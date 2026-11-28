TRỰC TIẾP Trực tiếp Le Havre vs Strasbourg: Strasbourg mở tỷ số Le Havre và Strasbourg cùng ở nhóm cuối bảng, nên điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/11/2026 tại Stade Océane.

Le Havre 0 - 1 Strasbourg Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Le Havre 0 - 1 Strasbourg.

37' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Le Havre 38% - 62% Strasbourg, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 5 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': Ismael Doukoure (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

34' Thay người Phút 34' (Strasbourg): Tyrese Noubissie vào sân thay Ismael Doukoure.

25' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Le Havre 34% - 66% Strasbourg, dứt điểm 1 - 10 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 4 - 0.

13' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Le Havre 24% - 76% Strasbourg, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 5); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 4 - 0.

7' BÀN THẮNG! Strasbourg (0-1) Phút 7': Conrad Harder (Strasbourg) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Le Havre tiếp đón Strasbourg.

Cập nhật lúc 03:33 29/11/2026

Đội hình chính thức Le Havre Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV V. Ismaël Strasbourg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vítor Matos 16 A. Bodart 15 A. Seko 6 J. Mwanga 5 A. Touba 20 D. Ouziad 17 K. Mizuta 7 A. Richardson 12 E. Jelert 33 Hakim Dongopandji 25 M. Samatta 9 J. Maja 1 F. Jörgensen 24 L. Høgsberg 6 I. Doukouré 31 Abdoul Karim Coulibaly 15 M. Del Blanco 29 El Mourabet 21 P. Diop 80 Gessime Yassine 11 S. Nanasi 20 M. Godo 40 C. Harder Dự bị Le Havre 44 I. Bouneb 38 R. Fofana 93 G. Gallon 14 R. Ndiaye 30 S. Nakamura 97 Lamine N'Diaye 23 V. Sasso 19 J. Tincres 24 G. Zohouri Strasbourg 12 Piekutowski 30 J. Ortega 28 Tyrese Noubissie 23 Diogo Sousa 26 O. Kellyman 45 B. Brantlind 43 Y. Becker 7 S. Amo-Ameyaw 10 G. Reyna Cập nhật đội hình lúc 02:19 29/11/2026

Le Havre Thống kê Strasbourg 38% Kiểm soát bóng 62% 4 Dứt điểm 12 1 Trúng đích 6 3 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 1

Le Havre và Strasbourg cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị lớn với cuộc đua trụ hạng. Cả hai đội đang đi qua chuỗi phong độ rất khó khăn và cùng cần một kết quả tích cực để dừng đà sa sút. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/11/2026 trên sân Stade Océane.

Hai đội cùng bị áp lực ở cuối bảng

Strasbourg đứng hạng 16 với 10 điểm, còn Le Havre xếp hạng 18 với 2 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 8 điểm, nhưng vị trí của cả hai đều chưa an toàn. Với Le Havre, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà.

Với Strasbourg, một kết quả tốt trước đội đứng thấp hơn sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách và có thêm sự yên tâm. Ngược lại, một thất bại sẽ khiến họ bị kéo sâu hơn vào nhóm nguy hiểm.

Phong độ: chuỗi thất bại đè nặng

Le Havre đang ở trong giai đoạn đặc biệt khó khăn khi thua cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này đã phản ánh vào thứ hạng và số điểm ít ỏi của họ. Với một đội bóng đang tìm lại niềm tin, trận đấu này là dịp quan trọng để chấm dứt mạch thua.

Strasbourg cũng không có phong độ tốt hơn bao nhiêu. Trong 5 trận gần nhất, họ thua 4 trận và chỉ thắng 1 trận. Chiến thắng duy nhất nằm ở giữa chuỗi, sau đó họ lại thua tiếp 2 trận gần đây nhất. Đà đi xuống này là điều Strasbourg cần khắc phục trước khi bị cuốn sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Le Havre thắng 3 trận, Strasbourg thắng 2 trận và không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa. Những cuộc gặp này luôn có người thắng, người thua. Lịch sử này cho thấy Le Havre từng có lợi thế trước Strasbourg, dù phong độ hiện tại của họ đang kém.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng thiếu tự tin, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn chiến thuật. Đội nào bước vào trận chắc chắn hơn, hạn chế sai lầm và giữ được sự bình tĩnh khi áp lực tăng lên sẽ có lợi thế. Bàn thắng mở tỷ số có thể tạo ra khác biệt lớn, bởi đội bị dẫn trước sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi chuỗi kết quả tiêu cực.

Le Havre có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu khá hơn. Trong khi đó, Strasbourg có vị trí cao hơn và nhiều điểm hơn, nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ thua thêm một trận nữa.

Nhận định

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để cố gắng giành điểm, nhưng cũng đều mang theo gánh nặng từ chuỗi phong độ kém. Le Havre cần chiến thắng để thoát khỏi vị trí thấp nhất hiện tại. Strasbourg cần chặn đà thua để không bị cuốn vào vùng nguy hiểm. Một trận đấu căng thẳng, giằng co và nhiều toan tính là điều có thể xảy ra tại Stade Océane.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Havre · 3 thắng 0 hòa Strasbourg · 2 thắng Le Havre 2 - 1 Strasbourg LH Strasbourg 1 - 0 Le Havre STR Strasbourg 2 - 3 Le Havre LH Le Havre 0 - 3 Strasbourg STR Le Havre 3 - 1 Strasbourg LH

Le Havre 5 trận gần nhất B B B B B 11 Trận 0-2-9 T-H-B 10 Ghi (TB 0.9) 25 Thủng lưới Strasbourg 5 trận gần nhất B B T B B 11 Trận 3-1-7 T-H-B 18 Ghi (TB 1.6) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 11 8 2 1 +13 26 T T T T T 2 Paris FC 12 7 2 3 +10 23 B T T T B 3 Stade Brestois 29 12 6 3 3 +8 21 T T T T B … 15 Auxerre 11 3 2 6 -11 11 H B B H T 16 Strasbourg 11 3 1 7 -5 10 B B T B B 17 Angers 11 2 2 7 -14 8 B B B H B 18 Le Havre 11 0 2 9 -15 2 B B B B B

Tình hình lực lượng Le Havre ✚ E. Koffi (Red Card) ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) ✚ D. Mosengo (Ankle Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Pembele (Muscle Injury) ✚ S. Zagadou (Knee Injury) Strasbourg ✚ F. Balde (Leg Injury) ✚ D. Essugo (Injury) ✚ J. Mitchell (Injury) ✚ Oso (Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury)