Trực tiếp Le Mans vs Toulouse: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Le Mans vs Toulouse: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể16/10/2026 20:47

Le Mans muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 14 với 6 điểm, hơn Toulouse một bậc. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 17/10/2026 tại MMArena.

Le Mans0 - 0ToulouseHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Le Mans 45% - 55% Toulouse, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Le Mans 49% - 51% Toulouse, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Toulouse ép sân

    Cầm bóng: Le Mans 36% - 64% Toulouse, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Le Mans tiếp đón Toulouse.

Cập nhật lúc 02:29 17/10/2026

Đội hình chính thức
Le Mans
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV P. Videira
Toulouse
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Berthel Askou
98
N. Kocik
19
D. Sidibé
17
S. Yohou
5
H. Voyer
29
L. Bretelle
18
L. Buadés
23
D. Traoré
10
J. Vercruysse
76
Y. Larouci
25
D. Guèye
14
L. Mafouta
16
G. Restes
22
R. Messali
3
M. McKenzie
2
R. Nicolaisen
12
C. Tapé
14
N. Sigur
23
C. Cásseres
8
T. Jørgensen
20
C. Tengstedt
15
A. Dønnum
13
Russell-Rowe
Dự bị
Le Mans
15 N. Boissé26 R. Bamba7 B. Brahimi22 L. Calodat13 H. Diallo20 W. Harhouz1 E. Hatfout8 A. Lauray9 A. Rabillard
Toulouse
6 A. Vossah18 M. Amougou1 T. Collin94 I. Diallo9 S. Hidalgo5 S. Koumbassa19 D. Odogu31 N. Schmidt7 Julián Vignolo
Cập nhật đội hình lúc 01:17 17/10/2026
Le MansThống kêToulouse
45%
Kiểm soát bóng
55%
3
Dứt điểm
4
0
Trúng đích
1
0
Phạt góc
1
7
Phạm lỗi
3
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
0

Le Mans muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Toulouse tại MMArena lúc 01h45 ngày 17/10/2026 là phép thử cho tham vọng đó. Hai đội đang có cùng 6 điểm, chỉ cách nhau đúng một bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, kết quả của trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Cuộc cạnh tranh sát nút ở nhóm giữa bảng

Le Mans hiện đứng hạng 14 với 6 điểm. Toulouse xếp ngay sau, ở hạng 15, cũng với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội quá mỏng nên đội nào thắng cũng có cơ hội vượt lên đối thủ trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục của chủ nhà cần được củng cố bằng kết quả cụ thể trên sân nhà.

Phong độ: Le Mans chững lại, Toulouse chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Le Mans thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điều đáng chú ý là hai kết quả mới nhất của họ đều là thất bại. Đội bóng của HLV chủ nhà vì thế cần chấm dứt mạch thua để giữ vững vị trí hiện tại.

Về phía Toulouse, kết quả 5 trận gần nhất cũng không khá hơn nhiều: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, trận gần nhất của họ là một trận hòa. Họ đang có phong độ thất thường, đan xen giữa các trận không thắng và những lần hiếm hoi giành trọn ba điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Phong độ của hai đội khá tương đồng, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự chắc chắn trong từng pha xử lý. Le Mans có lợi thế sân nhà và cần tận dụng để lấy lại nhịp độ sau hai trận thua liên tiếp. Toulouse mang theo kết quả hòa gần nhất, và sẽ muốn duy trì sự thận trọng để không để thua thêm một trận.

Với tương quan điểm số sát sao, một trận đấu cân bằng và giằng co là kịch bản dễ xảy ra. Đội nào ít mắc sai lầm hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn để tạo ra khác biệt.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có cùng điểm số và phong độ gần đây ngang ngửa. Le Mans nhỉnh hơn một bậc trên bảng xếp hạng và được thi đấu trên sân nhà, nhưng chuỗi hai trận thua gần nhất là điều họ cần khắc phục. Toulouse chưa thể hiện sự ổn định, song vẫn đủ khả năng gây khó cho chủ nhà. Kết quả có thể phụ thuộc vào tinh thần và sự tập trung của mỗi bên trong những phút then chốt.

Le Mans
5 trận gần nhất
BBTHH
6
Trận
1-3-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
12
Thủng lưới
Toulouse
5 trận gần nhất
HBTHB
6
Trận
1-3-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco6420+514HTHTT
2Lille6411+513TBTTH
3Rennes6411+213TBTTT
13Marseille6204+16TBBBB
14Le Mans6132-26BTHHB
15Toulouse6132-26HTHBH
16Auxerre6204-86BTTBB
Tình hình lực lượng
Le Mans
A. Bourabaa (Ankle Injury)
E. Colas (Injury)
T. Eyoum (Coach's decision)
E. Quarshie (Coach's decision)
M. Rossignol (Injury)
A. Bourabaa (Ankle Injury)
E. Colas (Injury)
T. Eyoum (Coach's decision)
Toulouse
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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