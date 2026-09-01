TRỰC TIẾP Trực tiếp Le Mans vs Lorient: Le Mans mở tỷ số Cả Le Mans và Lorient đều hướng tới việc tìm lại niềm vui chiến thắng trên sân MMArena lúc 01:45 ngày 20/09/2026 sau chuỗi trận gần đây chưa thực sự như ý.

Le Mans 1 - 0 Lorient Hiệp 1 — phút 12' 12' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Le Mans 1 - 0 Lorient.

12' Lorient ép sân Cầm bóng: Le Mans 29% - 71% Lorient, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

11' Thẻ vàng Phút 11': Jean-Victor Makengo (Lorient) nhận thẻ vàng (Foul).

3' BÀN THẮNG! Le Mans (1-0) Phút 3': Adil Bourabaa (Le Mans) lập công (kiến tạo: Rayan Bamba). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Le Mans tiếp đón Lorient.

Cập nhật lúc 01:56 20/09/2026

Đội hình chính thức Le Mans Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV P. Videira Lorient Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Dujeux 98 N. Kocik 19 D. Sidibé 17 S. Yohou 5 H. Voyer 29 L. Bretelle 26 R. Bamba 10 J. Vercruysse 11 A. Bourabaa 76 Y. Larouci 14 L. Mafouta 13 H. Diallo 38 Y. Mvogo 20 D. Sylla 3 M. Talbi 32 N. Adjei 77 P. Katseris 8 N. Cadiou 62 A. Avom 43 K. Kouassi 33 G. Bernardeau 17 J. Makengo 18 I. Baldé Dự bị Le Mans 23 D. Traoré 16 Raúl Torrente 9 A. Rabillard 8 A. Lauray 1 E. Hatfout 25 D. Guèye 22 L. Calodat 7 B. Brahimi 15 N. Boissé Lorient 95 S. Touré 55 N. Obaretin 11 T. Le Bris 30 S. Kuzmić 42 M. Kone 21 B. Kamara 10 I. Jensen 2 A. Georgen 19 S. Faye Cập nhật đội hình lúc 01:18 20/09/2026

Le Mans Thống kê Lorient 29% Kiểm soát bóng 71% 3 Dứt điểm 1 3 Trúng đích 0 3 Phạm lỗi 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Cuộc đọ sức giữa Le Mans và Lorient diễn ra vào lúc 01:45 ngày 20/09/2026 trên sân vận động MMArena chứng kiến bối cảnh cả hai đội bóng đều đang rất cần một kết quả tích cực. Những màn trình diễn chưa thực sự như ý trong các lần ra sân gần đây buộc đôi bên phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất nhằm tìm lại cảm giác chiến thắng trọn vẹn.

Phong độ giằng co và bài toán chuyển hóa kết quả

Le Mans bước vào màn so tài này với sự trăn trở lớn trên mặt trận tấn công và khả năng dứt điểm trận đấu. Trong 4 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa giành được bất kỳ thắng lợi nào khi trải qua 3 trận hòa và 1 trận thua. Cụ thể, chuỗi kết quả từ gần nhất đến xa hơn lần lượt là hòa, thua, hòa và hòa. Sự thiếu ổn định khiến Le Mans thường xuyên rơi vào cảnh chia điểm đáng tiếc, qua đó làm gia tăng áp lực phải giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, phong độ của Lorient cũng chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người hâm mộ. Đội khách sở hữu thành tích 1 trận thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 4 trận đấu gần nhất. Xét theo thứ tự thời gian từ trận gần nhất trở về trước, Lorient lần lượt hòa, thua, thắng và hòa. Dù đã có thời điểm nếm trải cảm giác chiến thắng, nhưng việc đánh rơi điểm số ở những trận đấu tiếp theo cho thấy họ vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định cần thiết.

Điểm tựa đối đầu nghiêng về phía Lorient

Xét về khía cạnh lịch sử đối đầu, cán cân đang nghiêng hẳn về phía đội khách. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Lorient giành tới 3 chiến thắng, trong khi Le Mans chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chưa từng bất phân thắng bại.

Thống kê vượt trội ở các lần chạm trán trực tiếp mang đến sự tự tin đáng kể cho Lorient trong chuyến hành quân đến sân MMArena. Tuy nhiên, Le Mans với lợi thế quen thuộc mặt cỏ cùng sự cổ vũ của khán giả nhà chắc chắn sẽ nỗ lực thi đấu để thay đổi kịch bản đối đầu không mấy thuận lợi trong quá khứ.

Kỳ vọng thế trận cởi mở tại sân MMArena

Trước tình thế đều cần một cú hích tinh thần, cách tiếp cận trận đấu của hai đội hứa hẹn sẽ vô cùng chặt chẽ nhưng không kém phần quyết liệt. Le Mans sẽ phải chủ động hơn trong việc tìm kiếm các phương án xuyên phá hàng thủ đối phương nhằm chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua.

Trong khi đó, Lorient có xu hướng tận dụng các tình huống phản công nhanh dựa trên ưu thế tâm lý đối đầu. Đội bóng nào biết chắt chiu cơ hội và duy trì được sự tập trung cao độ nơi hàng phòng ngự sẽ nắm giữ cơ hội lớn để giành trọn niềm vui trong 90 phút thi đấu sắp tới.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Le Mans · 1 thắng 0 hòa Lorient · 3 thắng Lorient 4 - 2 Le Mans LOR Le Mans 1 - 2 Lorient LOR Lorient 1 - 2 Le Mans LM Le Mans 0 - 1 Lorient LOR

Le Mans 5 trận gần nhất H H B H B 4 Trận 0-3-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 8 Thủng lưới Lorient 5 trận gần nhất H T B H B 4 Trận 1-2-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Le Mans ✚ L. Buades (Knock) ✚ E. Colas (Injury) ✚ T. Eyoum (Coach's decision) ✚ E. Quarshie (Coach's decision) ✚ M. Rossignol (Coach's decision) ✚ L. Buades (Knock) ✚ E. Colas (Injury) ✚ T. Eyoum (Coach's decision) Lorient ✚ B. Fadiga (Injury) ✚ N. Mbamba (Muscle Injury) ✚ A. Tosin (Illness) ✚ B. Fadiga (Injury) ✚ N. Mbamba (Muscle Injury) ✚ A. Tosin (Illness)