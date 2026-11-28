TRỰC TIẾP Trực tiếp Le Mans vs Lille: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Lille đến sân của Le Mans với thành tích đáng nể: hạng 4 với 21 điểm và thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/11/2026 tại MMArena.

Le Mans 0 - 0 Lille Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

43' Thẻ vàng Phút 43': Harold Voyer (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

41' Thẻ vàng Phút 41': Isaac Cossier (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Le Mans 44% - 56% Lille, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 4.

35' Thẻ vàng Phút 35': Nabil Bentaleb (Lille) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Le Mans 48% - 52% Lille, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

18' Thẻ vàng Phút 18': Benjamin André (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Lille ép sân Cầm bóng: Le Mans 42% - 58% Lille, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Le Mans tiếp đón Lille.

Cập nhật lúc 03:29 29/11/2026

Đội hình chính thức Le Mans Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV P. Videira Lille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Davide Ancelotti 98 N. Kocik 26 R. Bamba 17 S. Yohou 5 H. Voyer 29 L. Bretelle 18 L. Buadés 23 D. Traoré 10 J. Vercruysse 22 L. Calodat 14 L. Mafouta 25 D. Guèye 1 B. Özer 38 M. Goffi 3 N. Ngoy 26 I. Cossier 15 R. Perraud 10 H. Haraldsson 6 N. Bentaleb 21 B. André 8 E. Mbappé 18 A. Ueda 35 S. Diaoune Dự bị Le Mans 15 N. Boissé 28 E. Colas 20 W. Harhouz 1 E. Hatfout 37 Adnane Kharroubi 76 Y. Larouci 8 A. Lauray 9 A. Rabillard 16 Raúl Torrente Lille 4 Alexsandro Ribeiro 24 C. Verdonk 7 D. Bakwa 28 G. Perrin 17 N. Mukau 14 M. Kjærgaard 9 O. Giroud 12 O. Gill 19 B. Önal Cập nhật đội hình lúc 02:19 29/11/2026

Le Mans Thống kê Lille 44% Kiểm soát bóng 56% 3 Dứt điểm 0 0 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 4

Lille bước vào chuyến làm khách trên sân MMArena với tư cách đội đang đứng thứ 4 bảng xếp hạng, có 21 điểm và thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Chủ nhà Le Mans đứng thứ 13 với 11 điểm, nên đây là phép thử rõ ràng cho bản lĩnh của đội khách. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/11/2026.

Lille mang bản lĩnh của đội nhóm đầu

Trong 5 trận gần nhất, Lille thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội bóng khởi đầu chuỗi trận này bằng một chiến thắng gần nhất, cho thấy tinh thần thi đấu vẫn đang được duy trì tốt.

Với 21 điểm và vị trí thứ 4, Lille đang nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Một đội bóng ở vị thế này thường mang đến sân khách sự tự tin và tính ổn định cần thiết để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Le Mans cần sự ổn định hơn

Phong độ của Le Mans chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận đấu gần đây nhất, nhưng sau đó chuỗi kết quả chủ yếu xoay quanh các trận hòa và thua.

Hiện Le Mans đứng thứ 13 với 11 điểm, kém Lille 10 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Lần gặp gần nhất nghiêng về Lille

Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Lille giành chiến thắng, còn Le Mans chưa có điểm nào. Dù vậy, một trận đấu đơn lẻ chưa đủ để rút ra kết luận dài hạn. Điều đó chủ yếu mang ý nghĩa về mặt tâm lý trước trận đấu sắp tới.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội khách đang có phong độ tốt hơn và nằm cao hơn trên bảng xếp hạng, Lille nhiều khả năng sẽ chủ động tìm cách kiểm soát trận đấu và tận dụng sự tự tin từ chuỗi kết quả gần đây. Ngược lại, Le Mans cần giữ sự chắc chắn trước áp lực từ đối thủ, đồng thời tận dụng lợi thế sân nhà để tìm kiếm kết quả tích cực.

Những tình huống đầu trận có thể đóng vai trò quan trọng. Nếu Le Mans giữ được trật tự và duy trì mạch chiến thắng gần nhất, họ có cơ sở để gây khó khăn cho đối thủ. Nếu Lille sớm tìm được nhịp thi đấu quen thuộc, lợi thế về phong độ và vị trí xếp hạng sẽ càng thể hiện rõ.

Nhận định

Nhìn chung, Lille được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí thứ 4, phong độ tốt hơn và kết quả ở lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, Le Mans vẫn có lợi thế sân nhà và mới thắng ở trận gần nhất, nên trận đấu hứa hẹn là thử thách thực sự cho bản lĩnh của đội khách.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Le Mans · 0 thắng 0 hòa Lille · 1 thắng Le Mans 2 - 4 Lille LIL

Le Mans 5 trận gần nhất T H B H B 11 Trận 2-5-4 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 21 Thủng lưới Lille 5 trận gần nhất T B T H T 11 Trận 6-3-2 T-H-B 14 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 11 8 2 1 +13 26 T T T T T 2 Paris FC 12 7 2 3 +10 23 B T T T B 3 Stade Brestois 29 12 6 3 3 +8 21 T T T T B 4 Lille 11 6 3 2 +6 21 B T T H H 5 Lyon 11 6 2 3 +7 20 T B T B T … 12 Toulouse 11 3 5 3 +1 14 H T B H T 13 Le Mans 11 2 5 4 -6 11 T H B H B 14 Estac Troyes 11 3 2 6 -8 11 T B T H B …

Tình hình lực lượng Le Mans ✚ A. Bourabaa (Ankle Injury) ✚ D. Sidibe (Foot Injury) Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Nianzou (Leg Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury)