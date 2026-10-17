TRỰC TIẾP Trực tiếp Leiston vs Guiseley AFC: Trận đấu đang diễn ra Leiston chơi rất tốt trên sân nhà và muốn tìm lại niềm tin tại Victory Road. Trận gặp Guiseley AFC, đội thắng 4/5 trận gần nhất, đá lúc 21:00 ngày 17/10/2026.

Leiston 0 - 0 Guiseley AFC Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Leiston tiếp đón Guiseley AFC.

Cập nhật lúc 21:11 17/10/2026

Leiston chơi rất tốt trên sân nhà, và Victory Road sẽ là nơi họ tìm cách lấy lại niềm tin khi tiếp Guiseley AFC lúc 21:00 ngày 17/10/2026. Đối thủ đến với tâm thế hưng phấn sau chuỗi kết quả tích cực, khiến trận đấu hứa hẹn là bài kiểm tra thú vị cho chủ nhà.

Victory Road: điểm tựa của Leiston

Trong bối cảnh kết quả gần đây chưa ổn định, sân nhà là yếu tố quan trọng nhất giúp Leiston hy vọng vào một trận đấu tích cực. Victory Road mang lại sự quen thuộc về không gian thi đấu và sự cổ vũ của khán giả nhà, hai yếu tố có thể giúp đội bóng thi đấu tự tin hơn.

Leiston cần tận dụng lợi thế này ngay từ những phút đầu để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp họ hạn chế áp lực trước đối thủ đang có phong độ cao.

Phong độ Leiston: tín hiệu hồi phục sau chuỗi thua

Trong 5 trận gần nhất, Leiston thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Tuy nhiên, xu hướng đang đi theo chiều hướng tích cực: trận gần nhất họ giành một trận hòa, trước đó là một chiến thắng, còn 3 thất bại nằm ở những trận cũ hơn.

Nói cách khác, Leiston đã chấm dứt mạch thua và không để thua trong 2 trận mới nhất. Nếu duy trì được đà này trên sân nhà, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Guiseley AFC: đang giữ nhịp tốt

Guiseley AFC mang đến phong độ ấn tượng hơn hẳn. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất, trước khi lần gần nhất để thua rồi lại thắng ở trận cũ hơn.

Chuỗi kết quả này cho thấy Guiseley AFC đang thi đấu ổn định và có tinh thần tốt. Việc đã quen với cảm giác chiến thắng sẽ giúp họ tự tin khi hành quân đến Victory Road.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu xoay quanh một câu hỏi chính: lợi thế sân nhà của Leiston có đủ sức chặn đà hưng phấn của Guiseley AFC hay không. Một bên có điểm tựa quen thuộc và đang dần thoát khỏi giai đoạn khó khăn, bên còn lại mang theo phong độ vượt trội về kết quả.

Với Leiston, sự tập trung trong những giai đoạn đầu và cuối trận sẽ đóng vai trò quan trọng. Với Guiseley AFC, thử thách là giữ được sự ổn định khi phải thi đấu trước khán giả đối phương.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, Guiseley AFC đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, sân nhà là yếu tố có thể thu hẹp khoảng cách, nhất là khi Leiston đã có dấu hiệu hồi phục với 2 trận không thua gần nhất. Đây nhiều khả năng sẽ là cuộc đối đầu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và tinh thần thi đấu quyết định kết quả cuối cùng.

Leiston 5 trận gần nhất H T B B B 4 Trận 3-1-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới Guiseley AFC 5 trận gần nhất T T T B T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới