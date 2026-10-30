Trực tiếp Le Havre vs Paris Saint Germain: Paris Saint Germain nới rộng cách biệt 1-5

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Le Havre vs Paris Saint Germain: Paris Saint Germain nới rộng cách biệt 1-5

Văn Thể30/10/2026 20:14

Paris Saint Germain đang thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch thắng khi làm khách của Le Havre lúc 01:00 ngày 31/10/2026 trên sân Stade Océane.

Le Havre1 - 5Paris Saint GermainHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Le Havre 1 - 5 Paris Saint Germain.

  • 86'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 28% - 72% Paris Saint Germain, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 3 - 10), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 5 - 2.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Le Havre): Daren Mosengo vào sân thay Simon Ebonog.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Le Havre): Hakim Dongopandji vào sân thay Rayan Fofana.

  • 74'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 26% - 74% Paris Saint Germain, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 5 - 1.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Paris Saint Germain): Quentin Ndjantou vào sân thay Mika Godts.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Paris Saint Germain): David Boly vào sân thay Achraf Hakimi.

  • 69'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-5)

    Phút 69': Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 1 - 5.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Le Havre): Mbwana Ally Samatta vào sân thay Sota Nakamura.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Le Havre): Enzo Koffi vào sân thay Amir Richardson.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Le Havre): Rassoul Ndiaye vào sân thay Lamine N'Diaye.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Paris Saint Germain): Lucas Beraldo vào sân thay Maghnes Akliouche.

  • 62'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 26% - 74% Paris Saint Germain, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 4 - 0.

  • 62'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-4)

    Phút 62': Senny Mayulu (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Achraf Hakimi). Tỷ số: 1 - 4.

  • 55'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-3)

    Phút 55': Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 50'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 25% - 75% Paris Saint Germain, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 37'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 24% - 76% Paris Saint Germain, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 28'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-2)

    Phút 28': Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Senny Mayulu). Tỷ số: 1 - 2.

  • 28'VAR

    Phút 28': Bàn thắng được công nhận — Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).

  • 26'BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-1)

    Phút 26': Mika Godts (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Achraf Hakimi). Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 22% - 78% Paris Saint Germain, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 18'BÀN THẮNG! Le Havre (1-0)

    Phút 18': Josh Maja (Le Havre) lập công (kiến tạo: Rayan Fofana). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 16% - 84% Paris Saint Germain, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Le Havre tiếp đón Paris Saint Germain.

Cập nhật lúc 02:49 31/10/2026

Đội hình chính thức
Le Havre
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Digard
Paris Saint Germain
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique
16
A. Bodart
20
D. Ouziad
15
A. Seko
5
A. Touba
97
Lamine N'Diaye
26
S. Ebonog
6
J. Mwanga
7
A. Richardson
30
S. Nakamura
9
J. Maja
38
R. Fofana
39
M. Safonov
2
A. Hakimi
6
I. Zabarnyi
21
L. Hernández
12
L. Digne
33
Zaïre-Emery
27
Pedro Fernández
24
Senny Mayulu
11
M. Akliouche
9
Ferran Torres
22
M. Godts
Dự bị
Le Havre
24 G. Zohouri14 R. Ndiaye93 G. Gallon33 Hakim Dongopandji27 Koffi Vinette17 K. Mizuta78 D. Mosengo25 M. Samatta23 V. Sasso
Paris Saint Germain
30 L. Chevalier14 D. Doué87 João Neves4 Beraldo17 Vitinha47 Quentin Ndjantou Mbitcha51 W. Pacho42 D. Boly8 Fabián Ruiz
Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/10/2026
Le HavreThống kêParis Saint Germain
28%
Kiểm soát bóng
72%
11
Dứt điểm
14
3
Trúng đích
10
3
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
9
3
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
2

Paris Saint Germain bước vào chuyến làm khách trên sân của Le Havre với mạch 5 trận thắng liên tiếp. Đội khách đang đứng đầu bảng xếp hạng và có cơ hội kéo dài chuỗi thắng ở trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/10/2026 tại Stade Océane.

Đối thủ của họ ở thế ngược lại hoàn toàn. Le Havre đang nằm ở nhóm cuối bảng và chưa tìm lại được sự ổn định.

Paris Saint Germain: Chuỗi thắng chưa có điểm dừng

Phong độ của Paris Saint Germain gần như không có điểm trừ. Đội thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Trên bảng xếp hạng, Paris Saint Germain đang giữ vị trí số 1 với 17 điểm. Những chiến thắng liên tiếp giúp đội củng cố vị thế dẫn đầu và mang theo sự tự tin lớn khi rời sân nhà.

Le Havre: Thua 4 trong 5 trận gần nhất

Le Havre đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, sau khi có một chiến thắng hiếm hoi ở trận trước đó.

Hiện Le Havre đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 2 điểm. Khoảng cách với Paris Saint Germain là 15 điểm, phản ánh rõ chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về đội khách

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ Paris Saint Germain. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Le Havre chưa thắng trận nào, hòa 1 trận, còn Paris Saint Germain thắng 4 trận.

Con số này cho thấy Le Havre gặp nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu với đối thủ này. Việc thi đấu trên sân nhà có thể mang lại thêm động lực, nhưng đội chủ nhà vẫn cần một màn trình diễn vượt trội để thay đổi xu hướng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Le Havre, yếu tố tinh thần sẽ quan trọng không kém chuyên môn. Đội đang thua nhiều và đứng gần cuối bảng nên cần giữ vững sự tập trung, hạn chế sai lầm ngay từ những phút đầu để không bị đối thủ dẫn trước sớm.

Trong khi đó, Paris Saint Germain có lợi thế lớn khi mang theo đà thắng và sự ổn định trong suốt chuỗi trận vừa qua. Nếu duy trì được nhịp độ này, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu, Paris Saint Germain đang chiếm ưu thế rõ rệt. Một đội thắng 5 trận liên tiếp, đứng đầu bảng sẽ là đối thủ rất khó chịu với Le Havre, đội đang thua 4 trong 5 trận gần nhất.

Có thể thấy, đội khách là bên được đánh giá cao hơn trước trận đấu này. Le Havre cần một buổi tối thật kỷ luật nếu muốn làm khó đội đầu bảng và chấm dứt chuỗi kết quả không thuận lợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Le Havre · 0 thắng1 hòaParis Saint Germain · 4 thắng
01/03/2026
Le Havre
0 - 1
Paris Saint Germain
PSG
23/11/2025
Paris Saint Germain
3 - 0
Le Havre
PSG
19/04/2025
Paris Saint Germain
2 - 1
Le Havre
PSG
17/08/2024
Le Havre
1 - 4
Paris Saint Germain
PSG
28/04/2024
Paris Saint Germain
3 - 3
Le Havre
Hòa
Le Havre
5 trận gần nhất
BBBTB
8
Trận
0-2-6
T-H-B
8
Ghi (TB 1.0)
15
Thủng lưới
Paris Saint Germain
5 trận gần nhất
TTTTT
8
Trận
5-2-1
T-H-B
16
Ghi (TB 2.0)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain8521+717TTTTT
2Rennes8512+416TBTBT
3Lille8431+515HHTBT
17Estac Troyes8125-115HBBBB
18Le Havre8026-72BBBBH
Tình hình lực lượng
Le Havre
E. Jelert (Thigh Injury)
F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury)
L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury)
T. Pembele (Muscle Injury)
A. Toure (Knee Injury)
S. Zagadou (Knee Injury)
E. Jelert (Thigh Injury)
F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury)
Paris Saint Germain
O. Dembele (Thigh Injury)
K. Kvaratskhelia (Knee Injury)
A. Longoni (Injury)
Marquinhos (Thigh Injury)
N. Mendes (Muscle Injury)
O. Dembele (Thigh Injury)
K. Kvaratskhelia (Knee Injury)
A. Longoni (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Le Havre vs Paris Saint Germain: Paris Saint Germain nới rộng cách biệt 1-5
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