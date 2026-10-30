TRỰC TIẾP Trực tiếp Le Havre vs Paris Saint Germain: Paris Saint Germain nới rộng cách biệt 1-5 Paris Saint Germain đang thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch thắng khi làm khách của Le Havre lúc 01:00 ngày 31/10/2026 trên sân Stade Océane.

Le Havre 1 - 5 Paris Saint Germain Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Le Havre 1 - 5 Paris Saint Germain.

86' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Le Havre 28% - 72% Paris Saint Germain, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 3 - 10), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 5 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Le Havre): Daren Mosengo vào sân thay Simon Ebonog.

79' Thay người Phút 79' (Le Havre): Hakim Dongopandji vào sân thay Rayan Fofana.

74' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Le Havre 26% - 74% Paris Saint Germain, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 5 - 1.

71' Thay người Phút 71' (Paris Saint Germain): Quentin Ndjantou vào sân thay Mika Godts.

71' Thay người Phút 71' (Paris Saint Germain): David Boly vào sân thay Achraf Hakimi.

69' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-5) Phút 69': Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 1 - 5.

65' Thay người Phút 65' (Le Havre): Mbwana Ally Samatta vào sân thay Sota Nakamura.

65' Thay người Phút 65' (Le Havre): Enzo Koffi vào sân thay Amir Richardson.

65' Thay người Phút 65' (Le Havre): Rassoul Ndiaye vào sân thay Lamine N'Diaye.

63' Thay người Phút 63' (Paris Saint Germain): Lucas Beraldo vào sân thay Maghnes Akliouche.

62' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Le Havre 26% - 74% Paris Saint Germain, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 4 - 0.

62' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-4) Phút 62': Senny Mayulu (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Achraf Hakimi). Tỷ số: 1 - 4.

55' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-3) Phút 55': Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

50' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Le Havre 25% - 75% Paris Saint Germain, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

37' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Le Havre 24% - 76% Paris Saint Germain, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

28' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-2) Phút 28': Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Senny Mayulu). Tỷ số: 1 - 2.

28' VAR Phút 28': Bàn thắng được công nhận — Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).

26' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-1) Phút 26': Mika Godts (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Achraf Hakimi). Tỷ số: 1 - 1.

25' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Le Havre 22% - 78% Paris Saint Germain, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

18' BÀN THẮNG! Le Havre (1-0) Phút 18': Josh Maja (Le Havre) lập công (kiến tạo: Rayan Fofana). Tỷ số: 1 - 0.

13' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Le Havre 16% - 84% Paris Saint Germain, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Le Havre tiếp đón Paris Saint Germain.

Cập nhật lúc 02:49 31/10/2026

Đội hình chính thức Le Havre Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Digard Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique 16 A. Bodart 20 D. Ouziad 15 A. Seko 5 A. Touba 97 Lamine N'Diaye 26 S. Ebonog 6 J. Mwanga 7 A. Richardson 30 S. Nakamura 9 J. Maja 38 R. Fofana 39 M. Safonov 2 A. Hakimi 6 I. Zabarnyi 21 L. Hernández 12 L. Digne 33 Zaïre-Emery 27 Pedro Fernández 24 Senny Mayulu 11 M. Akliouche 9 Ferran Torres 22 M. Godts Dự bị Le Havre 24 G. Zohouri 14 R. Ndiaye 93 G. Gallon 33 Hakim Dongopandji 27 Koffi Vinette 17 K. Mizuta 78 D. Mosengo 25 M. Samatta 23 V. Sasso Paris Saint Germain 30 L. Chevalier 14 D. Doué 87 João Neves 4 Beraldo 17 Vitinha 47 Quentin Ndjantou Mbitcha 51 W. Pacho 42 D. Boly 8 Fabián Ruiz Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/10/2026

Le Havre Thống kê Paris Saint Germain 28% Kiểm soát bóng 72% 11 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 10 3 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 2

Paris Saint Germain bước vào chuyến làm khách trên sân của Le Havre với mạch 5 trận thắng liên tiếp. Đội khách đang đứng đầu bảng xếp hạng và có cơ hội kéo dài chuỗi thắng ở trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/10/2026 tại Stade Océane.

Đối thủ của họ ở thế ngược lại hoàn toàn. Le Havre đang nằm ở nhóm cuối bảng và chưa tìm lại được sự ổn định.

Paris Saint Germain: Chuỗi thắng chưa có điểm dừng

Phong độ của Paris Saint Germain gần như không có điểm trừ. Đội thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Trên bảng xếp hạng, Paris Saint Germain đang giữ vị trí số 1 với 17 điểm. Những chiến thắng liên tiếp giúp đội củng cố vị thế dẫn đầu và mang theo sự tự tin lớn khi rời sân nhà.

Le Havre: Thua 4 trong 5 trận gần nhất

Le Havre đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, sau khi có một chiến thắng hiếm hoi ở trận trước đó.

Hiện Le Havre đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 2 điểm. Khoảng cách với Paris Saint Germain là 15 điểm, phản ánh rõ chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về đội khách

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ Paris Saint Germain. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Le Havre chưa thắng trận nào, hòa 1 trận, còn Paris Saint Germain thắng 4 trận.

Con số này cho thấy Le Havre gặp nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu với đối thủ này. Việc thi đấu trên sân nhà có thể mang lại thêm động lực, nhưng đội chủ nhà vẫn cần một màn trình diễn vượt trội để thay đổi xu hướng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Le Havre, yếu tố tinh thần sẽ quan trọng không kém chuyên môn. Đội đang thua nhiều và đứng gần cuối bảng nên cần giữ vững sự tập trung, hạn chế sai lầm ngay từ những phút đầu để không bị đối thủ dẫn trước sớm.

Trong khi đó, Paris Saint Germain có lợi thế lớn khi mang theo đà thắng và sự ổn định trong suốt chuỗi trận vừa qua. Nếu duy trì được nhịp độ này, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu, Paris Saint Germain đang chiếm ưu thế rõ rệt. Một đội thắng 5 trận liên tiếp, đứng đầu bảng sẽ là đối thủ rất khó chịu với Le Havre, đội đang thua 4 trong 5 trận gần nhất.

Có thể thấy, đội khách là bên được đánh giá cao hơn trước trận đấu này. Le Havre cần một buổi tối thật kỷ luật nếu muốn làm khó đội đầu bảng và chấm dứt chuỗi kết quả không thuận lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Havre · 0 thắng 1 hòa Paris Saint Germain · 4 thắng Le Havre 0 - 1 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 3 - 0 Le Havre PSG Paris Saint Germain 2 - 1 Le Havre PSG Le Havre 1 - 4 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 3 - 3 Le Havre Hòa

Le Havre 5 trận gần nhất B B B T B 8 Trận 0-2-6 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 5-2-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 8 5 2 1 +7 17 T T T T T 2 Rennes 8 5 1 2 +4 16 T B T B T 3 Lille 8 4 3 1 +5 15 H H T B T … 17 Estac Troyes 8 1 2 5 -11 5 H B B B B 18 Le Havre 8 0 2 6 -7 2 B B B B H

Tình hình lực lượng Le Havre ✚ E. Jelert (Thigh Injury) ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Pembele (Muscle Injury) ✚ A. Toure (Knee Injury) ✚ S. Zagadou (Knee Injury) ✚ E. Jelert (Thigh Injury) ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) Paris Saint Germain ✚ O. Dembele (Thigh Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ A. Longoni (Injury) ✚ Marquinhos (Thigh Injury) ✚ N. Mendes (Muscle Injury) ✚ O. Dembele (Thigh Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ A. Longoni (Injury)