TRỰC TIẾP Trực tiếp Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Đội hình xuất phát Lech Poznan đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 35 với 0 điểm. Họ tiếp Bayer Leverkusen, đội đứng hạng 8, lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Lech Poznan vs Bayer Leverkusen SẮP BẮT ĐẦU • 23:45 23:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Lech Poznan và Bayer Leverkusen đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:17 15/10/2026

Đội hình chính thức Lech Poznan Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Frederiksen Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carles Martínez 1 M. Lis 2 Joel Pereira 27 W. Mońka 72 M. Skrzypczak 15 M. Gurgul 5 G. Berggren 43 A. Kozubal 10 P. Wålemark 77 L. Palma 14 L. Bengtsson 9 M. Ishak 1 M. Flekken 17 Lucas Vázquez 5 L. Badé 12 E. Tapsoba 3 Miguel Gutiérrez 10 M. Tillman 24 Aleix García 6 E. Fernández 23 N. Tella 11 M. Terrier 30 I. Maza Dự bị Lech Poznan 59 T. Yegbe 56 W. Szymczak 21 Pablo Rodríguez 33 Pruchniewski 24 F. Jagiełło 11 D. Håkans 53 K. Delikat 7 Y. Agnero 55 Piotr Bartczak Bayer Leverkusen 14 P. Schick 4 J. Quansah 9 Afonso Moreira 2 F. Medina 36 N. Lomb 19 M. Diaby 28 J. Blaswich 8 R. Andrich Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026

Lech Poznan đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ còn một quãng đường dài phía trước: hạng 35 và chưa có điểm nào. Trận gặp Bayer Leverkusen, đội đang đứng hạng 8 với 3 điểm, vì thế là phép thử lớn cho tham vọng ấy. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Miejski.

Lech Poznan cần một kết quả tích cực để bám sát nhóm trên

Trên bảng xếp hạng, Lech Poznan đang ở vị trí thứ 35 và chưa có điểm. Khoảng cách với Bayer Leverkusen là 27 bậc và 3 điểm. Muốn bám sát nhóm đầu, đội chủ nhà cần sớm có điểm số đầu tiên trên sân nhà.

Phong độ gần đây của Lech Poznan khá giằng co. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai thất bại nằm ở những trận cũ nhất trong chuỗi, còn các kết quả mới hơn gồm thắng, hòa rồi lại thắng. Đó là tín hiệu cho thấy đội bóng đã có nhịp độ tốt hơn so với giai đoạn trước.

Bayer Leverkusen mang theo phong độ ấn tượng

Bayer Leverkusen bước vào trận với phong độ vượt trội. Họ thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa nếm mùi thất bại nào. Chuỗi ba trận thắng liên tiếp gần đây cho thấy đội khách đang chơi ổn định và tự tin.

Với 3 điểm và vị trí thứ 8, Bayer Leverkusen đang nằm trong nhóm trên của bảng xếp hạng. Một kết quả tốt ở Ba Lan sẽ giúp họ củng cố vị trí này.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Sự chênh lệch về phong độ và thứ hạng khiến cục diện trận đấu khá rõ nét. Bayer Leverkusen nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ, tận dụng sự ổn định của chuỗi trận không thua. Lech Poznan cần giữ kỷ luật phòng ngự và tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh.

Yếu tố sân nhà là lợi thế đáng kể của đội chủ nhà. Nếu họ duy trì được tinh thần của hai trận thắng trong chuỗi 5 trận gần nhất, trận đấu có thể diễn ra giằng co hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.

Nhận định

Bayer Leverkusen được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ vượt trội và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Lech Poznan có động lực lớn để tạo bất ngờ ngay trên sân nhà, nơi họ cần điểm số để kéo gần khoảng cách với nhóm đầu. Đây là trận đấu đáng chú ý của vòng đấu này.

Lech Poznan 5 trận gần nhất T H T B B 5 Trận 3-1-1 T-H-B 15 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T T T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 7 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 34 Plzen 1 0 0 1 -3 0 B 35 Lech Poznan 1 0 0 1 -4 0 B 36 NEC Nijmegen 1 0 0 1 -5 0 B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lech Poznan ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) ✚ J. Moutinho (Inactive) ✚ R. Murawski (Red Card) ✚ A. Sayyadmanesh (Groin Injury) ✚ R. Gumny (Inactive) ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) Bayer Leverkusen ✚ E. Ben Seghir (Muscle Injury) ✚ V. Boniface (Off the roster) ✚ M. Culbreath (Foot Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ J. Hofmann (Off the roster) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ T. Oermann (Off the roster)