Trực tiếp Levante vs Sevilla: Levante rút ngắn cách biệt 1-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Levante vs Sevilla: Levante rút ngắn cách biệt 1-2

Văn Thể12/10/2026 21:17

Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 13 điểm ở hạng 5, trước chuyến làm khách của Levante (hạng 18). Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 13/10/2026.

Levante1 - 2SevillaHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Levante 1 - 2 Sevilla.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Sevilla): Jon Guridi vào sân thay Giorgi Kochorashvili.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Levante 57% - 43% Sevilla, dứt điểm 15 - 17 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 2 - 3.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Alfonso González Martínez (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Daniel Requena Sánchez (Levante) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Levante 53% - 47% Sevilla, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 4 - 12, cứu thua 2 - 2.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Sevilla): Julio Diaz vào sân thay Felix Correia.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Sevilla): Alfonso González Martínez vào sân thay Miguel Sierra.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Sevilla): Isaac Romero vào sân thay Robbie Ure.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Levante): Daniel Requena Sánchez vào sân thay Oriol Rey.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Luis García Plaza (Sevilla) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Andrés Castrín (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Levante 54% - 46% Sevilla, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • 57'BÀN THẮNG! Levante (1-2)

    Phút 57': Iván Romero (Levante) lập công (kiến tạo: Roger Brugué). Tỷ số: 1 - 2.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Levante): Petar Ratkov vào sân thay Yanis Musuayi.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Levante): Thiago Cruz Fernandez vào sân thay Víctor García.

  • 55'VAR

    Phút 55': Bàn thắng được công nhận — Felix Correia (Sevilla).

  • 54'BÀN THẮNG! Sevilla (0-2)

    Phút 54': Felix Correia (Sevilla) lập công (kiến tạo: Robbie Ure). Tỷ số: 0 - 2.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Levante 53% - 47% Sevilla, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Felix Correia (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Adrián de la Fuente Barquilla (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Levante 56% - 44% Sevilla, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Levante 48% - 52% Sevilla, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Levante 43% - 57% Sevilla, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

  • 13'BÀN THẮNG! Sevilla (0-1)

    Phút 13': Robbie Ure (Sevilla) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Levante tiếp đón Sevilla.

Cập nhật lúc 03:49 13/10/2026

Đội hình chính thức
Levante
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luís Castro
Sevilla
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis García
13
M. Ryan
22
J. Toljan
4
Dela
3
IfeanyiIfeanyi Ndukwe
23
Manu Sánchez
7
Brugui
20
Oriol Rey
8
Jon Ander Olasagasti
17
Víctor García
11
Yanis Musuayi
9
Iván Romero
1
Vlachodimos
2
Juan Iglesias
5
Andrés Castrín
4
Kike Salas
17
G. Suazo
6
L. Agoumé
8
Kochorashvili
30
Miguel Ángel
24
Y. Fofana
20
Félix Correia
9
R. Ure
Dự bị
Levante
14 Jorge Cabello27 Paco Cortés1 Pablo Cuñat24 T. Fernández36 I. Galdin2 A. Mandi29 Nacho Pérez10 P. Ratkov6 Reque
Sevilla
22 José Ángel Carmona3 Julio Díaz del Romo21 C. Ejuke10 Peque Fernández7 Alfon González13 Fran González18 Jon Guridi15 Fábio Cardoso16 Isaac
Cập nhật đội hình lúc 01:32 13/10/2026
LevanteThống kêSevilla
57%
Kiểm soát bóng
43%
15
Dứt điểm
17
4
Trúng đích
4
5
Phạt góc
1
6
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
3

Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 13 điểm. Đối thủ của họ ở trận này, Levante, đang ở hạng 18 với 5 điểm. Cuộc gặp tại Estadio Ciudad de Valencia lúc 02:00 ngày 13/10/2026 vì thế đặt hai đội ở hai đầu đối lập của bảng xếp hạng.

Sevilla bám sát nhóm dự cúp châu lục

Với 13 điểm, Sevilla đang ở vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Khoảng cách 8 điểm so với Levante cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Tuy vậy, phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Sevilla thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó hai trận mới nhất đều kết thúc với thất bại. Với một đội đang cạnh tranh ở nhóm đầu, việc trở lại mạch điểm số là điều họ cần làm ngay.

Levante tìm lối thoát ở cuối bảng

Levante đang chịu áp lực lớn khi chỉ có 5 điểm và đứng hạng 18. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Giống Sevilla, họ cũng thua cả hai trận mới nhất.

Dù vậy, chuỗi kết quả này cho thấy Levante không hoàn toàn thiếu khả năng giành điểm. Hai trận hòa và một trận thắng trong 5 lượt gần nhất là những tín hiệu họ có thể dựa vào khi đón tiếp đối thủ ở nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Sevilla

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla thắng 3 trận, Levante thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Thế đối đầu nghiêng về đội khách, nhưng khoảng cách rất nhỏ. Cả hai lần gần đây đều cho thấy trận đấu giữa hai đội hiếm khi kết thúc với kết quả chia điểm.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Cả hai đội cùng thua hai trận gần nhất, nên tâm lý và khả năng ổn định lại sau chuỗi kết quả xấu sẽ là yếu tố quyết định. Sevilla có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, còn Levante có lợi thế sân nhà và nhu cầu giành điểm rất rõ ràng.

Nếu Sevilla kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, họ có thể tận dụng sự chênh lệch về đẳng cấp thể hiện qua bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu Levante tạo được sức ép sớm trên sân nhà, đội khách có thể phải đối mặt với một trận đấu khó chịu hơn so với khoảng cách 8 điểm giữa hai đội.

Nhận định

Nhìn chung, Sevilla là đội được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đội khá tương đồng, và trận đấu hứa hẹn sẽ cạnh tranh hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện. Với Sevilla, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vững vị trí bám đuổi nhóm dự cúp châu lục. Với Levante, mỗi điểm giành được đều có giá trị lớn trong nỗ lực rời khu vực cuối bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Levante · 2 thắng0 hòaSevilla · 3 thắng
24/04/2026
Levante
2 - 0
Sevilla
LEV
04/01/2026
Sevilla
0 - 3
Levante
LEV
22/04/2022
Levante
2 - 3
Sevilla
SEV
24/10/2021
Sevilla
5 - 3
Levante
SEV
22/04/2021
Levante
0 - 1
Sevilla
SEV
Levante
5 trận gần nhất
BBHTH
6
Trận
1-2-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
12
Thủng lưới
Sevilla
5 trận gần nhất
BBTTH
7
Trận
4-1-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona8800+2724TTTTT
2Atletico Madrid8611+1019TTTTB
3Real Betis8611+519THTTT
4Real Madrid8602+1118TBTTB
5Sevilla7412+113BTTHB
6Real Sociedad8413-313TTBTH
17Elche8134-66HTBHB
18Levante6123-45BBHTH
19Valencia8125-95HBTBB
Tình hình lực lượng
Levante
K. Etta Eyong (Muscle Injury)
A. Primo (Shoulder Injury)
H. Sotelo (Knee Injury)
K. Etta Eyong (Muscle Injury)
A. Primo (Shoulder Injury)
H. Sotelo (Knee Injury)
Sevilla
N. Guillen (Coach's decision)
Marcao (Muscle Injury)
I. Munoz (Coach's decision)
L. Stassin (Muscle Injury)
N. Guillen (Coach's decision)
Marcao (Muscle Injury)
I. Munoz (Coach's decision)
L. Stassin (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Levante vs Sevilla: Levante rút ngắn cách biệt 1-2
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