TRỰC TIẾP Trực tiếp Le Havre vs Lorient: Le Havre bị VAR từ chối bàn thắng Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân của Le Havre, đội thua cả 5 trận gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 23h15 ngày 08/11/2026.

Le Havre 0 - 1 Lorient Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Le Havre 0 - 1 Lorient.

86' Le Havre ép sân Cầm bóng: Le Havre 54% - 46% Lorient, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 12 - 15, cứu thua 1 - 4.

85' Thẻ vàng Phút 85': Noah Cadiou (Lorient) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Le Havre): Hakim Dongopandji vào sân thay Rayan Fofana.

84' Thay người Phút 84' (Le Havre): Daren Mosengo vào sân thay Junior Mwanga.

80' Thay người Phút 80' (Le Havre): Lamine N'Diaye vào sân thay Enzo Koffi.

74' Le Havre ép sân Cầm bóng: Le Havre 52% - 48% Lorient, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 1 - 4.

74' Thay người Phút 74' (Le Havre): Ismail Bouneb vào sân thay Kaito Mizuta.

72' Thay người Phút 72' (Lorient): Nosa Edward Obaretin vào sân thay Isaak Touré.

67' Thẻ vàng Phút 67': Souleymane Faye (Lorient) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Thay người Phút 66' (Lorient): Mamadou Kone vào sân thay Aiyegun Tosin.

66' Thay người Phút 66' (Lorient): Souleymane Faye vào sân thay Gabin Bernardeau.

62' Le Havre ép sân Cầm bóng: Le Havre 49% - 51% Lorient, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 1 - 2.

59' VAR Phút 59': Bàn thắng không được công nhận — Josh Maja (Le Havre).

50' Le Havre ép sân Cầm bóng: Le Havre 48% - 52% Lorient, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Le Havre): Amir Richardson vào sân thay Mbwana Ally Samatta.

18' BÀN THẮNG! Lorient (0-1) Phút 18': Isaak Touré (Lorient) lập công (kiến tạo: Arsène Kouassi). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Le Havre tiếp đón Lorient.

Cập nhật lúc 01:05 09/11/2026

Le Havre Thống kê Lorient 54% Kiểm soát bóng 46% 14 Dứt điểm 6 4 Trúng đích 2 4 Phạt góc 0 12 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 4

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội củng cố vị thế khi làm khách của Le Havre tại Stade Océane lúc 23h15 ngày 08/11/2026. Hai đội bước vào trận đấu với trạng thái đối lập: một bên đang có phong độ tốt, bên kia chưa tìm được chiến thắng trong chuỗi trận gần đây.

Lorient mang theo phong độ ổn định

Lorient đang đứng thứ 12 với 12 điểm. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, tiếp theo là một trận thua, một trận hòa rồi hai trận thắng trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Lorient có sự cân bằng cần thiết của một đội đang cạnh tranh ở nhóm đầu. Dù từng thua, họ nhanh chóng lấy lại nhịp độ và duy trì được tinh thần thi đấu tích cực.

Le Havre đang đối mặt giai đoạn khó khăn

Chủ nhà đang ở thế ngược lại. Le Havre xếp hạng 18 với 2 điểm và thua cả 5 trận gần nhất. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 10 điểm.

Chuỗi thua liên tiếp khiến Le Havre chịu áp lực lớn về mặt tâm lý. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà có thể là yếu tố giúp họ tìm lại sự tự tin và cải thiện hiệu quả thi đấu.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Le Havre thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Lorient thắng 1 trận. Lịch sử gặp nhau gần đây vì thế nghiêng nhẹ về phía chủ nhà và cho thấy Lorient chưa có lợi thế rõ rệt trước đối thủ này.

Đây là điểm đáng chú ý, bởi nó cho thấy Le Havre vẫn có thể gây khó khăn cho Lorient dù đang sa sút phong độ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lorient, bài toán là giữ vững sự ổn định để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ củng cố hình ảnh của đội bóng đang đi lên và duy trì đà thăng tiến.

Với Le Havre, điều quan trọng nhất là chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Họ cần sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và hiệu quả hơn ở các tình huống tấn công để tạo ra bước ngoặt trước đối thủ có phong độ tốt hơn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Lorient là đội có nhiều lợi thế hơn. Họ đang thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trong khi Le Havre chưa thắng trận nào trong cùng khoảng thời gian.

Tuy vậy, thành tích đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà khiến Le Havre vẫn là đối thủ không dễ bị đánh bại. Trận đấu tại Stade Océane được kỳ vọng là phép thử cho tham vọng của Lorient và khả năng phản ứng của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Havre · 2 thắng 2 hòa Lorient · 1 thắng Lorient 0 - 2 Le Havre LH Le Havre 1 - 1 Lorient Hòa Lorient 3 - 3 Le Havre Hòa Le Havre 3 - 0 Lorient LH Le Havre 0 - 2 Lorient LOR

Le Havre 5 trận gần nhất B B B B B 9 Trận 0-2-7 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 20 Thủng lưới Lorient 5 trận gần nhất T B H T T 9 Trận 3-3-3 T-H-B 7 Ghi (TB 0.8) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 11 Stade Brestois 29 9 3 3 3 +4 12 T B H T B 12 Lorient 9 3 3 3 -1 12 B H T T B 13 Strasbourg 10 3 1 6 -4 10 B T B B B … 17 Le Mans 9 1 4 4 -7 7 B H B B T 18 Le Havre 9 0 2 7 -11 2 B B B B B