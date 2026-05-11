Trực tiếp Levski Sofia vs Jagiellonia: Đội hình xuất phát

TRỰC TIẾPTrực tiếp Levski Sofia vs Jagiellonia: Đội hình xuất phát
Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17 với 4 điểm và bất bại trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Jagiellonia (hạng 27, 3 điểm) lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Vasil Levski National Stadium.
- 00:45Đội hình chính thức đã công bố
Đội hình ra sân của Levski Sofia và Jagiellonia đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:45.
Cập nhật lúc 00:17 06/11/2026
Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Jagiellonia trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Hiện Levski Sofia đứng hạng 17 với 4 điểm, nhỉnh hơn đối thủ một điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Vasil Levski National Stadium.
Levski Sofia: bất bại và giữ được sự ổn định
Điểm đáng chú ý nhất ở đội chủ nhà là chuỗi kết quả không thua. Trong 5 trận gần nhất, Levski Sofia thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đội cũng thắng ở trận đấu gần đây nhất.
Chuỗi trận này giúp Levski Sofia duy trì vị trí hạng 17 với 4 điểm, đủ để họ bám theo nhóm phía trên. Với một đội đang giữ được sự chắc chắn như vậy, lợi thế sân nhà càng có thêm trọng lượng.
Jagiellonia: lấy lại nhịp thắng sau giai đoạn trượt dốc
Jagiellonia mang đến Sofia một bức tranh phong độ có nhiều biến động. Họ thắng liền 3 trận gần nhất, nhưng trước đó đã thua 2 trận liên tiếp. Trong 5 trận gần đây, đội có 3 trận thắng và 2 trận thua.
Trên bảng xếp hạng, Jagiellonia đang ở hạng 27 với 3 điểm, kém Levski Sofia 1 điểm. Khoảng cách nhỏ này cho thấy hai đội không cách biệt nhiều về điểm số, dù vị trí trên bảng khác nhau khá xa.
Điểm then chốt của trận đấu
Câu hỏi lớn nhất là chuỗi 3 trận thắng của Jagiellonia có đủ sức phá vỡ sự chắc chắn của Levski Sofia hay không. Một bên mang đà hưng phấn từ những chiến thắng gần nhất. Bên còn lại sở hữu chuỗi 5 trận không thua và được thi đấu trên sân nhà.
Với Levski Sofia, giữ kỷ luật và tránh những sai lầm sớm là chìa khóa để duy trì mạch bất bại. Với Jagiellonia, kết quả tốt ở trận này sẽ giúp họ tiếp tục cải thiện tinh thần sau giai đoạn thua liên tiếp trước đó.
Nhận định
Xét phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Levski Sofia được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, Jagiellonia đang có đà thắng liên tiếp và chỉ kém đối thủ 1 điểm nên hoàn toàn có thể gây khó khăn. Đây là trận đấu hứa hẹn cân bằng, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)