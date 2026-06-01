Thể thao Trực tiếp Lễ khai mạc FIFA World Cup 2026™ ngày 12/6: Xem trên kênh nào? Link xem trực tiếp Lễ khai mạc FIFA World Cup 2026™ được cập nhật trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 và nền tảng VTVgo.

FIFA World Cup 2026™ chính thức mở màn rạng sáng 12/6 theo giờ Việt Nam bằng lễ khai mạc đầu tiên tại Mexico. Đây là sự kiện được chờ đợi trước trận đấu giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi, trận mở màn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Link xem trực tiếp Lễ khai mạc FIFA World Cup 2026™

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp Lễ khai mạc FIFA World Cup 2026™ trên các kênh:

Link xem trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10

Ngoài các kênh truyền hình, khán giả cũng có thể theo dõi chương trình qua VTVgo. Đây là lựa chọn thuận tiện với những người muốn xem trực tiếp bằng thiết bị di động hoặc theo dõi khi không ở gần tivi.

Chương trình được phát sóng từ 0h ngày 12/6. Lễ khai mạc đầu tiên dự kiến bắt đầu lúc 0h30, diễn ra trước trận Mexico - Nam Phi khoảng 90 phút.

Màn khởi động đặc biệt của World Cup 2026

Không giống các kỳ World Cup trước, FIFA World Cup 2026™ có tới ba quốc gia đồng chủ nhà là Mexico, Canada và Mỹ. Vì vậy, FIFA tổ chức ba lễ khai mạc riêng biệt, tương ứng với trận ra quân của từng đội chủ nhà.

Chuỗi lễ khai mạc diễn ra trong hai ngày 12 và 13/6 theo giờ Việt Nam. Đạo diễn Marco Balich đảm nhận vai trò chỉ đạo toàn bộ chương trình. Đây là gương mặt từng tham gia dàn dựng nhiều sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá chuỗi lễ khai mạc năm nay là dấu mốc thể hiện quy mô đặc biệt của World Cup 2026. Mỗi chương trình đều hướng đến hình ảnh chiếc cúp vàng FIFA World Cup™, nhưng được kể bằng màu sắc văn hóa riêng của từng quốc gia.

Mexico mở đầu với papel picado

Lễ khai mạc tại Mexico diễn ra trên sân Estadio Azteca, trước trận đấu giữa Mexico và Nam Phi. Đây là nơi khởi đầu của hành trình World Cup 2026 và cũng là điểm nhấn đầu tiên trong chuỗi sự kiện khai mạc.

Chương trình tại Mexico tôn vinh papel picado, nghệ thuật cắt giấy truyền thống gắn liền với các lễ hội bản địa. Không gian sân khấu được kỳ vọng kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và những hình ảnh biểu tượng của bóng đá thế giới.

Shakira và Burna Boy dự kiến góp mặt trong chương trình tại Mexico. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ quốc tế giúp lễ khai mạc đầu tiên nhận được nhiều sự quan tâm trước giờ bóng lăn.

Canada, Mỹ tiếp tục tạo dấu ấn

Sau Mexico, lễ khai mạc tại Canada được tổ chức trên sân BMO Field ở Toronto trước trận Canada gặp Bosnia-Herzegovina. Chủ đề chương trình hướng đến hành trình đa văn hóa, phản ánh hình ảnh một Canada hiện đại, đa sắc tộc và giàu bản sắc cộng đồng.

Alanis Morissette và Michael Bublé là hai nghệ sĩ đáng chú ý trong chương trình tại Canada. Những tiết mục này được kỳ vọng mang đến màu sắc riêng, khác với phần mở màn tại Mexico.

Sự kiện cuối cùng trong chuỗi lễ khai mạc diễn ra tại sân SoFi ở Los Angeles, trước trận Mỹ gặp Paraguay. Chương trình tại Mỹ được dàn dựng theo phong cách Hollywood, kết hợp ánh sáng, công nghệ biểu diễn hiện đại và nhiều yếu tố giải trí đại chúng.

Ba lễ khai mạc tại ba quốc gia chủ nhà giúp FIFA World Cup 2026™ có màn khởi động khác biệt. Trước khi các đội tuyển bước vào cuộc đua kéo dài hơn một tháng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến chuỗi sự kiện mang đậm màu sắc văn hóa, âm nhạc và bóng đá.