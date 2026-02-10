TRỰC TIẾP Trực tiếp Laval vs Rennes: Trận đấu đang diễn ra Laval bước vào cuộc đọ sức với Rennes cùng quyết tâm tìm lại mạch chiến thắng, trong khi đội khách cũng đang rất nỗ lực duy trì phong độ khởi sắc gần đây.

Laval 0 - 0 Rennes Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

41' Thẻ vàng Phút 41': (Laval) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Laval tiếp đón Rennes.

Cập nhật lúc 00:52 03/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Laval và Rennes diễn ra vào lúc 00h00 ngày 03/10/2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà. Laval đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tìm lại niềm vui chiến thắng để nhanh chóng chặn đứng sự chững lại về mặt phong độ.

Khát khao ngắt mạch sa sút của Laval

Laval bước vào trận đấu này với phong độ thiếu tính ổn định trong thời gian gần đây. Cụ thể, qua 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Trận thua ở lần ra sân gần nhất khiến đoàn quân áo sọc cần một kết quả thực sự tích cực để lấy lại sự tự tin.

Sự xen kẽ giữa những lần giành trọn vẹn điểm số và các thất bại cho thấy lối chơi của đội chủ nhà vẫn còn những khoảng trống cần gia cố. Việc được thi đấu trên sân nhà ở cuộc tiếp đón Rennes sẽ là cơ hội để Laval xốc lại tinh thần, đồng thời cải thiện khả năng tập trung nhằm chấm dứt chuỗi trận không như ý muốn.

Rennes và tín hiệu phục hồi phong độ

Ở phía bên kia chiến tuyến, Rennes vừa trải qua giai đoạn thi đấu đầy trắc trở nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Thống kê trong 5 trận gần nhất của đội bóng này ghi nhận 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Sau giai đoạn liên tiếp phải nhận 3 thất bại, Rennes đã kịp lấy lại nhịp độ với 1 trận hòa và 1 chiến thắng ở lần ra quân gần nhất.

Việc giành được kết quả tích cực trong 2 trận vừa qua mang lại cú hích tâm lý rất lớn cho các vị khách. Đội bóng đang nỗ lực duy trì sự chặt chẽ trong khâu tổ chức lối chơi để nối dài chuỗi kết quả khả quan này.

Thế trận và xu hướng đối đầu

Xét về thành tích chạm trán, Rennes đang nắm lợi thế về tâm lý. Trong 1 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Rennes là bên giành chiến thắng, trong khi Laval chưa có được thắng lợi hay kết quả hòa nào.

Bước vào trận đấu tới, yếu tố sân bãi sẽ hỗ trợ đáng kể cho quyết tâm của Laval, nhưng sự tự tin đang dần trở lại sẽ biến Rennes thành một thử thách không dễ vượt qua. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co khi chủ nhà muốn dâng cao tìm kiếm bàn mở điểm, còn đội khách sẵn sàng chực chờ cơ hội từ những sơ hở của đối phương để tung ra đòn trừng phạt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Laval · 0 thắng 0 hòa Rennes · 1 thắng Rennes 2 - 1 Laval REN

Laval 5 trận gần nhất H B B B H 8 Trận 3-2-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 12 Thủng lưới Rennes 5 trận gần nhất B H T T T 7 Trận 2-1-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 15 Thủng lưới