 2.

36' Thẻ vàng Phút 36': Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thay người Phút 36' (Slovan Bratislava): Nino Marcelli vào sân thay Suleiman Camara.

25' Thẻ vàng Phút 25': Cristian Martínez (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Lask Linz ép sân Cầm bóng: Lask Linz 58% - 42% Slovan Bratislava, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

19' BÀN THẮNG! Lask Linz (1-0) Phút 19': Kasper Jorgensen (Lask Linz) lập công (kiến tạo: Moses Usor). Tỷ số: 1 - 0.

12' Lask Linz ép sân Cầm bóng: Lask Linz 65% - 35% Slovan Bratislava, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Lask Linz tiếp đón Slovan Bratislava.

Cập nhật lúc 04:51 04/11/2026

Đội hình chính thức Lask Linz Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Kühbauer Slovan Bratislava Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Touré 1 L. Jungwirth 4 X. Mbuyamba 43 Alemão 16 A. Andrade 20 K. Jørgensen 30 S. Horvath 6 M. Bogarde 10 R. Ljubičić 25 Y. Dibango 8 M. Usor 7 S. Adeniran 1 A. Popović 49 S. Camara 15 S. Marković 6 K. Wimmer 2 S. Kozlovský 28 C. Blackman 70 Cristian Jesús Martínez 20 A. Mustafić 29 A. Maroš 99 A. Šporar 21 Suleiman Camara Dự bị Lask Linz 23 Daniel Elfadli 29 F. Flecker 9 K. Daněk 3 M. Freckleton 11 S. Kalajdzic 45 N. Kane 27 C. Lang 50 Fabian Schillinger 18 A. Schöpf Slovan Bratislava 57 Sandro Cruz 8 A. Gajdoš 7 L. Hofstadter 5 R. Ibrahim 44 M. Macík 10 N. Marcelli 88 D. Matsuoka 3 P. Pokorný 71 D. Takáč Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026

Lask Linz Thống kê Slovan Bratislava 58% Kiểm soát bóng 42% 26 Dứt điểm 7 10 Trúng đích 5 7 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 5

Lask Linz và Slovan Bratislava bước vào trận đấu lúc 03:00 ngày 04/11/2026 trên sân Raiffeisen Arena với tinh thần của hai đội đang vào phom. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong cùng quãng thời gian.

Lask Linz: chuỗi trận ấn tượng trên sân nhà

Phong độ là điểm sáng nhất của Lask Linz. Đội bóng này thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Họ cũng thắng cả hai trận gần đây nhất, nên bước vào cuộc đối đầu với tâm lý hưng phấn.

Trong bảng xếp hạng, Lask Linz đang đứng thứ 24 với 3 điểm. Vị trí này cho thấy đội vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng đà thăng hoa gần đây là nền tảng tốt để họ tìm thêm điểm số trước khán giả nhà.

Slovan Bratislava: phong độ tốt nhưng thứ hạng còn khiêm tốn

Slovan Bratislava cũng không kém cạnh về phong độ. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới đây nhất. Đây là tín hiệu cho thấy họ đang chơi tự tin.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng, Slovan Bratislava đang xếp thứ 36 với 0 điểm. Khoảng cách giữa phong độ gần đây và vị trí hiện tại khiến đội khách có thêm động lực để sớm biến những chiến thắng thành điểm số cụ thể ở đấu trường này.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội cùng mang theo mạch kết quả tích cực, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự tập trung và khả năng giữ nhịp độ. Lask Linz có lợi thế sân nhà và chuỗi kết quả nhỉnh hơn. Ngược lại, Slovan Bratislava cần một kết quả để thay đổi hình ảnh trên bảng xếp hạng.

Đội nào bước vào trận với sự chắc chắn hơn và hạn chế sai sót ở những thời điểm quan trọng sẽ có cơ hội nghiêng cán cân về phía mình.

Nhận định

Có thể thấy đây là cuộc gặp giữa hai đội đang ở trạng thái tinh thần tốt. Lask Linz nhỉnh hơn một chút về phong độ và thứ hạng, lại được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, Slovan Bratislava hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một trận đấu giằng co. Người hâm mộ có thể kỳ vọng một cuộc so tài hấp dẫn, với nhiều diễn biến cân bằng giữa hai đối thủ.

Lask Linz 5 trận gần nhất T T B T T 5 Trận 2-0-3 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 13 Thủng lưới Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T T H B T 9 Trận 4-2-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Aston Villa 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T … 8 Barcelona 3 2 0 1 +5 6 B T T 9 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T … 23 Galatasaray 3 1 0 2 -3 3 T B B 24 Lask Linz 3 1 0 2 -3 3 T B B T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B T B … 35 Lille 3 0 0 3 -6 0 B B B 36 Slovan Bratislava 3 0 0 3 -12 0 B B B T H Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lask Linz ✚ G. Bello (Muscle Injury) ✚ K. Cheikne (Off the roster) ✚ R. Harakate (Knee Injury) ✚ A. Smakaj (Off the roster) ✚ G. Bello (Muscle Injury) ✚ K. Cheikne (Off the roster) ✚ R. Harakate (Knee Injury) ✚ A. Smakaj (Off the roster) Slovan Bratislava ✚ R. Cerepkai (Back Injury) ✚ A. Griger (Off the roster) ✚ M. Kianga (Off the roster) ✚ M. Kukharevych (Injury) ✚ A. Yirajang (Injury) ✚ R. Cerepkai (Back Injury) ✚ A. Griger (Off the roster) ✚ M. Kianga (Off the roster)