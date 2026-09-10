TRỰC TIẾP Trực tiếp Lens vs Lyon: Hiệp 2 bắt đầu, Lens dẫn 1-0 Lyon đang đứng trước thời cơ lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng khi chỉ phải hành quân đến sân Stade Bollaert-Delelis của một Lens đang chật vật.

Lens 1 - 0 Lyon Hiệp 2 — phút 75' 75' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lens 1 - 0 Lyon.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lens 54% - 46% Lyon, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 3 - 4.

71' Thay người Phút 71' (Lyon): Kail Boudache vào sân thay Ernest Nuamah.

69' Thay người Phút 69' (Lens): Franjo Ivanovic vào sân thay Odsonne Édouard.

69' Thay người Phút 69' (Lens): Junior Kadile vào sân thay Florian Sotoca.

62' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 57% - 43% Lyon, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 1 - 3.

60' Thay người Phút 60' (Lyon): Keito Nakamura vào sân thay Loïs Openda.

60' Thay người Phút 60' (Lyon): Noah Teye Nartey vào sân thay Mads Bidstrup.

54' Thay người Phút 54' (Lens): Amadou Haidara vào sân thay Yassine Titraoui.

53' Thay người Phút 53' (Lens): Samson Baidoo vào sân thay Jonathan Gradit.

50' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 61% - 39% Lyon, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.

50' Thẻ vàng Phút 50': Jonathan Gradit (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 64% - 36% Lyon, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 1.

36' BÀN THẮNG! Lens (1-0) Phút 36': Florian Sotoca (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 1 - 0.

25' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 58% - 42% Lyon, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': Abner Vinicius (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 71% - 29% Lyon; phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Lens tiếp đón Lyon.

Cập nhật lúc 03:20 10/10/2026

Đội hình chính thức Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac Lyon Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paulo Fonseca 40 R. Risser 24 J. Gradit 25 I. Ganiou 32 K. Antonio 2 R. Aguilar 27 M. Cuisance 8 Y. Titraoui 14 M. Udol 10 F. Thauvin 7 F. Sotoca 11 O. Édouard 1 D. Greif 13 Z. Athekame 20 F. Bacher 21 R. Kluivert 16 Abner 2 M. Bidstrup 23 T. Morton 7 E. Nuamah 10 P. Šulc 8 C. Tolisso 17 L. Openda Dự bị Lens 23 Saud Abdulhamid 6 S. Baidoo 16 M. Gorgelin 21 A. Haidara 29 F. Ivanović 28 J. Kadile 22 M. Skóraś 38 M. Soares 5 A. Bulatović Lyon 6 T. Tessmann 99 N. Nartey 11 Keito Nakamura 18 K. Merah 22 Clinton Mata 85 N. Kamara 24 J. Duranville 40 R. Descamps 26 K. Boudache Cập nhật đội hình lúc 01:18 10/10/2026

Lens Thống kê Lyon 54% Kiểm soát bóng 46% 13 Dứt điểm 7 5 Trúng đích 3 7 Phạt góc 1 12 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 4

Lyon bước vào chuyến làm khách tới sân Stade Bollaert-Delelis với mục tiêu rõ ràng là tiếp tục duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu. Hiện đang nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, đại diện vùng sông Rhone đứng trước thời cơ thuận lợi để bám đuổi ngôi đầu khi đối thủ của họ, Lens, đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy êm ả ở nửa dưới bảng tổng sắp.

Khoảng cách lớn về vị trí và phong độ

Nhìn vào bảng xếp hạng lúc này, sự chênh lệch giữa hai câu lạc bộ là rất rõ rệt. Lyon đứng ở vị trí thứ 2 với 11 điểm, trong khi Lens mới chỉ có được 4 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 15. Khoảng cách 7 điểm phản ánh chính xác màn trình diễn trái ngược của hai bên kể từ đầu mùa giải.

Phong độ thi đấu gần đây tiếp tục củng cố sự tự tin cho đội khách. Trong 5 trận gần nhất, Lyon duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Sự ổn định này giúp họ tích lũy điểm số đều đặn qua từng vòng đấu. Ngược lại, Lens chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc đánh rơi điểm số liên tục khiến đội chủ nhà rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Điểm tựa đối đầu của Lens trên sân nhà

Mặc dù đứng dưới đối thủ về điểm số và phong độ, Lens vẫn sở hữu điểm tựa tâm lý nhất định từ quá khứ. Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Lens chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Lyon. Thống kê này cho thấy đội chủ sân Stade Bollaert-Delelis thường tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ mỗi khi giáp mặt.

Tuy nhiên, chuyến hành quân diễn ra vào lúc 01:45 ngày 10/10/2026 sẽ là bài toán đòi hỏi Lens phải nỗ lực tối đa để ngăn chặn đà thăng hoa của đối thủ. Lyon với phong độ cao cùng mục tiêu bám đuổi ngôi đầu chắc chắn sẽ chủ động kiểm soát thế trận nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số rời sân khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lens · 2 thắng 2 hòa Lyon · 1 thắng Lyon 0 - 4 Lens LEN Lyon 2 - 2 Lens Hòa Lens 0 - 1 Lyon LYO Lyon 1 - 2 Lens LEN Lens 0 - 0 Lyon Hòa

Lens 5 trận gần nhất T B H T B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất T T H T H 5 Trận 3-2-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lyon 5 3 2 0 +8 11 T H T H T 3 Paris FC 5 3 2 0 +5 11 T H T T H … 14 Nice 5 1 2 2 -3 5 T B H B H 15 Lens 5 1 1 3 0 4 B H B B T 16 Estac Troyes 5 1 1 3 -7 4 B B B T H …

Tình hình lực lượng Lens ✚ J. Chavez (Thigh Injury) ✚ T. Hazard (Inactive) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ J. Todibo (Inactive) ✚ J. Chavez (Thigh Injury) ✚ T. Hazard (Inactive) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) Lyon ✚ R. Himbert (Inactive) ✚ M. Niakhate (Muscle Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ N. Tagliafico (Rest) ✚ R. Himbert (Inactive) ✚ M. Niakhate (Muscle Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ N. Tagliafico (Rest)